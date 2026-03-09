¥Á¥¨¥ë¡¢ÁêÌÏ¸¶»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤È¡Ö¶µÌ³»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹âÅÙ²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë
³Ø¹»¶µ°é¤Ë¤ª¤±¤ëICTÍø³èÍÑ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Á¥¨¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Àîµï ËÓ¡¢°Ê²¼¥Á¥¨¥ë¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¢ÁêÌÏ¸¶»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡Ê¶µ°éÄ¹¡§ºÙÀî ·Ã¡¢°Ê²¼ ÁêÌÏ¸¶»Ô¶µ°Ñ¡Ë¤È¡Ö¶µÌ³»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹âÅÙ²½¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×¡Ê°Ê²¼ ËÜ¶¨Äê¡Ë¤òÄù·ë¤·¡¢Æ±Æü¡¢ÁêÌÏ¸¶»ÔËÜÄ£¼Ë¤Ë¤ÆÄ´°õ¼°¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ËÜ¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Á¥¨¥ë¤¬³«È¯¤¹¤ë¡Ö»þ´Ö³ä¼«Æ°À¸À®µÚ¤Ó»þ¿ô·×»»¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡Ê°Ê²¼ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¡ÊPoC¡Ë¤òÁêÌÏ¸¶»ÔÎ©Ãæ³Ø¹»¤ª¤è¤ÓµÁÌ³¶µ°é³Ø¹»¡Ê¸å´ü²ÝÄø¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¶¨ÄêÄù·ë¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¶áÇ¯¡¢³Ø¹»¸½¾ì¤Ç¤Ï¶µ¿¦°÷¤ÎÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤¬¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹»Ì³¤ÎDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤òÄÌ¤¸¤¿Æ¯¤Êý²þ³×¤¬µÞÌ³¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö»þ´Ö³äÊÔÀ®¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö»þ¿ô´ÉÍý¡×¤Ï¡¢¶µ²ÊÃ´Ç¤À©¤Ë¤è¤ëÊ£»¨¤Ê¾ò·ïÀßÄê¤äÉ¸½à¼ø¶È»þ¿ô¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¡¢¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤ÈËÄÂç¤Êºî¶È»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¶ÈÌ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÁêÌÏ¸¶»Ô¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤ÎÍýÇ°¤È¡¢Åö¼Ò¤Î·Ð±ÄÍýÇ°¤¬¹çÃ×¤·¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÏ¢·È¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯¼Â¾Ú¼Â¸³¤òÄÌ¤¸¡¢¶µ¿¦°÷¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´·Ú¸º¤È¹»Ì³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë»ñ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
2. Ï¢·È¡¦¶¨ÎÏ»ö¹à¤Î³µÍ×
ËÜ¶¨Äê¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
1. Ãæ³Ø¹»Åù¤Ë¤ª¤±¤ëÊ£»¨¤Ê»þ´Ö³äÊÔÀ®µÚ¤Ó»þ¿ô´ÉÍý¤Î¼«Æ°²½¡¦ºÇÅ¬²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
2. ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¾Ú´Ä¶¡ÊPoC¡Ë¤Î¹½ÃÛµÚ¤Ó±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È
3. Ä´°õ¼°¤ÎÍÍ»Ò¤ÈÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
3·î3Æü¤ËÁêÌÏ¸¶»ÔËÜÄ£¼Ë¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä´°õ¼°¤Ë¤Ï¡¢ÁêÌÏ¸¶»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÎºÙÀî ·Ã ¶µ°éÄ¹¤È¡¢¥Á¥¨¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ¤ÎÀîµï ËÓ ÂåÉ½¼èÄùÌò¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢¶¨Äê½ñ¤Ø¤Î½ðÌ¾¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ÁêÌÏ¸¶»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ ¶µ°éÄ¹ ºÙÀî ·Ã »á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥Á¥¨¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤È¡¢»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢ËÜ¶¨Äê¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤¤¤Þ¶µ°é¤Ï¡¢Â¿ÍÍÀ¤ÎÊñÀÝ¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤Ê¶µ°é²ÝÄø¤ÎÊÔÀ®¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¶µ°÷¤äÀ¸ÅÌ¤Î¾õ¶·¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é»þ´Ö³ä¤òÊÔÀ®¤¹¤ëºî¶È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÊ£»¨¤ÇÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½º£²ó¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¶µ°é¤Ë¹ç¤Ã¤¿»ÅÁÈ¤ß¤ò¡¢¥Á¥¨¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤È³Ø¹»¸½¾ì¤Î¶µ°÷¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¼ÂÁ©ÃÎ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ä©Àï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤Ëº¬º¹¤·¤¿¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¼¤ÒÁ´¹ñ¤Ë¸Ø¤ì¤ë¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡×
¢£ ¥Á¥¨¥ë³ô¼°²ñ¼Ò Àîµï ËÓ ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¡ØÀ¤³¦Ãæ¤ÎÀèÀ¸¤Î¼ø¶È¤òICT¤Ç»Ù¤¨¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÍýÇ°¤ò·Ç¤²¤ëÅö¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÁêÌÏ¸¶»ÔÍÍ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀè¿ÊÅª¤Ê¶¨Äê¤ò·ë¤Ð¤»¤ÆÄº¤ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºòº£¡¢1¿Í£±ÂæÃ¼Ëö¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢À¸À®AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿´Ä¶ÊÑ²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤âµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀèÀ¸Êý¤ÏÆü¡¹Ë»»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ³Ø¹»¤Î»þ´Ö³äÊÔÀ®¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¶ÈÌ³¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÆü¤Î¶¨Äê¤ò¥¹¥¿ー¥È¤È¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò·ë½¸¤·¡¢¸½¾ì¤ÎÀèÀ¸Êý¤ÎÉéÃ´¤ò¿¿¤Ë·Ú¸º¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
4. º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥Á¥¨¥ë¤Ï¡¢ËÜ¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤äÀ®²Ì¤ò¡¢ÁêÌÏ¸¶»Ô¶µ°Ñ¤È¶¨µÄ¤Î¾å¡¢Æ³Æþ¸ú²Ì¤äÀè¿ÊÅª¤Ê»öÎã¤È¤·¤Æ¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£ º£¸å¤â¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿À½ÉÊ³«È¯¤ÈICT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³Ø¹»¶µ°é´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Á¥¨¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥Á¥¨¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¥Á¥¨¥ë¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤ËÀ¤³¦Ãæ¤ÎÀèÀ¸¤Î¼ø¶È¤òICT¤Ç»Ù¤¨¤Þ¤¹¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë·Ç¤²¡¢1997Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¶µ°é»Ô¾ì¤ËÆÃ²½¤·¤¿ ICT Àì¶È¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£¥·¥§¥¢No.1¤Î¥Õ¥ë¥Ç¥¸¥¿¥ëCALL¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢BYODÂÐ±þ¼ø¶È»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥¯¥é¥¦¥É·¿¶µºàÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢³Ø¹»¶µ°é¸½¾ì¤Î¥Ëー¥º¤ËÂ¨¤·¤¿À½ÉÊ¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ ²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Á¥¨¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É 3933¡Ë
¡¦ ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Àîµï ËÓ
¡¦ ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅìÉÊÀî2-2-24 Å·²¦½§¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー22F
¡¦ ÀßÎ©¡§1997Ç¯10·î1Æü
¡¦ »ñËÜ¶â¡§3.36²¯±ß
¡¦ »ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶µ°éICT»ö¶È
¡¦ ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.chieru.co.jp
