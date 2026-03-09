Âç¿Í½÷À¸þ¤±Îø°¦¾®Àâ¡Ö¥Ù¥êー¥ºÊ¸¸Ë¡×¡Ö¥Ù¥êー¥ºÊ¸¸Ëwith¡×ºÇ¿·´©8ÅÀ¤ò3·î10Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä¡ª
¢£¿·´©¾ðÊó ¡¡https://www.berrys-cafe.jp/bookstore/berrys/202603
¢£¡ØÌî¤¤¤Á¤´¡Ù¡¡¡¡¡¡https://www.no-ichigo.jp/
¢£¡ØBerry¡Çs Cafe¡Ù¡¡https://www.berrys-cafe.jp/
¢£¡Ø¥Î¥Ù¥Þ¡ª¡Ù¡¡¡¡¡¡https://novema.jp/
¢£½ñÀÒÈ¯Çä¾ðÊó
¡Ø¹ñÊõµé¸æÁâ»Ê¤ÏÅÄ¼ËÌ¼¤òÇ®¤¯¼ê¤Û¤É¤ºÇ°¦¥Þ¥Þ¤Ë¤¹¤ë¡Ù
Ãø¼Ô¡§¼ãºÚ¥â¥â¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡§¼·²Æ
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ836±ß¡ÊËÜÂÎ760±ß+ÀÇ¡Ë¡¢ISBN¡§978-4-8137-1890-1
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û¡¡ÅÄ¼Ë¤Ë½»¤àºùÅÔ¤Î¤â¤È¤ËÁÂ±ó¤À¤Ã¤¿Éã¤«¤é¡Ö2¤«·î¸å¤Î¥Ñー¥Æ¥£ー¤Þ¤Ç¤Ë½Ê½÷¤Ë¤Ê¤ì¡×¤ÈÆÍÁ³¤ÎÏ¢Íí¤¬¡£¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤éÎ»¾µ¤·¤¿¤é¡¢¼Â¤Ï½Ê½÷Ëá¤¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹âµ®¤Ê¸æÁâ»Ê¡¦Ï¡»Ê¤È¤ÎÆ±µï¤¬Á°Äó¤Ç!?¡¡¤á¤¯¤ë¤á¤¯Æü¡¹¤ÎÃæ¡¢Ï¡»Ê¤È¶ØÃÇ´Ø·¸¤ËÂÄ¤Á¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢ºùÅÔ¤Ï¤¢¤ë»ö¾ð¤«¤éÊÌ¤ì¤òÁª¤Ó¡Ä¡£¤½¤Î¸å¡¢Ç¥¿±¤¬È¯³Ð¡£¤Ò¤È¤ê¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤éÏ¡»Ê¤¬¸½¤ì¡Ö·¯¤ò°¦¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ®¤¯ÊúÍÊ¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡£
¡Ø12ºÐº¹¤ÎÌª°¦º§Ìó～µ¶¤êºÊ¤Î¤Ï¤º¤¬Ç¯¾å³°¸ò´±¤Î¼¹°¦¤ËÀ÷¤á¤é¤ì¤Æ～¡Ù
Ãø¼Ô¡§¹È¥«¥ª¥ë¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡§¥«¥Èー¥Ê¥ª
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ847±ß¡ÊËÜÂÎ770±ß+ÀÇ¡Ë¡¢ISBN¡§978-4-8137-1891-8
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û¡¡¥Ñ¥ê¤Ç½ÉÇñÀè¤ò¼º¤Ã¤¿ÛÙ»Ë¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢12ºÐ¾å¤Î³°¸ò´±¡¦½¤¸ã¤À¤Ã¤¿¡£¶Ï¤«¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢´ÅÈþ¤Ê°ìÌë¤òËº¤ì¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¤é¡Ä¡£µ¢¹ñ¸å¡¢ºÆ²ñ¤·¤¿Èà¤Ëº§Ìó¼ÔÌò¤òÍê¤Þ¤ì!?Î©¾ì¤âºÐ¤âº¹¤Î¤¢¤ëÈà¤ËËÜµ¤¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢½¤¸ã¤È¤Î´Å¤¤¿¨¤ì¹ç¤¤¤¬ÛÙ»Ë¤ÎÂÎ²¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¥¥ß¤¬Íß¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¿Â»Î¤Ê²¾ÌÌ¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¤¿Èà¤ËÇ®¤¯µá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¹³¤¦´Ö¤â¤Ê¤¯ÂÄ¤Á¤Æ¡Ä¡£
¡Ø¶Ë¾å¥¹¥Ñ¥À¥ê¤Î¡ß¡ß¤ÊÁÇ´é¡Ú¥Ù¥êー¥ºÊ¸¸ËÅ®°¦¥¢¥ó¥½¥í¥¸ー¡Û¡Ù
Ãø¼Ô¡§Êõ·î¤Ê¤´¤ß¡¢³á¤æ¤¤¤Ê¡¢¿·»³ºÌ°¦¡¢ÁáÀ¥ÛÙ¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡§²¼Ã¼¤ê¤å¤¦¤¤
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ858±ß¡ÊËÜÂÎ780±ß+ÀÇ¡Ë¡¢ISBN¡§978-4-8137-1895-6
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û¡¡±£¤·¤¿ÁÛ¤¤¤äÎ¢¤Î´é¡Ä¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ïª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤â¤¦Å®°¦¤Ë¹³¤¨¤Ê¤¤¡ª¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÂç¾Þ¼õ¾Þºî¤ò´Þ¤à£´ºîÉÊ¤ò¼ýÏ¿¡ª¡¡CA¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤òÏÃ¤·¤¿¤é¤ª¼é¤ê¤ò¤¯¤ì¤¿Ææ¤ÎÃËÀ¡£¶öÁ³ºÆ²ñ¤·¤¿Èà¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¸æÁâ»Ê¤Ç¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ä!?――¡ÖÈëÌ©¤À¤é¤±¤Î¸æÁâ»Ê¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤È±¿Ì¿¤ÎÎø¤ËÅ®¤ì¤Æ¡×Êõ·î¤Ê¤´¤ß¡¢ Ìµ¸ý¤Ç¾Ê¥¨¥Í¤Ê¸åÇÚ¤¬¼Â¤Ï¸æÁâ»Ê¡Ä¤·¤«¤âÂç¥Õ¥¡¥ó¤Î¾®Àâ²È!?¤½¤ó¤ÊÈà¤ËÈë¤á¤¿°ìÅÓ°¦¤Ç´Ó¤«¤ì¡Ä¡ª――¡ÖÈëÌ©¤ÎÂ¿¤¤¸åÇÚ¤¯¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×³á¤æ¤¤¤Ê¡¢¡¡¹õ¤¤±½¤Î£Ã£Å£Ï¤È¤ÎÀ¯Î¬·ëº§¤òÁ°¤Ë¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½éÎøÁê¼ê¤ÈºÆ²ñ¡£ÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤é¡Ä¡£――¡Ö±£¤ìÅ®°¦º§～ÎäÅ°£Ã£Å£Ï¤Ï½éÎøºÊ¤ò°¦¤·¿Ô¤¯¤¹～¡×¿·»³ºÌ°¦¡¢¡¡Îø¤â²È¤â¼º¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢Æ±µï¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë°ìÅÓ¤ÊÇ¯²¼¤¯¤ó¤Èº§Ìó¼Ô·ÀÌó¡Ä¡£Èà¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î¼è°úÀè¸æÁâ»Ê¤Ç!?――¡Ö¥¥¹¤Ï·ÀÌó°ãÈ¿¤Ç¤¹!!～Ç¯²¼¸æÁâ»Ê¤È´ü´Ö¸ÂÄê¥ëー¥à¥·¥§¥¢～¡×ÁáÀ¥ÛÙ
¡ØÀ¤³¦°ì·ù¤¤¤ÊÃË¤ËºÊ¤È¤·¤ÆÇã¤ï¤ì¤¿¤é¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤Å®°¦¤ÇÂÄ¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù
Ãø¼Ô¡§À²ÆüÀÄ¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡§ÏÂ°É¼ù
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ825±ß¡ÊËÜÂÎ750±ß+ÀÇ¡Ë¡¢ISBN¡§978-4-8137-1893-2
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û¡¡¡Ø¶å¾ò²È¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù――¾Ð´é¤â¼«Í³¤âµö¤µ¤ì¤º¤Ë°é¤Ã¤¿Ë×ÍîÎá¾î¤Î¼ÓÂå¤Ï¡¢¿·¶½´ë¶È£Ã£Å£Ï¡¦Ï¡»Ê¤ËºÊ¤È¤·¤ÆÇã¤ï¤ì¤ë¡£°¤¤±½¤âÓñ¤«¤ì¤ë»þÂå¤ÎÃþ»ù¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÈÊÁ¤È¾åÎ®³¬µé¤ÎÅÁ¼ê¤À¤±¡£¤½¤ó¤Ê°¦¤â¤Ê¤¤À¯Î¬·ëº§¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£Ï¡»Ê¤È¤ÎÊë¤é¤·¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼ÓÂå¤ÎÉ½¾ð¤ËÈà¤ÎÆÈÀêÍß¤¬Þø¤ê――¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ·ù¤¤¤ÊÃË¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¤ó¤À¡Ä±Ê±ó¤Ë¡×Ç®¾ð°¦剝¤½Ð¤·¤ÇÇ÷¤é¤ì¤Æ!?
¡Ø5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃ¶ÆáÍÍ¤ÈÎ¥º§¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬――¥¯ー¥ë¤ÊÇ¾³°²Ê°å¤Î¼¹Ãå°¦¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¡Ú¥¹¥Ñ¥À¥ê°å¼Ô·»Äï¥·¥êー¥º¡Û¡Ù
Ãø¼Ô¡§Ï¡Èþ¤Á¤Þ¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡§ÅßÌë
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ836±ß¡ÊËÜÂÎ760±ß+ÀÇ¡Ë¡¢ISBN¡§978-4-8137-1892-5
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û¡¡ÍÄÆëÀ÷¤ÎÇ¾³°²Ê°å¡¦Î§¤È·ëº§¤·¤¿Ì¤°Í¡£Èà¤ÏÀÎ¡¢»ö¸Î¤ÇÎ¾¿Æ¤ò¼º¤Ã¤¿Ì¤°Í¤Ë¡Ö²¶¤¬²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤½¤ÎÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤·¤«¤··ëº§¸å¤¹¤°Î§¤Ï»Å»ö¤ÇÅÏÊÆ¤·¡¢5Ç¯´ÖÉ×ÉØ¤é¤·¤¤À¸³è¤Ï³§Ìµ¡£Æ±¾ð¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Î§¤ò¤³¤ì°Ê¾åÇû¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿Èà¤ËÎ¥º§¤ò¿½¤·½Ð¤ë¤¬¡Ä¡£Î§¤Ï¡Ö¤â¤¦²æËý¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤È±£¤·¤Æ¤¤¤¿·ã°¦¤òÏª¤ï¤Ë!?Ç®¾ðÞø¤ë°¦¤Ç¡¢Ì¤°Í¤Ï¿È¤â¿´¤âÍÏ¤«¤µ¤ì¡Ä¡ª
¡ØÇò°á¤Î°Ëâ¤ËÁÀ¤ï¤ì¡¢¶¸°¦¤«¤éÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤～¥¹¥Èー¥«ー¤«¤é½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿³°²Ê°å¤ËÅ®°¦¤Ç¼ü¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿～¡Ù
Ãø¼Ô¡§Ï¡¾ò¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡§RAHWIA
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ847±ß¡ÊËÜÂÎ770±ß+ÀÇ¡Ë¡¢ISBN¡§978-4-8137-1894-9
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û¡¡Èà»á¤ËÉâµ¤¤µ¤ì¤¿¤¦¤¨½»¤à²È¤â¼º¤¯¤·¡¢¿ÍÀ¸¤É¤óÄì¤ÊµßµÞ°å¤ÎÍ¼±Ç¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡È¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥ÈDr.¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³°²Ê°å¤ÎºÓ¿Í¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¿Â»Î¤ÊÈà¤ÏÍ¼±Ç¤Î¤¿¤áµ¶ÁõÎø¿Í¤Ë¤Þ¤Ç¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¬¡Ä¤½¤ì¤ÏËÜÀÊ¢¹õ¤ÊºÓ¿Í¤Îæ«¤Ç!?³°ËÙ¤òËä¤á¤¿Èà¤Ï¤½¤³¤«¤éÆÈÀêÍßÇí¤½Ð¤·¤ÇÍ¼±Ç¤òÂÄ¤È¤·¤Ë¤«¤«¤ë¡ª¡Ö²¶¤Ë¹¥¤«¤ì¤¿¤³¤È¤òº¨¤à¤ó¤À¤Ê¡×――àÄàÑ¤Ç°Ëâ¤Î¤è¤¦¤ÊÈà¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÅ®°¦¤ÏÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É´Å¤¯·ã¤·¤¯¤Æ¡Ä¡£
¡þ¥Ù¥êー¥ºÊ¸¸Ëwith¡¡¡Ø¿¿µÕ¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤é¡Ù
Ãø¼Ô¡§´Ý°æ¤È¤Þ¤È¡¢¤¤¿¤ß¤Þ¤æ¡¢ËÜ¶¿¥¢¥¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡§¤ï¤¿¤Ì¤¤á¤ó
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ858±ß¡ÊËÜÂÎ780±ß+ÀÇ¡Ë¡¢ISBN¡§978-4-8137-1896-3
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û¡¡¡Ö¿¿µÕ¤ÊÃË½÷¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¿Íµ¤ºî²È£³Ì¾¤ÎºîÉÊ¤ò¼ýÏ¿¡ª
¥º¥Ü¥é½÷¡ßÑÜÄ¢ÌÌ¤Ê¤ªÎÙ¤µ¤ó¡¡¡¡ÊÒÉÕ¤±¤¬¶ì¼ê¤ÊÍý²»¡£ÎÙ¤Ë½»¤àÃË¤Ë¥´¥ß½Ð¤·¤Î¤³¤È¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢±øÉô²°¤â¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Ë¡¢Éô²°¤òÊÒÉÕ¤±¤ëÂå¤ï¤ê¤ËÃî¤òÂà¼£¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍê¤Þ¤ì!?――¡ÖÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Îø¡×´Ý°æ¤È¤Þ¤È
´°àú¼çµÁ½÷»Ò¡ßÎ¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¼«Í³¿Í ¡¡´°àú¼çµÁ¤ÊÁáµª¤ÏÎ¹¹Ô¤âÊ¬¹ï¤ß¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡ª¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Âç»¨ÇÄ¤ÊÈà¤È¤Ï¸ýÏÀ¤Ë¡£¤·¤«¤â½É¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤ÈÈà¤¬¤¤¤Æ!?――¡Ö´°àú¼çµÁ¤Ê»ä¤ÎÁÛÄê³°¤ÎÎø¡×¤¤¿¤ß ¤Þ¤æ
ÌµÆÜÃå¤ÊÃÏÌ£½÷¡ß¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤è¤¯²ñ¤¦Èþ°Õ¼±¹â¤¤ÃË¡¡¡¡¿ÆÍ§¤ËÎø¿Í¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Ë¨·Ã¡£ÊÌ¤ìÏÃ¤ò¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤è¤¯²ñ¤¦ÃËÀ¤ËÊ¹¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°¦ÁÛ¾Ð¤¤¤Ç¸íËâ²½¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡Ö²¶¤¬¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä!?――¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×ËÜ¶¿¥¢¥
¡þ¥Ù¥êー¥ºÊ¸¸Ëwith¡¡¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¤Ê¾å»Ê¤Î·ä¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ù
Ãø¼Ô¡§Ä«±Ê¤æ¤¦¤ê¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡§¿·°æ¥Æ¥ë»Ò
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ869±ß¡ÊËÜÂÎ790±ß+ÀÇ¡Ë¡¢ISBN¡§978-4-8137-1897-0
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û¡¡²áµî¤ÎÎø°¦¤Ç¶ì¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤¿Î¤ºé¤Ï¡¢¿´¤ò³«¤¯¤Î¤¬²¼¼ê¤ÇÎø¤Ï¤´Ìµº»ÂÁ¡£¤»¤á¤Æ»Å»ö¤Ç¤ÏÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤Ë¶á¤Å¤³¤¦¤ÈËÛÁö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÎ¤ºé¤Î¿·¤·¤¤¾å»Ê¡¦çý´²¤Ï´°àú¤Ç·ä¤¬¤Ê¤¤¥¤¥±¥á¥ó¡£¤·¤«¤·¤¢¤ëÆü¡¢Èà¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥É¥¸¤òÌÜ·â!?¼Â¤ÏÃËÀ¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤¤°ìÌÌ¡É¤¬¹¥¤¤ÊÎ¤ºé¤Ï¡¢¥¯ー¥ë¤Êçý´²¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÌ©¤«¤ËÌåÀä¡£Èà¤Î¥É¥¸¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¶»¤Î¹âÌÄ¤ê¤ò±£¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡Ä¡£
