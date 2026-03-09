¡ÚÂçÄÍ¾¦²ñ¡Û¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡×¤ËÇ§Äê
¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Î³ô¼°²ñ¼ÒÂçÄÍ¾¦²ñ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÄÍ Íµ»Ê¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯3·î9Æü¤Ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤È¤Ï
ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎË¡¿Í¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤äµá¿¦¼Ô¡¢´Ø·¸´ë¶È¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤é¼Ò²ñÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬Ç§Äê¤¹¤ë¸²¾´À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¢£ÂçÄÍ¾¦²ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯Áý¿Ê»Üºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤È¤â¤Ë¡¢½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Î²ò·è¤äÃËÀ°éµÙ¼èÆÀÎ¨¸þ¾å¤Ê¤É¡¢¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¤Î»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿»Üºö¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼Â¸½¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¡¢ÂçÄÍ¾¦²ñ¥°¥ëー¥×¤Î¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°·Ð±Ä¡×¤ò°ìÁØ¿¼²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¼Ò°÷¤Î·ò¹¯¤ò½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä»ñ¸»¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
