¥À¥¤¥ï¥Ü¥¦¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤ËÇ§Äê
¥À¥¤¥ï¥Ü¥¦¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è/ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ËÜ ÍµÇ·¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤Ç¿Ê¤á¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯¤ËÂ³¤¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥À¥¤¥ï¥Ü¥¦¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¤¤¤¤¤¤ÈÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¼ÒÆâÀ©ÅÙ¤ä¿¦¾ì´Ä¶¤Î²þÁ±¤òÄÌ¤·¤Æ¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê»ñËÜ(ºâ»º)¤Ç¤¢¤ë¿Íºà¤Î·ò¹¯Â¥¿Ê¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢½¾¶È°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¹¬Ê¡¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ë¤«¤Ê¾ðÊó²½¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¥ê¥ó¥¯Àè¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¥Úー¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥À¥¤¥ï¥Ü¥¦¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡¡·ò¹¯·Ð±Ä(https://www.pc-daiwabo.co.jp/eco/kenko_investment_for_health.html)
¡ÚËÜ·ï¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥À¥¤¥ï¥Ü¥¦¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò
¿Í»öÉô¡¡ÀîÅÄ
TEL¡§06-4707-8000
¡ÚÊóÆ»´ØÏ¢¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥À¥¤¥ï¥Ü¥¦¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à³ô¼°²ñ¼Ò
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°²Ý¡¡Ã«²¬
TEL¡§06-4707-8065¡¡E-mail¡§dis_web@pc-daiwabo.co.jp