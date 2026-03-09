²óÅ¾¼÷»Ê¥Á¥§ー¥ó¡Ö¤«¤Ã¤Ñ¼÷»Ê¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö²£ÉÍ·ò¹¯·Ð±ÄÇ§¾Ú£²£°£²£¶¡Ê¥¯¥é¥¹£Á£Á¡Ë¡×¤ò¿·µ¬¼èÆÀ¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í£²£°£²£¶¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê
¡¡¥³¥í¥ï¥¤¥É¥°¥ëー¥×¤Î¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³³Ñ¹ë¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ª¤è¤ÓÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬ÁªÄê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²£ÉÍ»Ô¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö²£ÉÍ·ò¹¯·Ð±ÄÇ§¾Ú2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾å°Ì¶èÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¯¥é¥¹AA¡×¤ÎÇ§¾Ú¤ò¿·¤¿¤Ë¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÇ§Äê¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬½¾¶È°÷¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯ÊÝ»ý¡¦Áý¿Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ç§Äê¤Î³µÍ×
¡ü·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë
½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê·ò¹¯Åê»ñ¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ä¼Ò²ñÅª¿®Íê³ÍÆÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü²£ÉÍ·ò¹¯·Ð±ÄÇ§¾Ú2026¡Ê¥¯¥é¥¹AA¡Ë
²£ÉÍ»Ô¤¬¡¢»ÔÆâ´ë¶È¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ëÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¯¥é¥¹AA¡×¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Åª¡¦·×²èÅª¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¹âÅÙ¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¾å°Ì¶èÊ¬¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤¬·ò¹¯Åª¤«¤Ä»ýÂ³Åª¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê»Üºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ·ò¹¯¿ÇÃÇ¡¦Æó¼¡¸¡¿ÇÂÎÀ©
Åö¼Ò¤Ï¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç°ì¸µ´ÉÍý¤·¡¢¹â¥ê¥¹¥¯¼Ô¤ò¿×Â®¤ËÃê½Ð¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢·ò¹¯²ÝÂê¤òÁá´ü¤ËÇÄ°®¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤ä¥·¥Õ¥È¶ÐÌ³¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¼õ¿Ç¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¡¢Æó¼¡¸¡¿Ç¼õ¿Ç¤ÎÃÙ¤ì¤òËÉ¤°ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¤ò·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±
Åö¼Ò¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò¡¢¥¢¥Ö¥»¥ó¥Æ¥£ー¥¤¥º¥à¡Ê·ò¹¯ÌäÂê¤Ë¤è¤ë·ç¶Ð¡Ë¤Ë¤è¤ëÂ»¼ºÂÐºö¤ò´Þ¤á¤¿½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯ÌäÂê¤òÁá´ü¤ËÇÄ°®¤·¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î´ðÈ×À°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¡ÊÀ©ÅÙ¡Ë
¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ï¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤ë¡ÖÆ¯¤¯Ãç´Ö¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÂ¿ÍÍÀ¤ÎÂº½Å¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢½¾¶È°÷¤¬Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤òÁªÂò¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¼Ò°÷À©ÅÙ¡Ê»þÃ»¶ÐÌ³¡¦½µµÙ3Æü¶ÐÌ³¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë±þ¤¸¤¿¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤ÎÁªÂò¤¬²ÄÇ½¤ÊÀ©ÅÙ¡Ë
¡¦½÷À³èÌö¿ä¿Ê
¡¦³°¹ñ¿ÍºÎÍÑ¤ÎÂ¥¿Ê
¡¦¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤Î¶¯²½
¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê½¢¶È¥Ëー¥º¡¦¥¥ã¥ê¥¢¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Á´¼ÒÅª¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¿ä¿Ê¤Î»ÅÁÈ¤ß
·ò¿Ç¥Çー¥¿¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë½¸Ìó¤È²Ä»ë²½¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´¼Ò°÷²ñµÄ¤ä¥¢¥ó¥±ー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ»Üºö¤ÎÌÜÅª¡¦°Õ¿Þ¤ò¶¦Í¤·¡¢Á´¼ÒÅª¤Ê¿»Æ©¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤Î³èÍÑ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢·ò¹¯²ÝÂê¤ÎÁá´üÇÄ°®¤ª¤è¤ÓÁá´üÂÐ±þ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¿ä¿ÊÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯°Ý»ý¡¦Áý¿Ê¤ò´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Î½ÅÍ×¤ÊÃì¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¥Çー¥¿¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê³èÍÑ¤ä¿¦¾ì¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³èÀ²½¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿»Üºö¤Ê¤É¡¢Â¿ÌÌÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö½¾¶È°÷¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë²ñ¼Ò¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ¥«¥Ã¥Ñ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤2-2-1
¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¥¿¥ïー12³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³³Ñ ¹ë¡Ê¤ä¤Þ¤«¤É ¤Ä¤è¤·¡Ë
ÀßÎ©¡§ 1981Ç¯11·î21Æü
