OBC¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ2026¡×¤Ë½éÁªÄê
´ªÄêÊô¹Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊô¹Ô¥¯¥é¥¦¥É¤Ê¤É¤Î´ð´´¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥Ó¥Ã¥¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÏÂÅÄ À®»Ë¡¿ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¿°Ê²¼OBC¡Ë¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Ø¤Î·ò¹¯Â¥¿Ê¤ä·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÉáµÚÅù¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬¶¦Æ±¤ÇÁªÄê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ2026¡×¤Ë½éÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
OBC¤¬·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤Ç¿Ê¤á¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤é£·Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Î¾å°ÌË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È£µ£°£°¡×¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤«¤é£²Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£OBC¤Î·ò¹¯·Ð±ÄÀë¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
OBC¤Ï2018Ç¯£¸·î¤Ë²¼µ¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÀë¸À¤·¡¢Á´¼Ò°ì´Ý¤È¤Ê¤êÍÍ¡¹¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥ªー¥Ó¥Ã¥¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ï¡¢¼Ò°÷¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¡¢Ç½ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢´ë¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤¿·ò¹¯Áý¿Ê»Üºö¤Î¸¡Æ¤¡¦¿ä¿Ê¤ò²ñ¼Ò¡¢¼Ò°÷¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥ªー¥×¥ó¤Ç¥Õ¥§¥¢¤ÊÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡Ù
¢£¡ÖOBC¼ÒÆâ¿ÇÎÅ½ê¡×¤ÈºÇ¶á¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2022Ç¯£´·î¤Ë1000¿Íµ¬ÌÏ¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¿ô¾¯¤Ê¤¤¡¢°å»Õ¤¬¾ïÃó¤¹¤ë¡ÖOBC¼ÒÆâ¿ÇÎÅ½ê¡×¤ò³«Àß¤·¡¢¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤È·ò¹¯¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼Ò°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡×¡¢¡Ö·ò¹¯¤ÎÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¿ÇÎÅµ¡´Ø¡×¡¢¡ÖÍ½ËÉ¡¦Ì¤ÉÂ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦ÀìÌç²È¡×¤Î£³¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖOBC¼ÒÆâ¿ÇÎÅ½ê¡×¤Ï¡¢½¾Íè¤Î·ò¹¯´ÉÍý¼¼¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤Ä»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âç³ØÉÂ±¡¤ÎÃÏ°è°åÎÅÏ¢·È¶¨ÎÏµ¡´Ø¤È¤·¤Æ¤âÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¶ÛµÞ»þ¤Ë¤ÏÂç³ØÉÂ±¡¤Ø¤Î¾Ò²ð¡¿Ï¢·È¤¬¿×Â®¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¼Ò°÷¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤Ï¹âÅÙ¤«¤ÄÀìÌçÅª¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯·Ð±Ä¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¡ÖOBC¼ÒÆâ¿ÇÎÅ½ê¡×¤È¿Í»öÉôÌç¤¬Ï¢·È¤·¡¢ÁÏ¶È»þ¤è¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ëÄ«Îé¤Î¥é¥¸¥ªÂÎÁà¤ò´Þ¤á¤¿³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä»Üºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò´ð¤Ë·ò¹¯¾õÂÖ¤ò»ØÉ¸²½¤·¤¿¡Ö·ò¹¯Ç¯Îð¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢2030Ç¯ÅÙ¤Ë¼ÂÇ¯Îð¤è¤êÊ¿¶Ñ£±ºÐ¼ã¤¤¾õÂÖ¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖOBC·ò¹¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡×À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·ò¹¯¤ò´ë¶ÈÀ®Ä¹¤Î½ÅÍ×¤ÊÅÚÂæ¤È¹Í¤¨¡¢º£¸å¤â¸ú²ÌÅª¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¿·¤¿¤Ê·ò¹¯Ê¸²½¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤ò¼ÒÆâ³°¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò³«Àß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OBC¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ :
https://corp.obc.co.jp/sustainability/human_health/health_management/
¢§·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ¤È¤Ï(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_meigara.html)
¢§·ÐºÑ»º¶È¾Ê ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹(https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260309001/20260309001.html)
¢§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹(https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/1120/20260309-01.html)