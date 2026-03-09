¡Ú¥¥å¥¢¥³ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡Û·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026 ～¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥é¥¤¥È1000～¤Ë½é¤á¤ÆÁª½Ð¡ª
°åÎÅ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬Ìî¤Î¥¢¥×¥ê¡¦Web¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¤¹¤ë¥¥å¥¢¥³ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÚÅÄ»Ë¹â¡¡ËÜ¼Ò¡§ÉÙ»³¸©ÉÙ»³»Ô¡¡°Ê²¼¥¥å¥¢¥³ー¥É¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÃæ¾®µ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¾å°ÌË¡¿Í¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥é¥¤¥È1000¡×*¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»³¸©¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯IT´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢9Ç¯Ï¢Â³¤Î·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§Äê¤ÏÍ£°ì¤Ç¤¢¤ê¡¢²Ã¤¨¤Æº£²ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¤¥È500¿½ÀÁË¡¿Í¤ÎÃæ¤Ç¾å°Ì¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥é¥¤¥È1000¡×¤Î¾Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼Ò¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃÏ°è¤äÂ¾ÁÈ¿¥¤ØÇÈµÚ¤µ¤»¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤â¡¢¹â¤¤É¾²Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥é¥¤¥È1000¡×¤È¤Ï
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡ÊÃæ¾®µ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ö¥é¥¤¥È500¤Ë¿½ÀÁ¤·¤¿Ë¡¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¾å°Ì501°Ì～1,500°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëË¡¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2025¡×¤è¤ê¿·¤¿¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¸²¾´¤Ç¤¹¡£¿½ÀÁË¡¿Í¿ô¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¾å°ÌÁØ¤Îº¹¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÄÌ¾ïÇ§Äê¤«¤é¥Ö¥é¥¤¥È500¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÌÀ¼¨¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÀß¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌ¾ïÇ§Äê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¤Ë¡Ö¼¡¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿Ì¾¾Î¤Ç¤¢¤ê¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¤ª¤±¤ëÆ»¶Ú¤òÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¥å¥¢¥³ー¥É¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè
¥¥å¥¢¥³ー¥É¤Îµæ¶Ë¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¡È°åÎÅ¤ò¼ê¸µ¤Ë¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ò¿È¶á¤Ë ¡É¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤È¤·¤Æ¡¢IT¤ÎÎÏ¤òÄÌ¤·¤Æ·ò¹¯¤Ê¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¥å¥¢¥³ー¥É¤ÏIT¤È¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤òÍ»¹ç¤·¡¢Ã¯¤â¤¬·ò¤ä¤«¤ËÊë¤é¤»¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢Ã±¤Ê¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¤òÄ¶¤¨¤¿»ö¶È¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸½ºß¤Î¼èÁÈ¤ß
1. ¡Ö¥×¥í¥À¥¯¥È¡á¼«¤é¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Î¼ÂÁ©
¼«¼Ò³«È¯¤ÎPHR¡ÊPersonal Health Record¡Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPHRONTIER(R)¡×¤ä¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÊâ¿ô·×¥¢¥×¥ê³«È¯¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢Á´¼Ò°÷¤¬¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëÃ¼Ëö¤òÁõÃå¡£·×Â¬¥Çー¥¿¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿µÒ´ÑÅª¤Ê·ò¹¯´ÉÍý¤¬¡¢³«È¯¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¡ÊUI/UX¤Î²þÁ±¡Ë¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. À©ÅÙ¤«¤éÊ¸²½¤Ø¡§¥¹¥Ëー¥«ーÄÌ¶Ð¤È1»þ´ÖÃ±°Ì¤ÎÍµëµÙ²Ë
·Á³¼²½¤·¤¬¤Á¤ÊÀ©ÅÙ¤ò¡ÖÊ¸²½¡×¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖWalk Biz¡Ê¥¹¥Ëー¥«ーÄÌ¶ÐÊä½õ¡Ë¡×¤Ë¤è¤ëÆü¾ïÅª¤Ê±¿Æ°¤Î¿ä¾©¤ä¡¢À¸ÍýµÙ²Ë¤Î·î1²ó¤ÎÍµë²½¤Î¼Â»Ü¡¢50¿ÍÌ¤Ëþ¤Î»ö¶È½ê¤Ê¤¬¤é¼«¼çÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¾ï¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì
ÉÙ»³¸©¤ÎÊâ¿ô·×¥¢¥×¥ê¡Ö¸µµ¤¤È¤ä¤Þ¤«¤¬¤ä¤¥¦¥©ー¥¯¡×¡¢ÉÙ»³»Ô¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ö¤È¤Û³è¡×¡¢»°½ÅÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê½Û´Ä´ï¡¦¿ÕÂ¡Æâ²Ê³Ø¤È¶¦Æ±³«È¯¤¹¤ë¡ÊÎ×¾²¸¦µæ¼Â»ÜÃæ¡ËÀ¸³è½¬´·ÉÂ¡¦½Û´Ä´ïÉÂ´ÉÍý¸þ¤±¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ïー¥È¥µ¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¤Î³«È¯¤È±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¡¢¼«¼Ò¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÃÏ°è½»Ì±¤äÂ¾ÁÈ¿¥¤Ø´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥é¥¤¥È1000¡×Áª½Ð¤ÎÂç¤¤Ê¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼èÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ç¤Î²ÝÂê¤ÎÃê½Ð¤â¹Ô¤¤¡¢º£¸å¤Î²ÝÂê²ò·è¤äÁ´¹ñÅ¸³«¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤ë¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¥ー¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¥å¥¢¥³ー¥É¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://curecode.jp/company/kenkoukeiei/
¢¨·ò¹¯·Ð±Ä¤Ï¡¢NPOË¡¿Í·ò¹¯·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
¥¥å¥¢¥³ー¥É¤Ïº£¸å¡¢¼«¼Ò¤Ç¹½ÃÛ¤·¤¿·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ä¥Çー¥¿¤ò¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤äÂ¾´ë¶È¤ÎDX»Ù±ç¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºßÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖAI¥«ー¥Ü¥«¥¦¥ó¥¿ー¡×¤ä¡Ö¥Ïー¥È¥µ¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤ÇÃ¯¤â¤¬·ò¤ä¤«¤ËÊë¤é¤»¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£ ÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢¾å°ÌË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥é¥¤¥È1000¡Ù¤ËÁª½Ð¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ÚÌÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤è¤ê¤è¤¤»Üºö¤È¡¢Â¾¤Ø¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ëËÜ¸²¾´¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÌ¤Íè¤ò¤è¤ê¤è¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤È¾Î¹æ¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÏÉÔµ¬Â§¤ÊÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÀ¼¤Ë¤â¼ª¤ò·¹¤±¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤è¤êÎÉ¤¤·ò¹¯¡¦°åÎÅ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÁÏ½Ð¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¼«¤é¤ò·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼Â¸³¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥å¥¢¥³ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÚÅÄ»Ë¹â
¡ã¥¥å¥¢¥³ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
2011Ç¯ÁÏ¶È¡£°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¦·ò¹¯¤Ê¤É¥Ø¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥¯Ê¬Ìî¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿IT¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¡£
°åÎÅ¡¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥¢¥×¥ê¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸¦µæ³«È¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯´ë²èÎ©°Æ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢±¿±Ä»öÌ³¶É¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤ª¤è¤Ó¸¦µæµ¡´Ø¤È»º³Ø´±Ï¢·È¤Î¿ä¿Ê¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/103467/table/29_1_21e2ca237c4dce121010ce3fbb978e96.jpg?v=202603090451 ]