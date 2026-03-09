BAJ¸ø¼°ÅÅ»Ò¥È¥ì¥«¡ÖBAJ COLLECTION¡×¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢ÆüËÜ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¶¨²ñ¡ÊBadminton Association of Japan¡¢¡ÖBAJ¡× ¡Ë¤Ï¡¢3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êBAJ¸ø¼°ÅÅ»Ò¥È¥ì¥«¡ÖBAJ COLLECTION¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖBAJ COLLECTION¡×¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤äS/J¥êー¥¬ー¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÅÅ»Ò¥È¥ì¥«(R)︎¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£»î¹ç¤ÎÇòÇ®¤·¤¿¥·ー¥ó¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¥È¥ì¥«¡¢ÃÂÀ¸Æü¤òµÇ°¤·¤¿¥È¥ì¥«¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¸ÂÄê¥È¥ì¥«¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Û¤«¤Î¥æー¥¶ー¤È¤Î¥«ー¥É¥È¥ìー¥Éµ¡Ç½¤ä¥é¥ó¥¥ó¥°µ¡Ç½¡¢¥æー¥¶ーÆ±»Î¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢´ÊÃ±¤Ë¥È¥ìー¥É¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Éµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª¼ê¸µ¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¡ÖBAJ COLLECTION¡×¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥µー¥Ó¥¹¾ðÊó
¡¡¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§ BAJ COLLECTION
¡¡¡¦¥µー¥Ó¥¹³µÍ×¡§ÆüËÜ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¶¨²ñ¸ø¼°ÅÅ»Ò¥È¥ì¥«(R)︎¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¦URL¡§https://baj.orical.jp
¡¡¡¦BAJ COLLECTION¸ø¼°X¡§https://x.com/baj_collection