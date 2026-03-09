·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç ¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¤ËÇ§Äê
¥«¥´¥á³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡§±üÃ«À²¿®¡Ë¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥«¥´¥á¥¢¥¯¥·¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥«¥´¥á¥¢¥°¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤È¤â¤Ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç ¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤äÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¡Ê¢¨1¡Ë¤¬¿Ê¤á¤ë·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎË¡¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ ·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍ¥ÎÉ¤ÊË¡¿Í¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤äµá¿¦¼Ô¡¢´Ø·¸´ë¶È¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤é ¡Ö½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëË¡¿Í¡×¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÅª¤ËÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î·ò¹¯¤ÎÁý¿Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò»ö¶ÈÅ¸³«¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¿´¿È¶¦¤Ë ·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¸Ä¿Í¤Î·ò¹¯¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢»ö¶ÈÆâÍÆ¤ËÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤¿¤»²ñ¼Ò¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¡¦Áý¿Ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯¤Ë¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤ä²ÈÂ²¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤è¤ê¥«¥´¥á¤é¤·¤¤·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼ÂÁ©¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢·ò¹¯Àë¸À¤ò²þÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥«¥´¥á¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼èÁÈ¤ß»öÎã¡ä¡¦¥«¥´¥á¤Ï¼«¼Ò¤Î·ò¹¯²ÁÃÍ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½¾¶È°÷¼«¤é¤¬ÌîºÚÀÝ¼è¤ò¼ÂÁ©¤¹¤ë¡ÖÌîºÚ¤ò¤È¤í¤¦¡¢»ä¤¿¤Á¤â¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯(¢¨2)Â¬Äê¤ò·î1²ó°Ê¾å¹Ô¤¤¡¢7.0¤òÌÜÉ¸¤ËÁ´¼Ò¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï1,300Ì¾°Ê¾å¤¬µÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¹â¤¤»²²ÃÎ¨¤òÃ£À®¡£
¸¦µæÉôÌç¤ÏÂ¬Äê¥Çー¥¿¤ò²òÀÏ¤·¡¢»ö¶È¤Ë¤â³è¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯Áý¿Ê¤È´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¦¼«¼Ò³«È¯¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö·ò¹¯¿ä¿Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤Î¼Â»Ü
ËèÇ¯½Õ¤È½©¤Ë¡¢¼«¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼«¼Ò³«È¯¥¢¥×¥ê¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö·ò¹¯¿ä¿Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¤«·îÊ¿¶Ñ1Æü8,000Êâ°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ½Å¤¬Å¬ÀµÂÎ½Å¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡ÖÂÎ½ÅÂ¬Äê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿äÄêÌîºÚÀÝ¼èÎÌ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¡Ö¥Ù¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯(R)¡×¤Î´ü´ÖÃæ1²ó¤ÎÂ¬Äê¤Î3¤Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿»Üºö¤Ç¡¢Åö¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±¿Æ°¤ÈÌîºÚ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿´ë²è¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥«¥´¥á¤Î·ò¹¯Àë¸À¡ä¡¡¢¨2026Ç¯²þÄê
¥«¥´¥á¤Ï¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Î·ò¹¯¤ÎÁý¿Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¥´¥á¤ÇÆ¯¤¯»ä¤¿¤Á¼«¿È¤Î·ò¹¯¤Ç¤¹¡£
¥«¥´¥á¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤È»ä¤¿¤Á¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë·ò¹¯·Ð±Ä¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ»º¶È¾ÊHP¡¡¡§¡¡https://www.meti.go.jp/press/2023/03/20240311004/20240311004.html
¢¨1ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¡§¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬µÞÂ®¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ëÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿±ä¿¤ÈÅ¬Àµ¤Ê°åÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ì±´ÖÁÈ¿¥¤¬Ï¢·È¤·¹ÔÀ¯¤ÎÁ´ÌÌÅª¤Ê»Ù±ç¤Î¤â¤È¼Â¸úÅª¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËÁÈ¿¥¤µ¤ì¤¿³èÆ°ÂÎ¤Ç¤¹¡£
¢¨2 ÌîºÚÀÝ¼èÎÌ¿äÄêµ¡¡Ö¥Ù¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¡×
¡Ö¥Ù¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢LED(È¯¸÷¥À¥¤¥ªー¥É)¤òÅëºÜ¤·¤¿¥»¥ó¥µー¤Ë¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò²¡¤·Åö¤Æ¤Æ¡¢Ìó 30 ÉÃ¤Ç¡¢ÌîºÚÀÝ¼èÎÌ¤ò¿äÄê¤Ç¤¤ëµ¡´ï¤Ç¤¹¡£ÈéÉæ¤ËÃßÀÑ¤·¤¿¥«¥í¥Æ¥Î¥¤¥ÉÎÌ¤òÂ¬Äê¤·¤Æ¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È²èÌÌ¤Ë¿äÄêÌîºÚÀÝ¼èÎÌ¤òÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£Ìó 30 ÉÃ¤ÇÂ¬Äê¤¬´°Î»¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç·ë²Ì¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´ÊÊØ¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¡¢¿©»ö»ØÆ³¡¢·ò¹¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤ÎÀÄ²ÌÇä¾ì¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿©½¬´·²þÁ±¤Î¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¥Ù¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï°åÎÅµ¡´ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£É½¼¨ÃÍ¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÌÜ°Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë