¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£ ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡×¤Ë3Ç¯Ï¢Â³Ç§Äê
¡¡¶¦ÄÌ¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖPonta¡Ê¥Ý¥ó¥¿¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£ ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¡ Ê¸É§¡¢°Ê²¼¡ÖLM¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÀ©ÅÙ¤ÎÇ§Äê¤Ï¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬À©ÅÙÀß·×¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÏ°è¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤äÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¿Ê¤á¤ë·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò´ð¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎË¡¿Í¤òÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡¡LM¤Ï¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¡ÖÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¾ÃÈñ¼Ò²ñ¹½ÃÛ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ë·ò¹¯·Ð±ÄÊý¿Ë¤òºöÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ë¶ÈÀ®Ä¹¤Î¸»Àô¤È¤Ê¤ë½¾¶È°÷¤Î¡Ö¿´¿È¤Î·ò¹¯°Ý»ý¡¦Áý¿Ê¡×¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸þ¾å¡×¤ò½ÅÍ×¥Æー¥Þ¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2024Ç¯ÅÙ°Ê¹ß¡¢¼ç¤Ë¿´¿È¤Î·ò¹¯°Ý»ý¡¦Áý¿Ê¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Äê´ü·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢À¸³è½¬´·ÉÂÈ¯À¸¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤40Âå°Ê¾å¤Î¼Ò°÷¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿Í»öÉô¤«¤é¤Î¼þÃÎ¡¦¸ÄÊÌ°ÆÆâ¤Ê¤É¼õ¿Ç´«¾©¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤ò¶¯²½¤·¡¢ÍøÍÑÎ¨¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÂ¾¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤¬»Å»ö¤ÈÀ¸³è¤ÎÁÐÊý¤Î½¼¼Â¤ò¼«¤é¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤ÎÀ°È÷¤Ê¤É¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡LM¤Ïº£¸å¤â·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í°ì¿Í¤¬ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢À®Ä¹¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¾ÃÈñ¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£