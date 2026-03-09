³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢¡ÖNIKKEI THE PITCH GROWTH ·è¾¡Âç²ñ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¡¶µË¡¿Í ÏÂÉÛ´¢¿À¼Ò¡ÊËÌ¶å½£»ÔÌç»Ê¶è¡Ë¤Ë¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¾Þ¡×¤ò¼øÍ¿
¼ø¾Þ¼°¼Ì¿¿¡Ê±¦¡§ÏÂÉÛ´¢¿À¼Ò»°½½ÆóÂåÌÜ¤Î¹âÀ¥ÏÂ¿®»á¡¢º¸¡§Åö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò ¹Ó°æË®É§¡Ë
M&A»Ù±ç¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹Ó°æË®É§¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ÖNIKKEI THE PITCH GROWTH¡×¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿·è¾¡Âç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¡¶µË¡¿ÍÏÂÉÛ´¢¿À¼Ò¡ÊËÌ¶å½£»Ô¡Ë¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¾Þ¤ò¼øÍ¿¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼õ¾Þ¤ÎÍýÍ³
ÏÂÉÛ´¢¿À¼Ò¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿À¼Ò¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë·Ð±ÄÆñ¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢³¤ÍÎ»¶¹ü¤ä¿ÀÁ°Áò¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÈ¼«¤Î»ö¶È¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¡£Ç¯´Ö¼ýÆþ¤ò500Ëü±ß¤«¤é1.7²¯±ß¤Ø¤ÈÈôÌöÅª¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÁ´¹ñ¤Î¿À¼Ò¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¿·²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹Àè¿ÊÀ¤ÈÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹À¤¬¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤ÈÆÈ¼«¤ÎÀ®Ä¹¥â¥Ç¥ë¤ò¾Î¤¨¤ëËÜ¾Þ¤Î¼ñ»Ý¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼øÍ¿¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÏÂÉÛ´¢¿À¼Ò¤ÏNIKKEI THE PITCH GROWTH·è¾¡Âç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤â¼õ¾Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NIKKEI THE PITCH GROWTH¤È¤Ï
NIKKEI THE PITCH GROWTH
¡ÖNIKKEI THE PITCH GROWTH¡×¤Ï¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤äM&A¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÂèÆóÁÏ¶È¤ä¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹·Ð±Ä¼Ô¡¦¸å·Ñ¼Ô¤¬½¸¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¡¢ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë´ë¶È¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¡¢¥×¥é¥Á¥Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¶¨»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¾Þ¡×¤Ï¡¢³ÆÃÏ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÇÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤¹´ë¶È¤ò¾Î¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¸·¤·¤¤Áª¹Í¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÎÂåÉ½´ë¶È¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è·ÐºÑ¤Ø¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦Â¸ºß¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤âM&A¤ä»ö¶È¾µ·Ñ¤Î»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿°ÕÍß¤¢¤ë´ë¶È¤¬¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×8¼Ò¤Ë¤âÆ±¾Þ¤ò¼øÍ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¹¥È¥é¥¤¥¯¾Þ ³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¼õ¾Þ´ë¶È°ìÍ÷¡Û
ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ
³ô¼°²ñ¼ÒRESTA
Ê¡ÅçÈ¯¤Î¾ã³²¼ÔºßÂð½¢Ï«»Ù±ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊ¡»ã¡ß¸ÛÍÑ¥â¥Ç¥ë¤ÎÁÏ½Ð
https://professional.resta-career.com/
´ØÅì
¥ä¥·¥Þ¿©ÉÊ³ô¼°²ñ¼Ò
Ï·ÊÞÆ¦Éå¥áー¥«ー¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¸å¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¾ÅÆîÆ¦ÉÙ¡×¤ÇÂèÆóÁÏ¶È
http://www.yashimafoods.co.jp/
ÃæÉô
³ô¼°²ñ¼Ò´ÝÉ©À½ºî½ê
Ä®¹©¾ì¤Îµ»½Ñ¤òÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ëEC¥µ¥¤¥È¡ÖASNARO¡×¤ÇÀ½Â¤¶È¤Î²ÝÂê²ò·è
https://www.marubishi-co-ltd.com/
Åìµþ£Á
³ô¼°²ñ¼ÒÌôzaiko
Ä´ºÞÌô¶É¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌô¶ÉÅù¤Î¿·¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«
https://adachi-itsuki-pharmacy.com/
ÅìµþB
OLIENT TECH³ô¼°²ñ¼Ò
¹âÀìÂ´ÅìÂçÈ¯¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿¼¡À¤Âå¤Î³Ø¤ÓÊý¡¦Æ¯¤Êý¤òÁÏ½Ð
https://olienttech.com/
¶áµ¦
³ô¼°²ñ¼ÒÈõ¸ýÅÅ»Ò
¿Í¼êÉÔÂ¤ò²ò·è¤¹¤ë¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÅÅ»ÒÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦¿Íºà¶µ°é¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
https://www.higuchi-ele.com/
Ãæ¹ñ»Í¹ñ
·ú¥í¥Ü¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
·úÀß¸½¾ì¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ÈÉéÃ´·Ú¸º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¶¨Æ¯·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯
https://kenrobo-tech.com/
¶å½£²Æì
³ô¼°²ñ¼ÒZIFISH
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¿å»º¶È¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡¢ÃÏµûÎ®ÄÌ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
https://zifish.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥È¥é¥¤¥¯
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¾¾Î: ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥È¥é¥¤¥¯
½êºßÃÏ: ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-2-1 »°°æÊª»º¥Ó¥ë15³¬
ÂåÉ½¼Ô: ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹Ó°æË®É§
ÀßÎ©: 1997Ç¯7·î
»ö¶ÈÆâÍÆ: M&A¤Î»Ù±ç
URL:https://www.strike.co.jp/