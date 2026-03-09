½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þー¥ì¥¦¥£¥á¥ó½êÂ°À¶Â¼¼î¹¬Áª¼ê¤È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¤òÄù·ë
´°Á´±ÉÍÜ¢¨1¤Î¼ç¿©¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¥Ùー¥¹¥Õー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶¶ËÜ½Ø¡¢https://basefood.co.jp¡Ë¤Ï¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¥«¥é¥À¤Å¤¯¤ê¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Î¡È¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¡É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡ÖBASE UP SPORTS PROJECT¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þー¥ì¥¦¥£¥á¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÀ¶Â¼¼î¹¬Áª¼ê¤È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖBASE UP SPORTS PROJECT¡×¤òÄÌ¤¸¤¿³Æ¼ï³èÆ°»Ù±ç
¥Ùー¥¹¥Õー¥É¤Ï¡¢¡È°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤¡¢¾Ð´é°î¤ì¤ë¼Ò²ñ¡É¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢²»³Ú¡¢·Ý½Ñ¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Î¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´°Á´±ÉÍÜ¿©¤òÆü¾ï¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Î¡È¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¡É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë³èÆ°¡ÖBASE UP PROJECT¡Ê¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ±³èÆ°Æâ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖBASE UP SPORTS PROJECT¡Ê¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ½÷»Ò¥×¥í¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀ¶Â¼¼î¹¬Áª¼ê¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¡¢º£²ó¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¤¬¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢À¶Â¼¼î¹¬Áª¼ê¤Ø¤Î¡Ö¿©¡×¤Î¥µ¥Ýー¥È¤È¤·¤Æ³Æ¼ï¡ÖBASE FOOD¡×¥·¥êー¥º¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂ¾¡¢³Æ¼ï³èÆ°¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¡¢¡Ö±ÉÍÜ¤È¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡×¤Î·¼ÌØ³èÆ°¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÆ°¤ò¶¦¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þー¥ì¥¦¥£¥á¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þー¥ì¤Î¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Íè¤Ï¡¢½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤ÎGM¤È¤Ê¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¡ÇÔ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤¬¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿®¤¸¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤¿¤á¡¢Áª¼ê¤È¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Æó¤Ä¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¶¥µ»¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÆâ³°¤òÌä¤ï¤º¡¢Ä©Àï¤¹¤ë»Ñ¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ã¯¤«¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤»¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸Â³¦¤ËÄ©¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¶¥µ»¼ÂÀÓ¡ä
2017Ç¯¡¡JFAÁ´ÆüËÜU-18½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡Í¥¾¡
2020Ç¯¡¡´ØÅìÂç³Ø½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¥êー¥°1Éô¡¡¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¡¢´ØÅìÂç³Ø½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ー¥êー¥°1Éô¡¡½àÍ¥¾¡
2021Ç¯ ¡¡Á´ÆüËÜÂç³Ø½÷»Ò¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡¡Âè3°Ì
X¡§https://x.com/MISAKI120629
Instagram¡§https://www.instagram.com/misaki120629/
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢BASE FOODÍÍ¤È¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¤òÄù·ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¡¤Á¤¿¤¤¡£À®Ä¹¤·¤¿¤¤¡£ºòÆü¤Î¼«Ê¬¤ò¡¢º£Æü¤âÄ¶¤¨¤¿¤¤¡£
¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¡¢¸ýÀè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÆü¾ï¡É¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¿©¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Â³¦¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¹þ¤àÆü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬Êø¤ì¤ë½Ö´Ö¤â¡¢»×¹Í¤¬»ß¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤â¡¢²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¬¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡Ö²¿¤ò¿ÈÂÎ¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¡×¡£BASE FOOD¤Ï¡¢¤¿¤À±ÉÍÜ¤òÀÝ¤ë¤¿¤á¤Î¿©»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä©Àï¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡È³Ð¸ç¤òÀ°¤¨¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¡É¤Ç¤·¤¿¡£
ÌÂ¤ï¤º¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£ÂÅ¶¨¤»¤º¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æü¾ï¤Î¼Á¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¥×¥ìー¤Î¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏBASE FOODÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ë²Ì¤Ç¸ì¤ê¡¢»ÑÀª¤Ç¼¨¤·¡¢ËÜµ¤¤Ç¾å¤òÌÜ»Ø¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖBASE UP PROJECT¡×³µÍ×
¥¹¥Ýー¥Ä¡¢²»³Ú¡¢·Ý½Ñ¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Î¥·ー¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ä¤½¤ì¤é¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤¿¤Á¡¢Ì´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö±ÉÍÜ¡×¡Ö·ò¹¯¡×¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤«¤é±þ±ç¡¢¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¡ÈÌÀÆü¤Î¾Ð´é¤ò³§¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
³Æ¼ï¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤ä¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õー¥É´°Á´±ÉÍÜ¿©¤Ç¤¢¤ë¡ÖBASE FOOD¡×¤òÆü¾ïÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯Åª¤Ê¥«¥é¥À¤Å¤¯¤ê¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Î¡È¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¡É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¡¿¥Áー¥à¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖBASE UP SPORTS ¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡×»²²Ã¼ÔÊç½¸¡ä
¥¹¥Ýー¥Ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤Î¡È¥Ùー¥¹¥¢¥Ã¥×¡É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¥¢¥ÞÌä¤ï¤º¥¹¥Ýー¥ÄÁª¼ê¤ä¥Áー¥à¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖBASE FOOD¡×¾¦ÉÊ¤ÎÄó¶¡Åù¡¢³Æ¼ï¥µ¥Ýー¥È³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥×¥é¥¤¥äー³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ë³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¡¦»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¡×¤È¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³Ú¤·¤àÊý¡¹¤Ø´°Á´±ÉÍÜ¿©¡ÖBASE FOOD¡×¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤áÃ»´üÅª¤Ë³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥äー¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊçÊýË¡¤äÊç½¸´ü´Ö¡¢½ô¾ò·ïÅù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°note¡Êhttps://note.basefood.co.jp/m/mf363ff308d08¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãBASE UP SPORTS ¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó°ìÍ÷¡Ê¸½»þÅÀ¡Ë¡ä
¢£¥¹¥Þー¥È¥Õー¥É´°Á´±ÉÍÜ¿©¡ÖBASE FOOD¡×¤È¤Ï¡©
¡ÖBASE FOOD¡×¤Ï¡¢1¿©¤Ç1Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Î1/3¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤È¤ì¤ë´°Á´±ÉÍÜ¤Î¼ç¿©¤Ç¤¹¡£Á´Î³Ê´¤äÂçÆ¦¡¢¥Á¥¢¥·ー¥É¤Ê¤É¼ç¤Ë¼«Á³Í³Íè¤Î¸·Áª¤·¤¿¸¶ºàÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤òÆÈ¼«¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ëÇÛ¹ç¤ÈÀ½Ë¡¤Ç¼Â¸½¡£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ä¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢26¼ïÎà¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¤Ê¤É1Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê33¼ïÎà¤Î±ÉÍÜÁÇ¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õー¥É¤Ç¤¹¡£
2017Ç¯2·î¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤«¤é¡¢BASE PASTA¡¢BASE BREAD¡¢BASE YAKISOBA¡¢BASE RAMEN¡¢BASE Cookies¡¢BASE Pancake Mix¤È¥·¥êー¥º¤òÁý¤ä¤·¡¢Îß·×ÈÎÇä¿ô¤Ï3²¯ÂÞ¤òÆÍÇË¡Ê2026Ç¯3·î»þÅÀ¡Ë¡¢Îß·×Äê´ü¹ØÆþ¼Ô¿ô¤Ï100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ê2025Ç¯11·î»þÅÀ¡Ë¡£
¢£¥Ùー¥¹¥Õー¥É³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¼ç¿©¤ò¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·¡¢·ò¹¯¤ò¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢2016Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥Õー¥É¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë´°Á´±ÉÍÜ¿©¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤«¤ó¤¿¤ó¡¦¤ª¤¤¤·¤¤¡¦¤«¤é¤À¤Ë¤¤¤¤¡×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¢¤¿¤é¤·¤¤¼ç¿©¤òÄó°Æ¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¿©»ö¤ò¤¿¤Î¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢·ò¹¯¤¬¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ë¤Ê¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ© ¡¡¡¡¡§ 2016Ç¯4·î5Æü
ËÜ¼Ò¡¡ ¡¡¡§ ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÃæÌÜ¹õ5-25-2
ÂåÉ½¼Ô ¡¡¡§ ¶¶ËÜ½Ø
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ´°Á´±ÉÍÜ¿©Åù¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä
URL ¡¡¡¡¡§ https://basefood.co.jp
*1¡¡1¿©Ê¬¡ÊBASE BREAD¤Ï2ÂÞ¡¢BASE Cookies¤Ï4ÂÞ¡¢BASE YAKISOBA¤Ï2¸Ä¡¢BASE RAMEN¤Ï2¸Ä¡¢BASE Pancake Mix¤Ï1ÂÞ¤ÈÍñM¥µ¥¤¥º1¤Ä¡¢µíÆý(À®Ê¬ÌµÄ´À°)100ml¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÄ´Íý¤·¤¿¾ì¹ç¡Ë¤Ç¡¢±ÉÍÜÁÇÅùÉ½¼¨´ð½àÃÍ¤Ë´ð¤Å¤¡¢»é¼Á¡¦Ë°ÏÂ»éËÃ»À¡¦Ãº¿å²½Êª¡¦¥Ê¥È¥ê¥¦¥à°Ê³°¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î±ÉÍÜÁÇ¤Ç1ÆüÊ¬¤Î´ð½àÃÍ¤Î1/3°Ê¾å¤ò´Þ¤à¡£