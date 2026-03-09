¡ÚDroite lautreamont(¥É¥í¥ï¥Ã¥È¥íー¥È¥ì¥¢¥â¥ó)¡Û2026Ç¯¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´Æþ¤ê¥Ï¥¤¥É¥í¥Õ¥é¥¹¥¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥ô¥¡¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó(¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Àõ¸« ¹¬Àµ)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDroite lautreamont(¥É¥í¥ï¥Ã¥È¥íー¥È¥ì¥¢¥â¥ó)¡×¤Ï¡¢3·î11Æü(¿å)～22Æü¡ÊÆü¡Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Õ¥§¥¢¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£44,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´Æþ¤ê¥Ï¥¤¥É¥í¥Õ¥é¥¹¥¯¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡¿°ìÉôÂÐ¾Ý³°Å¹ÊÞ¤¢¤ê¡Ë
¡ÚSPRING FAIR¡Û¤ò³«ºÅ¡ª
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥Õ¥§¥¢
¥É¥í¥ï¥Ã¥È¥íー¥È¥ì¥¢¥â¥ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´Æþ¤ê¡Ö¥Ï¥¤¥É¥í¥Õ¥é¥¹¥¯¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£3·î11Æü(¿å)¤è¤ê³«ºÅ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥Õ¥§¥¢¤Ë¤Æ¡¢ÀÇ¹þ¤ß44,000±ß°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎÊý¤Ø¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÌ¾¸Å²°±É»°±ÛÅ¹¤Î¤ß3·î13Æü(¶â)～3·î24Æü(²Ð)¤Ç³«ºÅ¡Ë
¾¦ÉÊ¾Ò²ð
Droite lautreamont 2026 Spring Collection
DENIM ¡ßLACE¡¡¥ìー¥¹¤ÇÊÑ¤ï¤ë¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥Ç¥Ë¥à
½Õ¤Î¶õµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¡¢Áõ¤¤¤â·Ú¤ä¤«¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥à¡ß¥ìー¥¹¤ò¼´¤Ë¤·¤¿Âç¿Í¤Î½Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡£Äø¤è¤¯¥é¥Õ¤Ê¥Ç¥Ë¥à¤Ë¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óËÉÙ¤Ê¥ìー¥¹¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÃæ¤Ë½÷À¤é¤·¤µ¤ò¤Ò¤È¤µ¤¸¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½Õ¤é¤·¤¤·Ú¤ä¤«¤Ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ª¥ó¤Ë¤â¥ª¥Õ¤Ë¤â³èÌö¤¹¤ëËüÇ½¥³ー¥Ç¤Ë¡£´Å¤µ¤È¥Ï¥ó¥µ¥à¤µ¤òÀäÌ¯¤Ë¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î½Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Jacket \20,900¡¡Skirt \22,000
Jacket \29,700¡¡Tops \12,100¡¡Pants \18,700
Shirt \17,600
Knit \16,500
Droite lautreamont(¥É¥í¥ï¥Ã¥È¥íー¥È¥ì¥¢¥â¥ó)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡È´Å¤µ¤òÍÞ¤¨¤¿Âç¿Í¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¡É¤È¡È¥ß¥Ë¥Þ¥à¤ÊÍ·¤Ó¿´¡É¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢½Ü¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿¥Ñ¥ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤ÎÀ¶·é´¶¤¢¤ë¥¯¥ê¥¢¤Ê¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤ÏÉÒ´¶¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¡¢Î®¹Ô¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹´¶¤ò³Ú¤·¤à¡£ÅÔ²ñ¤ÇÀ¸¤¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê½÷À¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤¿¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤Ë¤â¡Ö½Ü¡×¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾å¼Á¤Ç¿´ÃÏÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¡£
ÈÎÇä¤Ë´Ø¤·¤Æ
▶Droite lautreamont ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://www.j-lounge.jp/pages/droite-lautreamont
▶JAVA CORPORATION ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢ ¡Ö J Lounge ¡×
https://www.j-lounge.jp/
¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢
▶Droite lautreamont ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È : https://java-corporation.co.jp/pages/droite-lautreamont
▶Droite lautreamont ¸ø¼°Instagram : https://www.instagram.com/droite_insta/
