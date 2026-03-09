¥Ô¥¸¥ç¥ó¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ2026¡×¤Ë½éÁªÄê
¥Ô¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Åìµþ¡¢¼ÒÄ¹¡§ÌðÌî Î¼¡Ë¤Ï2026Ç¯3·î9Æü¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬ÁªÄê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ2026¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤¬¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ¡×¡Ê¢¨£±¡Ë¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤¤¤¤¤¤¤ÈÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿ÅÀ¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤ÎÁªÄê¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Í¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤ÇÁª½Ð¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤Ë¤â5Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¡¢ËÜÇ¯¤Ï¤½¤Î¤¦¤Á¾å°Ì500Ë¡¿Í¤Ë´§¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¤Ë¤â½é¤á¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ô¥¸¥ç¥ó¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ò¤¤¤Ä¤â¿¿¤Ë¸«¤Ä¤áÂ³¤±¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ò¤â¤Ã¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¾ì½ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦Åö¼Ò¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤¤¤¤¤¤¤ÈÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¼Ò°÷¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿·ò¹¯·Ð±Ä¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢2016Ç¯¤«¤é¤ÎÃËÀ¼Ò°÷°éµÙ¼èÆÀ100¡ó¤Î°Ý»ý¤ä¡¢Á´¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿½÷À¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¶µ°é¡¢¥Ô¥¸¥ç¥óÆÈ¼«¤ÎÀ©ÅÙ¤È¤Ê¤ë¡¢½÷À¤ÎÀ¸Íý¤ÎÂ¾PMS¤ä¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤Ë¤âÃåÌÜ¤·¤¿¡Ö¥¦¥§¥ë¥Í¥¹µÙ²Ë¡×¤Î¿·Àß¡¢Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë²ð¸î¤Ë´Ø¤¹¤ë¶µ°é¤äÁêÃÌÁë¸ý¤ÎÀßÃÖÅù¡¢Â°À¤ä¥¸¥§¥ó¥Àー¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¼Ò°÷Æ±»Î¤ÎÍý²ò¤ÈÉ÷ÅÚ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÅö¼Ò¤Ï¼Ò°÷¤¬·ò¹¯¤ÇºÇÂç¸Â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥Ô¥¸¥ç¥ó¤Î·ò¹¯·Ð±Ä
https://www.pigeon.co.jp/sustainability/social_top/health_management_policy/
¡üACTION!·ò¹¯·Ð±Ä
https://kenko-keiei.jp/
¢¨1¡§¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ¡×¤Ï¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤Ç¡¢¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ
¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤òÁªÄê¡¦É½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨2¡§¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤äÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¿Ê¤á¤ë·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©
¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎË¡¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£