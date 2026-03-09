·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÃæ¾®µ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê
Áí¹çÎ®ÄÌ¶È¤ò±Ä¤à³ô¼°²ñ¼ÒÂçÀ¾¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÀ¾¡¡´²¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤ÇÁªÄê¤¹¤ë¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í 2026¡ÊÃæ¾®µ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
¢£¹ü·ò¹¯ÅÙ¡õ¥í¥³¥â¥Á¥§¥Ã¥¯·×Â¬²ñ¤Î¼Â»Ü
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯ÊÝ»ý¡¦Áý¿Ê¤ª¤è¤Ó¼ÀÉÂ¡¦ÉÔÄ´¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Í½ËÉÀÜ¼ï¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¡Ö¹ü·ò¹¯ÅÙ¡õ¥í¥³¥â¥Á¥§¥Ã¥¯¢¨ ·×Â¬²ñ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ·×Â¬²ñ¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤¬¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¾õÂÖ¤òÇÄ°®¤·¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤Î±¿Æ°¡¦À¸³è½¬´·¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Å¤¯¤ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·×Â¬¸å¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¤Ë´ð¤Å¤È½Äê¤·¤¿¡Ö¥í¥³¥âÅÙ¡×¤È¡¢·ë²Ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òµºÜ¤·¤¿¥áー¥ë¤ò¸ÄÊÌ¤ËÁ÷ÉÕ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢·ë²Ì¤Î¾ÜºÙÀâÌÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤âÁ÷ÉÕ¤·¡¢Íý²òÂ¥¿Ê¤È¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Õ¥©¥íー¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·×Â¬²ñ¤Ï¡¢ÂçºåËÜ¼Ò¶ÐÌ³¼ÔÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2024Ç¯11·î¤È2025Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌó4³ä¤Î½¾¶È°÷¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤Ë¾ïÃó¤¹¤ëÊÝ·ò»Õ¤ØÁêÃÌ¤·¤ä¤¹¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¡¢ÊÝ·ò»Õ¤¬È¯¿®¤¹¤ë¾ðÊó¤ËÂÐ¤¹¤ë½¾¶È°÷¤Î¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿¦¾ì¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢·ò¹¯¤ò¤è¤ê¿È¶á¤ËÂª¤¨¤ëÅÚ¾í¤¬°é¤Á¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤âÄêÃå¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±¿Æ°´ï¤Î¾ã³²¤Î¤¿¤á¤Ë°ÜÆ°µ¡Ç½¤ÎÄã²¼¤ò¤¤¿¤·¤¿¾õÂÖ¤ò¥í¥³¥â¥Æ¥£¥Ö¥·¥ó¥É¥íー¥à¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¥Æ¥¹¥È¡¢2¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Æ¥¹¥È¡¢¥í¥³¥â£²£µ(WEBÌä¿Ç)¡×¤Î 3¤Ä¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç±¿Æ°´ï¤Î¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£·×Â¬¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È²óÅú¤Ë´ð¤Å¤¡Ö¥í¥³¥âÅÙ¡×¤òÈ½Äê¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÂçÀ¾¤¬·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÇØ·Ê¡Û
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡Ö¿Í¤ò¡¢¾¦¤¤¤ò¡¢¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡ª¡×¤ò¥°¥ëー¥×¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸»¤Ë¤Ï½¾¶È°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯°Õ¼±¤Î²þÁ±¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·ò¹¯¤¬¤è¤êÁý¿Ê¤µ¤ì¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤ÎÁÈ¿¥ÎÏ¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤«¤é¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÇ§Äê¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½¾¶È°÷¤È²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿·Ð±Ä¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡§·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
¢£¡Ö¼£ÎÅ¤È½¢¶È¤ÎÎ¾Î©»Ù±ç¡×¤Î³«»Ï¡¡¡Ê2024Ç¯°Ê¹ß·ÑÂ³¡Ë
ÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÆ¯¤¯°ÕÍß¡¦Ç½ÎÏ¤Î¤¢¤ë¼Ò°÷¤¬¡¢¼£ÎÅµ¡²ñ¤òÆ¨¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿¦¶ÈÀ¸³è¤Î·ÑÂ³¤òË¸¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤¤¤¤¤¤¤ÈÆ¯¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
¢¨¼ÒÆâ¾ïÃó¤ÎÊÝ·ò»Õ¤òÁë¸ý¤È¤·¡¢¼ç¼£°å¤ª¤è¤Ó»º¶È°å¤Î°Õ¸«¤ò¤â¤È¤Ë»Ù±ç¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò°÷ËÜ¿Í¤Ë²Ã¤¨¤Æ²ÈÂ²¤ä¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤â°Â¿´¤Ç¤¤ë¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤òÀ°È÷
¢¨¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ËÂÐ¾Ý¼À´µ¤È¤·¤ÆµºÜ¤Î¤Ê¤¤¼ÀÉÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Åö¼Òµ¬Äê¤Ë¤è¤ê°ìÉôÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¾Î©»Ù±ç¤òÂ¥¿Ê
¢£Á´½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÀÉÂ¤ÎÈ¯À¸Í½ËÉ¡¡¡Ê2023Ç¯¼Â»Ü¡Ë
¸Ä¿Í¤Î²ÝÂê¤ò²ñ¼ÒÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤â¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤²ÝÂê¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤ä¡¢»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¯¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ù¥¸¥Á¥§¥Ã¥¯¡ÊÌîºÚÀÝ¼è½¼ÂÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ë¢¨¡×¡ÖÆý¤¬¤ó¥»¥ë¥Õ¥Á¥§¥Ã¥¯¥»¥ß¥Êー¡×¤ò³«ºÅ
¢¨ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼ÒÍÍ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¼Â»Ü
¢£Ï«Æ¯»þ´Ö¤ÎÅ¬Àµ²½¡¢¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¡¦À¸³è»þ´Ö¤Î³ÎÊÝ
¡¦¡Ö½Ð¶ÐÁ°¡¦Âà¶Ð¸å¡¦ÃæÈ´¤±¡×¤¬ÁªÂò²ÄÇ½¤Ê»þ´ÖÃ±°ÌÍµë¼èÆÀÀ©ÅÙ¤ÎÀ°È÷¡¡¡Ê2023Ç¯°Ê¹ß·ÑÂ³¡Ë
¡¦¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¥ïー¥¯À©ÅÙ¡ÊÀ¸»ºÀ¤Î¹â¤¤ÁÈ¿¥±¿±Ä¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶ÐÌ³»þ´Ö¤òºÇÅ¬¤Ê»þ´ÖÂÓ¤ËÄ´À°¡¦³È½Ì¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡Ë¡¡¡Ê2019Ç¯°Ê¹ß·ÑÂ³¡Ë
¢£¤½¤ÎÂ¾
¡¦½¾¶È°÷Æ±»Î¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢Á´¼Ò°÷¥ê¥¢¥ë»²²Ã·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¡¡¡Ê2024Ç¯¼Â»Ü¡Ë
¡¦½¾¶È°÷¤Î´¶À÷¾ÉÍ½ËÉ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢ÂçºåËÜ¼Ò¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï²ñ¤Î¼Â»Ü¡¡¡Ê2019Ç¯°Ê¹ß·ÑÂ³¡Ë
¡Ú·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡Û
ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤äµá¿¦¼Ô¡¢´Ø·¸´ë¶È¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤éÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2016Ç¯ÅÙ¤Ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬ÁÏÀß¤·¤¿À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂçÀ¾¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Åö¼Ò¤Ï¡¢°áÎÁÉÊ¡¦»¨²ß¤Î²·ÈÎÇä¡ÖÂçÀ¾°áÎÁ¡×¤È¡¢Å¹ÊÞ½º´ï¡¦È÷ÉÊ¤Î´ë²èÀ½Â¤ÈÎÇä¤ª¤è¤ÓÅ¹ÊÞÀß·×¡¦»Ü¹©¤Î¡ÖÅ¹¸¦ÁÏ°Õ¡×¤òÃæ¼´¤È¤·¤Æ¡¢À½Â¤¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç¡¢Î®ÄÌ¶È³¦¤òÉý¹¤¯¥«¥Ðー¤¹¤ë6¤Ä¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÁÏ¶È95Ç¯ÌÜ¤ÎÂçÀ¾¥°¥ëー¥×¤Î»ý³ô²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥ëー¥×·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤·¤¿»Ô¾ì¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢»ö¶ÈÎÎ°è¤Ï¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÂçÀ¾¡¡https://www.onisi.jp/
½êºßÃÏ¡¡¢©541-0056 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èµ×ÂÀÏºÄ®3-4-12
ÂåÉ½¼Ô¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÂçÀ¾¡¡´²
ÁÏ¶È¡¿ÀßÎ©¡¡1931Ç¯3·î¡¿1944Ç¯3·î
½¾¶È°÷¿ô
¡¡Ã±ÂÎ¡¡95Ì¾¡Ê¼Ò°÷73Ì¾ ¤½¤ÎÂ¾22Ì¾¡Ë
¡¡¥°¥ëー¥×Ï¢·ë¡¡800Ì¾¡Ê¼Ò°÷465Ì¾ ¤½¤ÎÂ¾335Ì¾¡Ë¢¨2025Ç¯5·î»þÅÀ
»ö¶ÈÆâÍÆ
¡¡ÂçÀ¾¥°¥ëー¥×»ý³ô²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¡¢¥°¥ëー¥×·Ð±ÄÀïÎ¬¤ÎºöÄê¡¦¿ä¿Ê¡¢¥°¥ëー¥×·Ð±Ä¤Î´Æºº¡¢
¡¡¤½¤ÎÂ¾¥°¥ëー¥×·Ð±Ä´ÉÍýµÚ¤Ó»Ù±ç¶ÈÌ³