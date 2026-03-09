¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ2026¡×¤ËÁªÄê 5Ç¯Ï¢Â³¤Ë¡¡¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¤Ï9Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥Ã¥¸¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ2026¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ç5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï9Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¡Ø¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ù¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ï»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯½¾¶È°÷¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¼Â¸½¡Ê¡á¿ÈÂÎÅª¡¢Àº¿ÀÅª¡¢¼Ò²ñÅª¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¡Ë¤ò»Ù±ç¤·¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ´ë¶È¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¿ä¿ÊÃ´Åö¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¸ò´¹¤ä¾ðÊóÄó¶¡¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¡¢Î¾Î©»Ù±ç¡¢¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤Ê¤É·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æー¥Þ¤ò°·¤¦¥»¥ß¥Êー¤ò¼Ò³°¸þ¤±¤ËÂ¿¿ô³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼è°úÀè¤ä´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ë·ò¹¯·Ð±Ä»Ù±ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿KPI¤ÎÀßÄê¥×¥í¥»¥¹¡×¡¡¡ÖÀßÄê¤·¤¿KPI¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÀïÎ¬¥Þ¥Ã¥×¤ÎºîÀ®ÊýË¡¡×¡¡¡ÖÍ¸ú¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä»ÜºöÎã¡×¡¡¡Ö·ò¹¯»Üºö¤Î¸ú²ÌÂ¬ÄêÊýË¡¡ÊÎã¡§¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ë¤è¤ë±¿Æ°½¬´·²þÁ±¤ÎÊ¬ÀÏ¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÄê´üÅª¤Ë¼è°úÀè¤ä´ØÏ¢²ñ¼Ò¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Ï²ð¸î¤È¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç»Üºö¤ä¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¤¿¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¤Î½¼¼Â²½¤â±Æ¶Á¤·¡¢¡ÖÀ©ÅÙ¡¦»Üºö¼Â¹Ô¡×¤Î¹àÌÜ¤Ç¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Ö´ë¶È¤ËÌ¤Íè´ð½à¤Î¸µµ¤¤ò¡ª¡×¤ò¼«¤é¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â´ë¶È¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤Ù¤¯¡¢Åö¼Ò½¾¶È°÷¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥Ã¥¸¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Î·ò¹¯·Ð±Ä(https://www.armg.jp/sustainability/healthcare/)¡¡¡¡
https://www.armg.jp/sustainability/healthcare/healthcare2026/
¡Ú·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³èÍÑ¡Û
¢£¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥Ã¥¸ ¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥° DXP(https://www.armg.jp/solution/well-being_kenkokeiei/)¡×¡¡¡¡
½¾¶È°÷¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¥Çー¥¿¤ä¶ÐÂÕ¡¢µÙ¶ÈÅù¤Î¿Í»öÏ«Ì³¾ðÊó¤ò½¸Ìó¤·¡¢¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¥Çー¥¿¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥Çー¥¿¡Ê¥µー¥Ù¥¤¤Î¥¹¥³¥¢¤ä·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î·ë²Ì¡¢»þ´Ö³°Ï«Æ¯»þ´ÖÅù¡Ë¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢¾õÂÖ¤Î²Ä»ë²½¡¦²ÝÂêÊ¬ÀÏ¡¦¸ú²Ì¸¡¾Ú¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¡¢ÀïÎ¬¥Þ¥Ã¥×¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸ú²ÌÅª¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ãÊ¬ÀÏÎã¢ä
- ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£ー¥¤¥º¥à¤ËºÇ¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÍ×°ø
- ¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤è¤êÀ¸³è½¬´·¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤¿¼Ò°÷¤Î³ä¹ç
- ¹â¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¼Ô¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë°ø»Ò¤Î·¹¸þ
- ¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤Ç¤¢¤ëThe Advantage Way¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤ÎÆÃÄ§¡¡¤Ê¤É
¢£¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯/¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¥µー¥Ù¥¤¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥Ã¥¸ ¥¿¥Õ¥Í¥¹(https://www.armg.jp/mhlw/at/)¡×¡¡¡¡
¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¾õÂÖ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¡Ö¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ø¤ÎÂÐ½è¥¹¥¥ë¤òÉ½¤¹ÆÈ¼«»ØÉ¸¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥¿¥Õ¥Í¥¹ÅÙ¡×¤òÂ¬Äê¤·¡¢¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¥µー¥Ù¥¤¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Ë¡Äê¤ÎÇ¯1²ó¤òÄ¶¤¨¡¢2²ó¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÈ¿¥¤ä¿¦¾ì¤Î´Ä¶ÊÑ²½¤òÂª¤¨¡¢¤è¤ê¿×Â®¤Ë²ÝÂê¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ã¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¥µー¥Ù¥¤¡õ¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¼Â»Ü¸å¤Î»Üºö¢ä
- ¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ
- ²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëÁÈ¿¥¤ËÂÐ¤¹¤ë¿Í»ö¤ÈÁÈ¿¥¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¸ÄÊÌ²ðÆþ
- Éô½ðÊÌ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¼Â¹Ô¡¦¸ú²Ì¸¡¾Ú³èÆ°¡Ê½Õ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¸å¤Ë²þÁ±·×²è¤òÎ©°Æ¤·¡¢½©¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¸å¤ËÊÑ²½¤ò³ÎÇ§¡Ë
- ´ÉÍý¿¦¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¸¦½¤¤Î¼Â»Ü¡Ê¥Á¥§¥Ã¥¯·ë²Ì¤ÎÆÉ¤ßÊý¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥×¥é¥ó¤ÎÎ©¤ÆÊý¤ò²òÀâ¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ë
- ´ÉÍý¿¦¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¸å¤ÎÂÐ±þ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎÇÛÉÛ
- ¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤Î¥Úー¥¸¤ª¤è¤Ó¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¡¦¿Íºà°éÀ®Êý¿Ë¡×¤Î¥Úー¥¸¤Ë¤â·ÇºÜ¤·¸ø³«
¢£¥Ñ¥ë¥¹¥µー¥Ù¥¤¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥Ã¥¸ ¥Ô¥Ç¥£¥«(https://www.armg.jp/solution/pdca/)¡×¡¡¡¡¡¡
Áí¹ç¥µー¥Ù¥¤°Ê³°¤Ë¤â2¤«·î¤Ë1²ó¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ñ¥ë¥¹¥µー¥Ù¥¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÁÈ¿¥¤Î·ë²Ì¤Ï¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë´ÉÍý¿¦¤¬±ÜÍ÷¤Ç¤¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¸ÄÊÌ¥Õ¥©¥íー¤äÁÈ¿¥²þÁ±¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯·Ð±Ä»ÜºöÁ´ÈÌ¤Î¸ú²Ì¸¡¾Ú¤Ë¤â³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³Æ¼ïÎ¾Î©»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹
½¾¶È°÷¤¬ÉÂµ¤¤ä¥±¥¬¤ÇÆ¯¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¡¢GLTDÀ©ÅÙ¡ÊÃÄÂÎÄ¹´ü¾ã³²½êÆÀÊä½þÊÝ¸±¡Ë¤òÆ³Æþ¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ëµÙ¿¦¼Ô´ÉÍý¥¯¥é¥¦¥É¡ÖADVANTAGE HARMONY(¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥Ã¥¸ ¥Ïー¥â¥Ëー)¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÀìÍÑ¤Î¼ÒÆâ¥¤¥ó¥È¥é¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÙ¶È¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¶¯²½¡£
²Ã¤¨¤ÆÉü¿¦»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖeRwork(¥¤ー¥ê¥ïー¥¯)¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ç§ÃÎ¹ÔÆ°ÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿3½µ´Ö¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÉü¿¦¼Ô¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£GPS¤ò³èÍÑ¤·¤¿°ÜÆ°·±Îý¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Éü¿¦¤ËÉ¬Í×¤ÊÂÎÎÏ¤Å¤¯¤ê¤È°ÂÄê¤·¤¿À¸³è¥ê¥º¥à¤Î¹½ÃÛ¤òÂ¥¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢e¥éー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤ë¥»¥ë¥Õ¥±¥¢³Ø½¬¤Ë¤è¤ê¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ê¾õÂÖ¤ÇÉü¿¦¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤Î²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ê½¾¶È°÷¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖCareer¡õKaigo(¥¥ã¥ê¥¢¡õ¥«¥¤¥´)¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÉéÃ´¤ÎÇÄ°®¤ä¾ðÊóÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖGLTD(https://www.armg.jp/business/gltd/)¡×¡¡¡¡
¡ÖADVANTAGE HARMONY(https://www.armg.jp/business/advantage-harmony/)¡×¡¡¡¡
¡ÖeRwork(https://www.armg.jp/business/e-rework/)¡×
¡ÖCareer¡õKaigo(https://www.armg.jp/business/careerandkaigo/)¡×¡¡¡¡¡¡
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î¼è¤êÁÈ¤ß(°ìÉô¤Î¤´¾Ò²ð)¡Û¡¡
¢£·ò¹¯¥È¥é¥¤¥¢¥¹¥í¥ó¡Ö¤¢¤æ¤ß¡Ü(¥×¥é¥¹)¡×
³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤ÎÊâ¿ô¡¦¿©»öµÏ¿¡¦ÂÎ½ÅµÏ¿¤òÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È²½¤·¡¢¸Ä¿ÍÀï¤È¥Áー¥àÀï¤òÀßÄê¡¢ÌÜÉ¸¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÃ£À®¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢À¸³è½¬´·²þÁ±¤Î¤¿¤á¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢1¤«·î´Ö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò3²ó¼Â»Ü¤·¡¢174Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£³èÆ°ÎÌ·×¤ÎÂßÍ¿¡¢¹ØÆþÈñÍÑ¤ÎÊä½õ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥«¥Õ¥§¥Æ¥ê¥¢¥×¥é¥ó¡ÖWell-being Path(¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¥Ñ¥¹)¡×¡¡NEW¡ª
½¾¶È°÷¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î¹àÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈñÍÑÊä½õ¤ò¼Â»Ü¡£
Éý¹¤¤¥Æー¥Þ¤ËÂÐ¤·¡¢¸Ä¡¹¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¥Æー¥ÞÎã)
¥»¥ë¥Õ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡Ê½ñÀÒ¹ØÆþÊä½õ¤Ê¤É¡Ë/·ò¹¯Áý¿Ê¡Ê·ò¹¯¥°¥Ã¥º¡¦¼õ¿ÇÈñÍÑÊä½õ¡¦À¸³è½¬´·²þÁ±¤Ê¤É¡Ë/ºßÂð¶ÐÌ³´Ä¶À°È÷¡ÊITµ¡´ï¹ØÆþÊä½õ¤Ê¤É¡Ë/Î¾Î©»Ù±ç¡Ê°é»ù¡¦²ð¸î¥µ¥Ýー¥ÈÈñÍÑÊä½õ¤Ê¤É¡Ë/¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³èÀ¡Ê¼ÒÆâ¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥ÈÊä½õÈñÍÑ¤Ê¤É¡Ë
Åö¼Ò¸ø¼°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖARM¥ß¥é¥¤¡ù¸µµ¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Önote¡×¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ·ò¹¯´ÉÍýÉô Ã´Åö¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤â¸ø³«Ãæ¡ª¤³¤Á¤é(https://note.com/miraigenki_pj/n/n019e30295320)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£