²Ö²¦¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ¡×¤Ë11ÅÙÌÜ¤ÎÁªÄê
²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡¦Ä¹Ã«Éô²Â¹¨¡Ë¤Ï·ò¹¯·Ð±Ä¤ËÍ¥¤ì¤¿¾å¾ì´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ª¤è¤ÓÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ2026¡×¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Í¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¤È¤·¤Æ·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤è¤ê¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í～¥Û¥ï¥¤¥È500～¡×¤Ë10Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ¡×¤Ï¼Ò°÷¤Ê¤É¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ë·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾å¾ì´ë¶È¤Î¤¦¤Á¡¢ÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿´ë¶È¤ò·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬¶¦Æ±¤ÇÁªÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£2015Ç¯¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¡¢²Ö²¦¤Ï11ÅÙÌÜ¤ÎÁªÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í～¥Û¥ï¥¤¥È500～¡×¤ÏÂçµ¬ÌÏË¡¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢ÊÝ¸±¼Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¤ò·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤ÇÇ§Äê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2017Ç¯¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤ÏNPOË¡¿Í·ò¹¯·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
²Ö²¦¥°¥ëー¥×¤Î¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
²Ö²¦¤Ï·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¼Ò°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬·ò¹¯»Ù±ç¤ò¸øÊ¿¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯Ãæ´ü·×²è¤òÎ©¤ÆÁÈ¿¥Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢³Æ»ö¶È¾ì¡¦ÃÏ¶è¤Ë¡Ö·ò¹¯¼ÂÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¡×¡Ö·ò¹¯¼ÂÌ³Ã´Åö¼Ô¡×¤òÇÛÃÖ¤·¡¢»º¶ÈÊÝ·ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2009Ç¯ÅÙ¤«¤é±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤·Á¤Ç·ò¹¯¥Çー¥¿¡ÊÌä¿Ç¡¦·ò¿Ç¡¦½¢¶È¡¦¼ÀÉÂ¤Ê¤É¡Ë¤òÅý·×Åª¤Ë¤Þ¤È¤á¡¢Á´¹ñ21¥«½ê¤Î·ò¹¯ÁêÃÌ¼¼¤Ë¤âÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤ÎÆÃÀ¤ä²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿·ò¹¯¤Å¤¯¤ê·×²è¤òºöÄê¤·¡¢¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯¤Å¤¯¤ê»ö¶È¤ÎPDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÅ¸³«¤ò¤è¤ê¿¼²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³ÆÃÏ°è¤Ç¤Î³èÆ°»öÎã¤òÊç½¸¡¦¿³ºº¤Î¾å¡¢ÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿»öÎã¤ò¡Ö»º¶ÈÊÝ·ò¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¡×¤È¤·¤ÆÊÝ·ò¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ´ÂÎ²ñµÄÆâ¤ÇÉ½¾´¤·¡¢²£Å¸³«¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¼Ò°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬¡¢¼ÒÆâ¤Î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤·¤¿·ò¹¯¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¤³¤³¤í¡×¤È¡Ö¤«¤é¤À¡×¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ö²¦¥°¥ëー¥×¤Ï·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2008Ç¯¤Ë¡Ö²Ö²¦¥°¥ëー¥×·ò¹¯Àë¸À¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ESGÀïÎ¬¡ÖKirei Lifestyle Plan¡×¡Ê¥¥ì¥¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥×¥é¥ó¡Ë¤òºöÄê¤·¡¢½ÅÅÀ¼è¤êÁÈ¤ß¥Æー¥Þ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¼Ò°÷¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤È°ÂÁ´¡×¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¼Ò°÷³èÎÏ¤ÎºÇÂç²½¡×¤òÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢»ö¶È³èÆ°¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ë¼Ò°÷¤Î¡Ö¤³¤³¤í¡×¤È¡Ö¤«¤é¤À¡×¤Î·ò¹¯¤Ï¡¢¤è¤ê¤è¤¤»Å»ö¤ò¿Ê¤á¤ë´Ä¶ÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¹Í¤¨¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖË¤«¤Ê¶¦À¸À¤³¦¤Î¼Â¸½¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó- ²Ö²¦¡¢ESGÀïÎ¬¡ÖKirei Lifestyle Plan¡×¤òÈ¯É½(https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2019/20190422-001/)
- ²Ö²¦¥°¥ëー¥×·ò¹¯Àë¸À(https://www.kao.com/jp/sustainability/walking-the-right-path/wellbeing-safety/health-declaration/)
- ¡Ö²Ö²¦¥°¥ëー¥× ·ò¹¯Àë¸À¡×¤ò²þÄû(https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2022/20220309-002/)
- ¡ÖKao GENKI¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×(https://www.kao.co.jp/genki/)
- ·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡§¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ(https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenko_meigara.html)