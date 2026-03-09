¥®ー¥¯¥¹¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤ËÇ§Äê
¥®ー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Á¾º¬¸¶ Ì¿Í¡¢°Ê²¼¥®ー¥¯¥¹¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤Î½éÇ§Äê¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³¤Î¼èÆÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¤È¤Ï
½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª»ëÅÀ¤«¤éÀïÎ¬Åª¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î³èÎÏ¤äÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ÇÁÈ¿¥¤Ë¹¥±Æ¶Á¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤àË¡¿Í¤¬¼Ò²ñÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢Ê¿À®26Ç¯ÅÙ¤«¤é·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬¶¦Æ±¤Ç¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ¡×¤ÎÁªÄê¤ò³«»Ï¤·¡¢Ê¿À®28Ç¯ÅÙ¤«¤é¤ÏÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤È¶¦Æ±¤Ç¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜºÆ¶½ÀïÎ¬¡¢Ì¤ÍèÅê»ñÀïÎ¬¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ·ò¹¯·Ð±ÄÅÙÄ´ºº¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö·Ð±ÄÍýÇ°¡¦Êý¿Ë¡×¡ÖÁÈ¿¥ÂÎÀ©¡×¡ÖÀ©ÅÙ¡¦»Üºö¼Â¹Ô¡×¡ÖÉ¾²Á¡¦²þÁ±¡×¤È¤¤¤¦4¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤é½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤äÀ®²Ì¤¬È½Äê¤µ¤ì¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Î½éÇ§Äê¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³¤Î¼èÆÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯·Ð±Ä¿ä¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¥®ー¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¡¢¤Þ¤¿¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤Î»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¿´¿È¤Î·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤ÎÈ¯À¸¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤ê¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤ÆÄ¹¤¯Æ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤ÎÀÑ¶ËÅª¿ä¿Ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤¬½½Ê¬¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¡¢³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°Ç¯ÅÙ¤Î·ò¹¯·Ð±ÄÅÙÄ´ºº¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯ÆâÍÆ¤ä¥°¥ëー¥×³Æ¼Ò¤Î¾õ¶·¤«¤é¡¢¥®ー¥¯¥¹¥°¥ëー¥×¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê´¶¤ÈÀ®²Ì»ØÉ¸¤òÀ°Íý¤·¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯²ÝÂê¤Î²Ä»ë²½¤Ë¤è¤ê¡¢Í¥Àè½ç°Ì¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐºö¤òÎ©°Æ¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢ÄêÎÌÅª¤ÊÌÜÉ¸ÀßÄê¤Ë¤è¤ê¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¿ÊÄ½¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÉ¾²Á¤·²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»Üºö¤ò¸¡Æ¤¡¦¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¼µ¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±. ¼Ò²ñ¹×¸¥¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Î¼Â»Ü
2025Ç¯11·î¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤ÈSDGs¤ÎÍýÇ°¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö200Êâ¤Ë¤Ä¤1±ß¡×¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£1¥ö·î´Ö¤ÇÁíÊâ¿ô28,978,432Êâ¡ÊÃ£À®Î¨144.9%¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢»»½Ð¤µ¤ì¤¿144,892±ß¤òÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ø´óÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ðー¤Î·ò¹¯¤ò¼Ò²ñ¤ÎÎÏ¤Ë¡£¥®ー¥¯¥¹¥°¥ëー¥×¡¢ÃÏµåÈ¾¼þÊ¬¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥¦¥©ー¥¥ó¥°¡×¤òÃ£À®¤·¡¢ ÆüËÜÀÖ½½»ú¼Ò¤Ø´óÉÕ¡Ã2026Ç¯1·î9Æü ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹
https://www.geechs.com/newsrelease/20260109_charity_walking/
£². ½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ø¤Î¥µ¥Ýー¥È¶¯²½
½÷À¤Î¿´¿È¤Ï¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÊÑ²½¤ä¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÊÇ¥¿±¡¦½Ð»ºÅù¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢À¸³¶¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç¤¤¯ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤¤¡¢½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤È»Ù±ç¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äê´ü·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉØ¿Í²Ê¸¡¿Ç¡ÊÆý¤¬¤ó¡¦»ÒµÜðô¤¬¤ó¸¡¿Ç¡Ë¤ò²ñ¼ÒÉéÃ´¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢Íµë¤ÎÀ¸ÍýµÙ²ËÀ©ÅÙ¤äÉÔÇ¥¼£ÎÅÃæ¤â½ÀÆð¤ËÆ¯¤±¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥àÀ©¤Î³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÄÊÌ»ö¾ð¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³. ¥³¥é¥Ü¥Ø¥ë¥¹¤Î¿ä¿Ê¤È¼ÀÉÂÍ½ËÉ
´ØÅìIT¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¡ÊITS¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¡Ê¥³¥é¥Ü¥Ø¥ë¥¹¡Ë¤ò¿¼¤á¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»ö¸å»ØÆ³¤ä¡¢ÀºÌ©¸¡ºº¼õ¿Ç¤ò¿ä¾©¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯¥ì¥¿ー¡×¤ÎÇÛÉÛ¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¢¥×¥ê¡ÖPep Up¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢Æü¡¹¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ëµÏ¿¤ä°åÎÅÈñÄÌÃÎ¤Î³ÎÇ§¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£´. Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¥¿Ê
»º°éµÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö»ºµÙ°éµÙ¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡×¤ä½Ð»º¡¦°é»ù¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥µ¥ÝÀ©ÅÙ¡×¤Ê¤É¡¢»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½¾¶È°÷¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤ÎÊÑ²½¤ä¸ÄÊÌ»ö¾ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿À©ÅÙ¤òÀ°È÷¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¡¢¼ÒÆâ¸òÎ®²ñ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥³¥ß¥å¥µ¥ÝÀ©ÅÙ¡×¤äÉô½ð¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿·Ò¤¬¤ê¤òºî¤ë¡ÖÉô³èÆ°¡×¤Î±¿ÍÑ¤ä¡¢È¾´ü¤Ë°ìÅÙ¡¢¥®ー¥¯¥¹¤ÎÁ´½¾¶È°÷¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢È¾´ü¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¶ÈÀÓ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥½¨¤ÊÀ®²Ì¤ò¼ý¤á¤¿¥á¥ó¥Ðー¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö¥®ー¥¯¥¹¥¢¥ïー¥É¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢´¶¼Õ¤È¾Î»¿¤ÎÊ¸²½¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
»ºµÙ°éµÙ¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯(https://speakerdeck.com/geechs/parental_leave_guidebook)
5Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¡¢º£²ó¤Î¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡×¤ÎÇ§Äê¤òÎå¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö·ò¹¯°Ý»ý¤Ï¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÂè°ìÊâ¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¼´¤Ë¡¢º£¸å¤â·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ç·ò¹¯¤ò¼é¤ëÊ¸²½¤ò¾úÀ®¤·¡¢»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤È¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥®ー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥®ー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö21À¤µª¤ÇºÇ¤â´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤¿²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ò¥°¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢IT¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÆ¯¤Êý¤ò»Ù±ç¤·´ë¶È¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ëIT¿Íºà»ö¶È¡Ê¹ñÆâ¡¦³¤³°¡Ë¡¢IT¡¦DX¡¦AI¿Íºà°éÀ®¤È¥é¥Ü·¿¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ëSeed Tech»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥®ー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò½»½ê¡§¢©150-6139
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-24-12 ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢ 39³¬¡ÊWeWorkÆâ¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§IT¿Íºà»ö¶È¡Ê¹ñÆâ¡Ë¡¢IT¿Íºà»ö¶È¡Ê³¤³°¡Ë¡¢Seed Tech»ö¶È
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Á¾º¬¸¶ Ì¿Í
Web¥µ¥¤¥È¡§https://geechs.com/