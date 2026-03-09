¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¡×»£±Æ¤¬¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¡ª～¡Ö¥Ù¥Ó¥£¥Þ¥ê¥ª¡×¡Ö¥Ù¥Ó¥£¥ë¥¤ー¥¸¡×¡Ö¥¥Î¥Ô¥ª¡×¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó°áÁõ¡õÀìÍÑÇØ·Ê¤¬£³·î£¹Æü¤è¤ê¿·ÅÐ¾ì¡ª～
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¡¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÒÌî½Ó²ð¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£³Ç¯¤«¤é»£±Æ¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª»£±Æ¤Ë¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¸þ¤±¾¦ÉÊ¥·¥êー¥º¡Ö¥Þ¥¤¥Þ¥ê¥ª¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó°áÁõ¡õÀìÍÑÇØ·Ê¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¡¢£³·î£¹Æü¤è¤ê»£±Æ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»£±Æ³«»Ï¤ËÈ¼¤¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥ß¥Ë(¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª)¡×¤ÎÈÎÇä¤â³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.studio-alice.co.jp/shortcut/supermario/
¡Ö¥Ù¥Ó¥£¥Þ¥ê¥ª¡×¡Ö¥Ù¥Ó¥£¥ë¥¤ー¥¸¡×¡Ö¥¥Î¥Ô¥ª¡×¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó°áÁõ¡õÀìÍÑÇØ·Ê
¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª»£±Æ¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¤ÎÀ¤³¦¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹¤Î¿Íµ¤¤Î¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£º£²óÆ³Æþ¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Þ¥ê¥ª¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢±À¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤È¡¢¶õ¤Î¿§¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤¬Ã¸¤¯ÍÏ¤±¹ç¤¦¤è¤¦¤Ê¥°¥é¥Çー¥·¥ç ¥ó¤ÇÁ´ÂÎ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¥Èー¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î½À¤é¤«¤µ¤ä²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò¤è¤ê°ìÁØºÝÎ©¤¿¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ù¥Ó¥£¥Þ¥ê¥ª¡×¡Ö¥Ù¥Ó¥£¥ë¥¤ー¥¸¡×¡Ö¥¥Î¥Ô¥ª¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¤Î¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê»£±Æ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Þ¥¤¥Þ¥ê¥ª¡ÊMY MARIO¡Ë¤È¤Ï
¡Ö¥Þ¥¤¥Þ¥ê¥ª¡×¤Ï¥Þ¥ê¥ª¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¤ª»Ò¤µ¤Þ¸þ¤±¤Î¾¦ÉÊ¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£³¨ËÜ¡Ø¤«¤ª¥Þ¥ê¥ª¡Ù¤Î¤Û¤«¡¢¤Ä¤ß¤¤ä¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥Þ¥ê¥ª¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È£Õ£Ò£Ì¡§https://www.nintendo.com/jp/my-mario/index.html
¢£¥Þ¥¤¥Þ¥ê¥ª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Õ¥©¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¿·ÅÐ¾ì¡ª
¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥ß¥Ë¡×¤Ë¥Þ¥¤¥Þ¥ê¥ª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£¥¢¥¯¥ê¥ëÁÇºà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥ê¥¢¤Ê¼Á´¶¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤é¤·¤¤½À¤é¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥ß¥Ë(¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª)¡¡
¢£´ü´Ö¸ÂÄê¡ª¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª»£±Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¥Þ¥¤¥Þ¥ê¥ª¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§£²£°£²£¶Ç¯£³·î£¹Æü¡Ê·î¡Ë～£µ·î£³£±Æü¡ÊÆü¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª»£±Æ¡Ê¤´¹ØÆþ¡Ë¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¡¢¤Þ¤¿¤Ï´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý
ÆâÍÆ¡§¥Þ¥¤¥Þ¥ê¥ª¥Ç¥¶¥¤¥ó¸ÂÄê¥Õ¥©¥È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥·ー¥È¡Ê£±¥«¥Ã¥È¡Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥Þ¥¤¥Þ¥ê¥ª¥Ç¥¶¥¤¥ó¸ÂÄê¥Õ¥©¥È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥·ー¥È¡Ê£±¥«¥Ã¥È¡Ë
¢£¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª»£±Æ
¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹¤Ç¤Ï¡¢º£²óÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥Þ¥ê¥ª¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë»£±Æ¤·¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹¤À¤±¤Î¥Õ¥©¥È¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
