Í¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¡×¤ËÇ§Äê
¥ä¥Þ¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Í¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¤òÇ§Äê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ç5Ç¯Ï¢Â³¡¢ÄÌ»»9²óÌÜ¤ÎÇ§Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÒÆâ¿ÇÎÅ½ê¤Ç¤ÎÄê´ü·ò¹¯¿ÇÃÇ¡ÊÃÂÀ¸·î·ò¿Ç¡Ë¤Î¼Â»Ü¤ä¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê½ÅÅÀÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿µÊ±ìÂÐºö¤Ë¤è¤ëµÊ±ìÎ¨¤ÎÂçÉýÄã²¼¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×ÉßÃÏÆâÁ´ÌÌ¶Ø±ì¤Î¼Â¸½¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¿½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡×¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤Ç¡¢Í¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¤òÇ§Äê¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢2017Ç¯¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤Î¾å°Ì500Ë¡¿Í¤Ï¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ä¥Þ¥Ï¥°¥ëー¥×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢½¾¶È°÷¡Ê¤È¤½¤Î²ÈÂ²¡Ë¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÆÃÄê¤·¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¼õ¿ÇÂ¥¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡ÖÄê´ü·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ï¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¹¡×¤Î¥¹¥íー¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢Ë¡Äê¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò³Î¼Â¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤òÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤äºî¶È´ØÏ¢¼À´µ¤Ê¤É¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢µÙ¿¦¼Ô¤ÎÀ¸³è¾õ¶·¤äÉü¿¦°Õ»Ö¤ò¤è¤êÃúÇ«¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¡Ö¿·¡¦Éü¿¦»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò2023Ç¯10·î¤è¤êÆ³Æþ¤·¡¢Éü¿¦»Ù±ç¤Î¼Á¸þ¾å¤ÈºÆµÙ¿¦ËÉ»ß¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µÊ±ìÂÐºö¤Ë¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥°¥ëー¥×µÊ±ìÂÐºö¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÖSmoke Free Yamaha¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿»Üºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¿ÇÃÇ¥¹¥íー¥¬¥ó¡ÖÄê´ü·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ï¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¹¡×
¥ä¥Þ¥Ï¥°¥ëー¥×µÊ±ìÂÐºö¥¹¥íー¥¬¥ó
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï°ú¤Â³¤¡¢½¾¶È°÷¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯°Ý»ý¡¦Áý¿Ê¤ò·Ð±Ä¤Î½ÅÍ×¥Æー¥Þ¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Î¤³¤³¤íË¤«¤Ê¤¯¤é¤·¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
