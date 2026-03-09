¥¥ä¥Î¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥ëー¥×9¼Ò¤¬¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026 Âçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¡×¤Ê¤É¤ËÇ§Äê
¥¥ä¥Î¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂÎ©Àµ¿Æ¡¢°Ê²¼¥¥ä¥Î¥óMJ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ä¥Î¥óMJ¥°¥ëー¥×9¼Ò¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ä¥Î¥óMJ¥°¥ëー¥×9¼Ò¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇ§Äê¤ÏÃÏ°è¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤äÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¿Ê¤á¤ë·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¥ä¥Î¥óMJ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å¤È·ò¹¯É÷ÅÚ¾úÀ®¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Ç§Äê¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§Äê¾õ¶·
¢£¥¥ä¥Î¥óMJ¥°¥ëー¥×¤Î·ò¹¯·Ð±Ä
¥¥ä¥Î¥óMJ¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¥¥ä¥Î¥ó¥°¥ëー¥×¤Î¹ÔÆ°»Ø¿Ë¤Ë·Ç¤²¤ë¡Ö·ò¹¯Âè°ì¼çµÁ¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯ÊÝ»ýÁý¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¡¢½¾¶È°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¹¬¤»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¸Ä¡¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬ºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¤½¤ì¤¬´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¡¢»ýÂ³À¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2010Ç¯¤«¤é¤ÏÃæ´ü·×²è¡Ö·ò¹¯´ÉÍý3¥õÇ¯·×²è¡×¡¢2022Ç¯¤«¤é¤Ï·ò¹¯·Ð±ÄÀïÎ¬¥Þ¥Ã¥×¤òºöÄê¤·¡¢·ò¹¯²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¡×¡ÖÀ¸³è½¬´·ÉÂ¡×¡Ö¤¬¤ó¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¿Ç·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¯»ö¸åÁ¼ÃÖ¤ä¤¬¤ó¸¡¿Ç¤Ï¹â¤¤¼õ¿ÇÎ¨¤ò°Ý»ý¤·¡¢·ò¹¯É÷ÅÚ¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2020Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢½¾¶È°÷¼«¤é¤¬·ò¹¯¹ÔÆ°ÌÜÉ¸¤òµºÜ¤··ÈÂÓ¤¹¤ë¡ÖMY¥Ø¥ë¥·ー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«ー¥É¡×¤òÇÛÉÛ¤·¡¢·ò¹¯¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó°Ý»ý¤ä¡¢¿¦¾ì¤ä¤ªµÒÍÍ¤È¤Î¥Ø¥ë¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½÷À¤Î·ò¹¯»Ù±ç»Üºö¤ä¸ª¤³¤ê¡¦¹øÄË¤Ê¤É¤ÎËýÀáÖÄË²þÁ±¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥Ýー¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆ³Æþ¤Î¤Û¤«¡¢2024Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢ÌîºÚÀÝ¼èÎÌÂ¬Äê²ñ¤ä¥¢¥ë¥³ー¥ë¤ÎÅ¬Àµ°û¼ò¤Ë´Ø¤¹¤ëe-Learning¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¡¢¸Ä¡¹¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å»Üºö¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î»Üºö¤ò¥¥ä¥Î¥óMJ¥°¥ëー¥×¤Ç°ìÂÎÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ê¬ÀÏ¡¦É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ä¥Î¥óMJ¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÎÏ¤ÇÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¡ÖÌ¤Íè¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤ò°ìÁØ¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤Ï¡¢NPOË¡¿Í·ò¹¯·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
