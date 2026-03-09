¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡×Ç§Äê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡Åö¼ÒµÚ¤ÓÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë½»ÈÎµÚ¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ïー¥È¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬ÁªÄê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÃæ¾®µ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯3·î¤ËÅìµþÉÔÆ°»º¶È·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Ø·ò¹¯´ë¶ÈÀë¸À¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢2025Ç¯¤Î½éÇ§Äê¤«¤éº£²ó¤Ç2²óÌÜ¤ÎÇ§Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬2016Ç¯ ¤ËÁÏÀß¤·¤¿·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë·¸¤ë¸²¾´À©ÅÙ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎË¡¿Í¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤äµá¿¦¼Ô¡¢´Ø·¸´ë¶È¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤é¼Ò²ñÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¼è¤êÁÈ¤ßÊý¿Ë¡Û
¡¡Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢·Ð±Ä´ðËÜÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿·¤·¤¤È¯ÁÛ¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¡¢¿·¤·¤¤¹ÔÆ°¡£¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¤¤¤¤¤¤¤ÈÆ¯¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¿´¤Î·ò¹¯¡×¤È¡ÖÂÎ¤Î·ò¹¯¡×¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é·ò¹¯°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢ÁÈ¿¥¤Î³èÀ²½¤ª¤è¤ÓÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
- À¸³è½¬´·ÉÂÍ½ËÉ¡¡¡¡¡¡¡¡
Äê´ü·ò¹¯¿ÇÃÇ¼õ¿ÇÎ¨100%¡¢¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¼Â»Ü¡¢ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤Î»²²ÃÂ¥¿Ê¡¢¹âÈø»³ÅÐ»³Åù
- ¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÂÐºö
¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¿¦¾ìÊ¬ÀÏ¡¢·ò¹¯½¬´·¥¢¥ó¥±ー¥È¼Â»Ü¡¢·ò¹¯²ÝÂêÅù¤ÎÁêÃÌ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÁë¸ýÀßÃÖÅù
- ¤½¤ÎÂ¾
¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥àÀ©ÅÙ¡¦»þº¹½Ð¶ÐÀ©ÅÙ¡¢µÙ¶ÈÉü¿¦¤Ë¤ª¤±¤ëÁêÃÌÁë¸ýÀßÃÖÅù
º£¸å¤â°ú¤Â³¤¡¢¼ÒÆâ¤Î´Ä¶À°È÷¤ä¼èÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤ÆÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ìºî¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢½¾¶È°÷¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Î°Ý»ý¡¦Áý¿Ê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£