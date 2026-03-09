¡Ø¥«ー¥É¥³¥Í¥¯¥È¡Ù¤Ë¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥Ê¥ß¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à¥¹¤Ï¡¢¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¸þ¤±¥«ー¥É¥×¥ê¥ó¥È¥²ー¥àµ¡¡Ø¥«ー¥É¥³¥Í¥¯¥È¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥«ー¥É¥³¥Í¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢Î¾ÌÌ°õºþ¤ä¥Û¥í¥°¥é¥à°õºþ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥«ー¥É¤ò°õºþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¡¢¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¤¤¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥É¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ê¥ó¥È¡×¥âー¥É¤Ç¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤¬Áª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ê¥ó¥È¡×¤Ç¤Ï¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤·¤ó¤Î¤¹¤±¡×¤Î½Ä·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó10¼ï¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó²¾ÌÌ¡×¤ä¡Ö¥«¥¹¥«¥ÙËÉ±ÒÂâ¡×¤Î²£·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó2¼ï¤Î¹ç·×12¼ïÎà¤Î¥Õ¥ìー¥à¤«¤éÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥«¥¹¥¿¥à¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥í¥°¥é¥à°õºþ¤Ï¡Ö¥Ïー¥È¡×¡¢¡Ö¥¹¥¿ー¡×¤Î2¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤Û¤«¡¢¹¥¤¤ÊÊ¸»ú¢¨¤ò°õ»ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡Ø¥«ー¥É¥³¥Í¥¯¥È¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¡Ø¥«ー¥É¥³¥Í¥¯¥È¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://p.eagate.573.jp/game/card_connect/2/top/index.html
¢§¡Ø¥«ー¥É¥³¥Í¥¯¥È¡Ù¸ø¼°X
https://x.com/connecton573
¢§¡Ø¥«ー¥É¥³¥Í¥¯¥È¡Ù¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/card_connect_official/
¢§¡Ø¥«ー¥É¥³¥Í¥¯¥È¡Ù¸ø¼°TikTok
https://www.tiktok.com/@card_connect_official
¢§¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://p.eagate.573.jp/game/card_connect/2/original/shinchan/index.html
¡Ø¥«ー¥É¥³¥Í¥¯¥È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ë¤Æ¥×¥ìー²ÄÇ½¤Ê¥«ー¥É¥×¥ê¥ó¥È¥²ー¥àµ¡¤Ç¤¹¡£
KONAMI¤Î¿Íµ¤¥²ー¥à¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¥²ー¥àÌ¾»É¤ÎºîÀ®¡¢¥×¥ìーµÏ¿¤Î¥«ー¥É²½¡¢¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÈþÎï¥«ー¥É¤Î³ÍÆÀ¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥É¤ÎºîÀ®¤Ê¤É¡¢¥«ー¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Î¾ÌÌ°õºþ¡¢¥Û¥í¥°¥é¥à°õºþ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤¥«ー¥É¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥«ー¥É¥³¥Í¥¯¥È
¥áー¥«ー¡§KONAMI
µ¡¼ï¡§¥«ー¥É¥×¥ê¥ó¥È¥²ー¥àµ¡
Ãøºî¸¢É½µ¡§(C)±±°æµ·¿Í¡¿ÁÐÍÕ¼Ò¡¦¥·¥ó¥¨¥¤¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦£Á£Ä£Ë
(C)Konami Arcade Games
²ÔÆ¯Æü¡§²ÔÆ¯Ãæ
¥×¥ìー¿Í¿ô¡§1¿Í
²ÔÆ¯»ÜÀß¡§Á´¹ñ¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß
¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼
TEL: 0570-086-573 Ê¿Æü: 10:00～18:00 (µÙ¤ß: ÅÚÆü½ËÆü)
¥áー¥ë¡§°Ê²¼¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¥áー¥ë¤Ç¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.konami.com/games/inquiry/jp/