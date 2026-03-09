¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026 ¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¤Ë6Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê ～¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¿¦¾ì²þÁ±¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¼Ò°÷¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤È»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ò¿ä¿Ê～
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼¹¹ÔÌò°÷ ¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¦CEO¡§Èõ¸ý ÂÙ¹Ô¡¢°Ê²¼¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¤Ë6Ç¯Ï¢Â³¡Ê¢¨1¡Ë¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È¤Î¹ñÆâ´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Æ±ÍÍ¤Ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥·¥¹¥Æ¥à¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¹³«È¯¸¦µæ½ê¤¬¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥ÈµÈÈ÷³ô¼°²ñ¼Ò¤¬3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÃæ¾®µ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¥Ö¥é¥¤¥È500¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÀ©ÅÙ¤Ï¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¡Ê¢¨2¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ò¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡×¡Ê¢¨3¡Ë¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤¹¤ë¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬Äê¤á¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤Ç¾å°Ì¤Î500Ë¡¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¤Î´§¡¢Ãæ¾®µ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤Ç¾å°Ì¤Î500Ë¡¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È500¡×¤Î´§¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤òÊÝ»ý¤·¡¢¸Ä¡¹¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤¿¿¦¾ì´Ä¶¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼çÌÜÅª¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤³¤½¤¬¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤Î²ÁÃÍÄó¶¡¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¡×¡ÖÀ¸³è½¬´·ÉÂÍ½ËÉ¡×¡ÖÏ«ºÒËÉ»ß¡×¤ò½ÅÅÀ·ò¹¯²ÝÂê¤È¤·¤ÆÆÃÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò°÷¤ÎÆ¯¤¤¬¤¤¤ÈÁÈ¿¥¤Ø¤Î¹×¸¥°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¡Ö¼Ò°÷¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡×¤ò2027Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥È¥Ã¥×¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¿å½à¤Þ¤Ç¹â¤á¤ë¤È¤¤¤¦KGI¡Ê½ÅÍ×ÌÜÉ¸Ã£À®»ØÉ¸¡Ë¤òÀßÄê¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ò»Ù¤¨¤ëÀ©ÅÙ³È½¼¤ä¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥ÈºÇÂç²½¤Ë¸þ¤±¤¿1on1¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê·ò¹¯Åê»ñ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²÷Å¬¤Ê¿¦¾ì´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³èÀ²½¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ë°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î»Üºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾Î»¿Ê¸²½¾úÀ®¥¢¥×¥ê¡ÖConnect NEXUS¡×¤ÎÆ³Æþ
¼Ò°÷Æ±»Î¤¬¾Î»¿¤òÁ÷¤ê¹ç¤¦¡Ö¾Î»¿Ê¸²½¡×¤Î¾úÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥Ô¥¢¥Üー¥Ê¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖRECOG¡×¡Ê¢¨4¡Ë¤ò2025Ç¯5·î¤è¤êÁ´¼ÒÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖNEXUS¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÍÑ¤¤¤¿¡ÖConnect NEXUS¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¼Ò°÷¤¬Æü¾ïÅª¤Ë´¶¼Õ¡¦¾Î»¿¤ò¼õ¤±¼è¤ëÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¿¦¾ì¤Ç¤Î³èÍÑÂ¥¿Ê¤òÃ´¤¦¡Ö¿¦¾ì¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡×¤âÇÛÃÖ¤·¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó³èÀ²½¤È¿´ÍýÅª°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î½¸ÃÄÊ¬ÀÏ³èÍÑ
¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¸Ä¿Í¤Î¾õÂÖÇÄ°®¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½¸ÃÄÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¿¦¾ì¤´¤È¤Î²ÝÂê¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¿¦¾ì´Ä¶²þÁ±¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¿¦¾ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Î¿´Íý»Î¤Ë¤è¤ëÀìÌçÅª¤Ê¥Õ¥©¥íー¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Áー¥àÆâ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤äÆ±Î½»Ù±ç¤Ë²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡ÖConnect NEXUS¡×¤Ê¤É¤Î¥Äー¥ë³èÍÑ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î»Üºö¤Ï¡¢¼Â¹Ô¸å¤Î¸ú²ÌÂ¬Äê¤òÄÌ¤¸¤Æ²þÁ±¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¼¡¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¥µ¥¤¥¯¥ë¤È¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È CHRO·óºÇ¹â·ò¹¯ÀÕÇ¤¼Ô ¿·²È ¿¹À¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢6Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¡Ø·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ù¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤ò½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä¥Æー¥Þ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¼Ò°÷¤È¶¦¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¡¢ÂçÊÑ´ò¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÏÆ¯¤¤¬¤¤¤äÆ¯¤¤ä¤¹¤µ¤Î¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¼«Î§¤·¤¿¼Ò°÷¤¬°Â¿´¤·¤Æ¼«¤é¤ÎÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÇÎÏ¶¯¤¯¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È¤Ï¡¢º£¸å¤â·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸þ¾å¤ÈÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 2021Ç¯ÅÙ¤È2022Ç¯ÅÙ¤Ïµì¡¦¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥·¥¹¥Æ¥à¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï¸½ºß¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¸½¾ì¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤ÆÅý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä(R)¡×¤Ï¡¢NPOË¡¿Í·ò¹¯·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨3 ·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ª¤è¤ÓÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤¿Ë¡¿Í¤Î¤³¤È¡£¡Ê1¡Ë·Ð±ÄÍýÇ°¡¦Êý¿Ë¡Ê2¡ËÁÈ¿¥ÂÎÀ©¡Ê3¡ËÀ©ÅÙ¡¦»Üºö¼Â¹Ô¡Ê4¡ËÉ¾²Á¡¦²þÁ±¡Ê5¡ËË¡Îá½ç¼é¡¦¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î5¤Ä¤ÎÂç¹àÌÜ¤Ç¿³ºº¤ò¼õ¤±¡¢´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤¿Ë¡¿Í¤¬¡ÖÍ¥ÎÉË¡¿Í¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨4 RECOG¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ó¥¯¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
https://www.recog.works/ja
¢§¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È¤Î·ò¹¯·Ð±Ä
https://connect.panasonic.com/jp-ja/about/sustainability/health
¡Ú¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï2022Ç¯4·î1Æü¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤Î»ö¶È²ñ¼ÒÀ©¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¤È¯Â¤·¤¿¡¢B2B¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦»ö¶È²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÌó29,700Ì¾¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢Çä¾å¹â¤Ï1Ãû3,332²¯±ß¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸½¾ì¤«¤é ¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤· Ì¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¡Ê´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¡Ë¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢À½Â¤¶È100Ç¯¤ÎÃÎ¸«¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä¹âÅÙ¤Ëº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡¢¸ø¶¦¥µー¥Ó¥¹¡¢À¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¡Ö¸½¾ì¡×¤ò¥¤¥Î¥Ùー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¤È¼«Á³¤¬¶¦Â¸¤Ç¤¤ëË¤«¤Ê¼Ò²ñ¡¦ÃÏµå¤Î¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡×¤È¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬À¸¤¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¡¢°Â¿´°ÂÁ´¤Ç¹¬¤»¤ËÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¿Í¸¢¤ÎÂº½Å¡×¤È¡Ö´ë¶È¶¥ÁèÎÏ¤Î¸þ¾å¡×¤òÌÜÅª¤Ë¡¢DEI¡ÊDiversity, Equity & Inclusion¡Ë¿ä¿Ê¤ò·Ð±ÄÀïÎ¬¤ÎÃì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¥¤¥¥¤¥¤ÈÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë½ÀÆðÀ¤Î¹â¤¤´ë¶ÈÊ¸²½¤Î²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
https://connect.panasonic.com/jp-ja/
¢§¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È Newsroom
https://connect.panasonic.com/jp-ja/newsroom
¢§¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥³¥Í¥¯¥È DEI¡ÊDiversity, Equity & Inclusion¡Ë
https://connect.panasonic.com/jp-ja/about/sustainability/dei