PTC¡¢Onshape¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¥â¥Ç¥ë¥Ùー¥¹ÄêµÁ¡ÊMBD¡Ëµ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ
- À½Â¤¾ðÊó¤ò¥é¥¤¥Ö¤Î3D¥â¥Ç¥ë¤ËÄ¾ÀÜËä¤á¹þ¤ß¡¢Ã±°ì¤«¤Ä¾ï¤ËºÇ¿·¤ÎÀ½ÉÊÄêµÁ¤ò¼Â¸½
- ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ÈÀ½Â¤ÉôÌç´Ö¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÈÊÑ¹¹´ÉÍý¤ò¶¯²½
¡¡ÊÆ PTC¡ÊËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä½£¡¢ CEO¡§¥Ëー¥ë¡¦¥Ð¥ë¥¢¡¢NASDAQ : PTC¡¢°Ê²¼ PTC ¡¿ÆüËÜË¡¿Í¡§ PTC ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¿ÀÃ« ÃÎ¿®¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿»Ù±çÀß·×¡ÊCAD¡Ë¤ª¤è¤ÓÀ½ÉÊ¥Çー¥¿´ÉÍý¡ÊPDM¡Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖOnshape(R)¡×¤Ë¡¢´°Á´¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¥â¥Ç¥ë¥Ùー¥¹ÄêµÁ¡ÊMBD¡Ëµ¡Ç½¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¿·µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥Áー¥à¤ÏÀß·×¥×¥í¥»¥¹¤Î½é´üÃÊ³¬¤«¤éÀ½Â¤¾ðÊó¤ò3D¥â¥Ç¥ë¤ËÄ¾ÀÜÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Àß·×°Õ¿Þ¤¬¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ú¤·Ñ¤®ºî¶È¤¬¸º¾¯¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Àß·×¡¦Ê¸½ñ²½¡¦À½Â¤¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡½¾Íè¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¥Ùー¥¹¤ÎCAD¤ª¤è¤ÓPDM¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢À½Â¤¥Çー¥¿¤¬¿ÞÌÌ¤ä¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¾ì½ê¤ËÊ¬»¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À½ÉÊÄêµÁ¤ÎºÇ¿·À¡¢¥¢¥¯¥»¥¹À¡¢¿®ÍêÀ¤Î³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢AWS¡ÊAmazon Web Services¡Ë¾å¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿Onshape¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¥Áー¥àÁ´°÷¤¬¾ï¤ËºÇ¿·¤ÎÀ½ÉÊÄêµÁ¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤éºî¶È¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢¥¨¥éー¤Îºï¸º¤ÈÀß·×¤«¤éÀ½Â¤¤Þ¤Ç¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î²ÃÂ®¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Aura Aero¤ÎºÇ¹â¥Ç¥¸¥¿¥ëÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëMarc Germain»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¸·¤·¤¤µ¬À©¤Î²¼¤Ç¹Ò¶õµ¡¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤¢¤¤¤Þ¤¤¤µ¤ÏÂç¤¤Ê¥³¥¹¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Onshape¤ÎMBD¤ò½é´üÆ³Æþ¤·¤¿¥æー¥¶ー¤È¤·¤Æ¡¢Ç§¾Ú¤ª¤è¤ÓÀ½Â¤Í×·ï¤ò¿ÞÌÌ¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥â¥Ç¥ëÆâÉô¤ËÊÝ»ý¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼êÌá¤ê¤ä¥ì¥Ó¥åー¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÃ»½Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥Áー¥à´Ö¤Î°ú¤·Ñ¤®¤ò¸º¤é¤·¤Ê¤¬¤éºî¶È¸úÎ¨¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢AWS¤ÎÊÆ¹ñ¼«Æ°¼Ö¡¦À½Â¤¶ÈÃ´Åö¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ç¤¢¤ëMichael Choe»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖOnshape¤Î¥â¥Ç¥ë¥Ùー¥¹ÄêµÁ¤Ï¡¢AWS¤ÈPTC¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤òºÇ¿·²½¤·¤Æ¤¤¤ë¹¥Îã¤Ç¤¹¡£AWS¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤Ç¥³¥¢¤È¤Ê¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥Äー¥ë¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ÎÍÆ°×²½¡¢AI¤Ë¤è¤ë¶¯²½¡¢Ê¬»¶¥Áー¥à´Ö¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤«¤ÄËà»¤¤Î¤Ê¤¤¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Áー¥à¤¬À½ÉÊ¤òÀß·×¤·¡¢À½Â¤¤·¡¢»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤¹¤ëÊýË¡¤òÂç¤¤¯Á°¿Ê¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¼ç¤ÊMBDµ¡Ç½
- Åý¹ç¤µ¤ì¤¿3D¥¢¥Î¥Æー¥·¥ç¥ó
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡¢GD&T¡¢ÍÏÀÜµ¹æ¡¢¥Çー¥¿¥à¤ò3D¥â¥Ç¥ë¤ËÄ¾ÀÜËä¤á¹þ¤ß¡¢2D¿ÞÌÌ¤Ë°ÍÂ¸¤»¤ºÀß·×°Õ¿Þ¤òÌÀ³Î¤ËÅÁÃ£¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥¹¥Þー¥È¸¡ºº¥Ñ¥Í¥ë
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊÀ½Â¤¾ðÊó¡ÊPMI¡Ë¤¬¹½Â¤²½¤µ¤ì¤¿¥Õ¥£¥ë¥¿²ÄÇ½¤Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¼«Æ°À°Íý¤µ¤ì¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë·Á¾õ¤¬Â¨»þ¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¶¦Í²ÄÇ½¤ÊMBD¥Ó¥åー
¥Ó¥åー¤È¥¢¥Î¥Æー¥·¥ç¥ó¤òÊÝ»ý¤·¤¿PMI¤ò´Þ¤à¥â¥Ç¥ë¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ÊURL¤Ç¶¦Í¤Ç¤¡¢¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥È¡¢¥×¥é¥°¥¤¥ó¡¢¥¢¥É¥ª¥ó¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¦¥¶¥Ùー¥¹¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Ä¥êー¤È¤ÎÏ¢·È
MBD¥¢¥Î¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ï¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¥Ä¥êー¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¥ê¥ó¥¯¤µ¤ì¡¢Àß·×ÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¦»ÅÍÍ¤ÎÀ°¹çÀ¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
- ²¼Î®¹©Äø¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Çー¥¿
STEP AP242¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥È¤äPC-DMIS¡¢AS9102¤Ê¤É¤Î¥Äー¥ë¤È¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¸¡ºº¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡PTC¤ÎOnshape¤ª¤è¤ÓArena¤ÎEVP·ó¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ç¤¢¤ëDavid Katzman¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖMBD¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ç´°Á´¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½ÉÊ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£À½ÉÊÄêµÁ¤ò¥¯¥é¥¦¥É¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¼Ò¤ÏÀß·×¡¢À½Â¤¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î´ë¶ÈÉôÌç´Ö¤Ë¤¢¤ë¾ãÊÉ¤ò¤è¤¦¤ä¤¯¼è¤êÊ§¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢AWS¤Î¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÈAIµ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢Onshape¤¬¤è¤ê¹âÂ®¤Ç·øÏ´¤Ê¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡¡PTC¤Ï¡¢Onshape¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆ±¼Ò¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈÀ½ÉÊ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¡ÊIPL¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À½Â¤¶È¤äÀ½ÉÊ´ë¶È¤ÏÀ½ÉÊ¥Çー¥¿´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Ø¤È³ÈÄ¥¤·¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÊÑ³×¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À½ÉÊ¥Çー¥¿¤òÉý¹¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¤è¤ê¿×Â®¤Ë»Ô¾ì¤ØÅêÆþ¤·¡¢À½ÉÊ¤ÎÊ£»¨À¤òÅ¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤·¡¢µ¬À©¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Í×·ï¤ËÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Onshape¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖMBD¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Model-Based Definition (MBD) in 3D CAD(https://www.onshape.com/ja/features/model-based-definition)
¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖCAD¤ª¤è¤ÓPDM¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖOnshape¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.onshape.com/ja/home-ja
¡úËÜÆâÍÆ¤ÏÊÆPTC¤¬2026Ç¯2·î26Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿ÊóÆ»»ñÎÁ¤ÎËÝÌõ¤Ç¤¹¡£
PTC¡ÊNASDAQ¡§PTC¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
PTC¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤ÎÀß·×¡¢À½Â¤¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ÇÀ½Â¤¶È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£PTC¤ÏÊÆ¹ñ¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä½£¥Ü¥¹¥È¥ó¤ËËÜµò¤òÃÖ¤¡¢7,000Ì¾°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤¬À¤³¦30,000¼Ò°Ê¾å¤Î¸ÜµÒ´ë¶È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢www.ptc.com.¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
PTC ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÊÆPTC¤ÎÆüËÜË¡¿Í¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡Ë¡£¼çÎÏÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢³ÈÄ¥À¤ÈÁê¸ß±¿ÍÑÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿»°¼¡¸µCAD ¤ÎCreo(https://www.ptc.com/ja/products/creo)¡¢CAD ¤È PDM ¤òÅý¹ç¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎOnshape(https://www.onshape.com/ja/home-ja)¡¢À½ÉÊ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò°ì¸µ´ÉÍý¤¹¤ëÀ½ÉÊ¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë´ÉÍý (PLM) ¤ÎWindchill(https://www.ptc.com/ja/products/windchill)¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¤È´ÉÍý¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë´ÉÍý (ALM)¤ÎCodebeamer(https://www.ptc.com/ja/products/codebeamer)¡¢ÊÝ¼é¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥µー¥Ó¥¹¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë´ÉÍý(SLM) ¤Î ServiceMax(https://www.ptc.com/ja/products/servicemax)¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PTC¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢Àß·×¤«¤éÀ½Â¤¡¢±¿ÍÑ¡¢¥µー¥Ó¥¹¡¢ÇÑ´þ¤Ë»ê¤ë¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ½Â¤¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥ì¥Ã¥É¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1992Ç¯3·îÀßÎ©¡£¹ñÆâ4»ö¶ÈµòÅÀ¡£https://www.ptc.com/ja
