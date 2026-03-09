¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¤Ë½éÇ§Äê
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§¹â¶¶½¨¿Î¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤ÇÇ§Äê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¤Ë½é¤á¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤Ø¤ÎÇ§Äê¤Ï¡¢¾¼ÏÂÅÅ¹©»þÂå¤Î2017Ç¯°ÊÍè9Ç¯Ï¢Â³¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¾å°Ì500Ë¡¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯È¯Â¸å¡¢º£²ó¤¬½é¤ÎÇ§Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï½¾¶È°÷¤ÈÁÈ¿¥¤Î·ò¹¯¤ò¡¢¥Ñー¥Ñ¥¹¡¦¥Ð¥ê¥åー¤Î¼ÂÁ©¤ò»Ù¤¨¡¢¶¦ÁÏ·¿¿Íºà¤ÎÁÏ½Ð¤ä´ë¶ÈÊ¸²½¤Î¾úÀ®¤òÄÌ¤¸¤Æ»ýÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤È´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤ò·Ð±ÄÀïÎ¬¤È°ìÂÎ¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÀïÎ¬¥Þ¥Ã¥×¡×¤òºþ¿·¤·¡¢¡Ö½¾¶È°÷¤¬¹¬¤»¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë·ò¤ä¤«¤Ê´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤Î¾úÀ®¡×¡¢¡Ö¹â¤¤¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò»ý¤Á¡¢¼«Î§Åª¤Ê·ò¹¯½¬´·¤òÍ¤¹¤ë½¾¶È°÷¤ÎÁý²Ã¡×¡¢¡Ö¸ß¤¤¤Î¿®Íê¤ÈÂº½Å¤Ë´ð¤Å¤¡¢Ä©Àï¤ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¹â¤¤ÁÈ¿¥¤Î¹½ÃÛ¡×¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÈÂçÈÇ¤Î·ò¹¯·Ð±ÄÀïÎ¬¥Þ¥Ã¥×¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£(https://www.resonac.com/sites/default/files/2025-10/pdf-sustainability-social-health-map.pdf)
Åö¼Ò¤¬¡ÖÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Îµ¡Ç½À²½³Ø¥áー¥«ー¡×¤òÌÜ¤¶¤¹¤Ù¤¯ÄêµÁ¤·¤¿¼çÍ×·Ð±Ä²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¡Ö¶¦ÁÏÊ¸²½¤ÎÂÎ¸½¤È½¾¶È°÷¤Î¥Ï¥Ô¥Í¥¹¤Î¸þ¾å¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï½¾¶È°÷¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¤ä¤«¤Ç¹¬¤»¤ËÆ¯¤±¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
Ãç´Ö¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¶¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥Ô¥Í¥¹¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ëÆ¯¤Êý¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â·ò¹¯·Ð±Ä¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤è¤ê°ìÁØ²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¥ê¥ó¥¯¡Ë
½¾¶È°÷¤ÈÁÈ¿¥¤Î·ò¹¯ | ¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ | ¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯(https://www.resonac.com/jp/sustainability/social/health.html)