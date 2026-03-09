¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¡Ë¡×¤Ë3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê
KDDI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»ûÈø ÆÁÌÀ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î9Æü¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤ÇÁªÄê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¡Ë¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È500¡Ë¡Ë¡×¤È¤Ï¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂçµ¬ÌÏË¡¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î½¾¶È°÷¤¬¤¤¤¤¤¤¤ÈÆ¯¤±¤ë¿¦¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¹¬¤»¤Ç³èÎÏ¤¢¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¤ò½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÁ´½¾¶È°÷¤ÎÊª¿´Î¾ÌÌ¤Î¹¬Ê¡¤òÄÉµá¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î´üÂÔ¤òÄ¶¤¨¤ë´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Ë¤«¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤È¤¤¤¦KDDI¥°¥ëー¥×´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î·ò¹¯¤òÁÈ¿¥¤Ç»Ù¤¨¤ë·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¼ÒÄ¹¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¤Æ¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤òÀë¸À¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃå¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤·Â³¤±¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯ÊÝ»ý¡¦Áý¿Ê¤ÎÀÑ¶ËÅª»Ù±çÅù¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2024Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¡£·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¿Í»öÀïÎ¬¡¢¿Íºâ°éÀ®ÀïÎ¬¡¢¿¦¾ì´Ä¶¸þ¾åÀïÎ¬¤òÍµ¡Åª¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö·ò¹¯·Ð±Ä»Üºö¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸(https://www.kddi-eng.com/work/health-management/?utm_source=release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260309&utm_id=pr)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡þ¡þ¡þ
¡ÚKDDI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
KDDI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢ÄÌ¿®¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò·úÀß¤«¤é±¿ÍÑ¡¦ÊÝ¼é¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÃ´¤¤¡¢ÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ø¤Ä¤Ê¤¬¤ë°Â¿´¡Ù¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¡ÖVISION 2030¡×¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¡Öµ»½ÑÎÏ¡×¤È¡Ö¼Â¸½ÎÏ¡×¤ÇÄÌ¿®¤ò³Ë¤È¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¡¢Ã¯¤È¤Ç¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÆü¾ï¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°Â¿´¤Ç²÷Å¬¤ÊÌ¤Íè¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡öKDDI¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.kddi-eng.com/