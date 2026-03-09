ËÉÙ¤Ê¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò³è¤«¤·¡¢À½Ìô³«È¯¤Î¹½Â¤ÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¡¡2026Ç¯4·î¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç
Áí¹ç¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ç¿ÍºàÇÉ¸¯¡¦¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ñー¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò: ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹: ÌÚÂ¼ ÏÂÀ®¡¢°Ê²¼¥Ñー¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¤Î¸¦µæ³«È¯»ö¶ÈËÜÉô¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤è¤ê¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤ÎÇÉ¸¯ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëËÉÙ¤Ê¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò³è¤«¤·¡¢À½Ìô³«È¯¤Î¹½Â¤ÊÑ²½¤Ë¤è¤ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤Î¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÌô»öÉôÌç¤Î¥ì¥®¥å¥é¥È¥êー¥¢¥Õ¥§¥¢ー¥º*1¤òÃæ¿´¤Ë¡¢2026Ç¯ÅÙÁ°´ü¤Ë¤Ï´ûÂ¸¤Î¿ÍºàÇÉ¸¯¡¦¥Áー¥àÇÉ¸¯¤Ë¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¼çÎ®¤ÎFSP¡ÊFunctional Service Provider¡Ë*2¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤¿¤Ê¡ØFSP¥µー¥Ó¥¹¡Ù¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¡¢2026Ç¯ÅÙÆâ¤Ë¥ª¥Õ¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¡§¿·µ¬¥â¥À¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¤¿¤Ë¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤òÍ¤¹¤ë¿Íºà³ÎÊÝ¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê
IMARC Group¤Ë¤è¤ë¤ÈÆüËÜ¤Î°åÌôÉÊ»Ô¾ì¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë844²¯¥É¥ë¡¢2034Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë1,049²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢2026Ç¯¤«¤é2034Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï2.45¡ó¤ò¼¨¤¹¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹*3¡£Æâ³ÕÉÜ¤Ç¤âÀ½Ìô»º¶È¤ò²æ¤¬¹ñ¤Î´ð´´»º¶È¤È¤·¤ÆÀïÎ¬Åª¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹*4¡£
¤Þ¤¿¸½ºß¡¢À½Ìô³«È¯¤Ï¡¢À¸Êª³ØÅªÀ½ºÞ¤Ê¤É¤Î¿·µ¬¥â¥À¥ê¥Æ¥£*5¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¹âÅÙ²½¡¦ºÙÊ¬²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ÆÃÄê¤Î¹âÅÙÀìÌç¿Íºà¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÊú¤¨¤ë¤³¤È¤ÏºâÌ³¡¦ºÎÍÑ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³°Éô¤ÎÀìÌçµ¡Ç½¤òµ¡Æ°Åª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¡È»ý¤¿¤¶¤ë·Ð±Ä¡É¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Âçµ¬ÌÏ¶ÈÌ³¤òÊñ³çÅª¤ËÃ´¤¦FSO¡ÊFull Service Outsourcing¡ÌCRO [Contract Research Organization °åÌôÉÊ³«È¯¶ÈÌ³¼õÂ÷µ¡´Ø]¡Í¡Ë¤Î³èÍÑ¤ÈÊ»¤»¤Æ¡¢¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÃÎ¸«¤òÉ¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¡ÖFSP¡ÊFunctional Service Provider¡Ë¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¤Î³«È¯¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¶¯¸Ç¤Ê¸ÜµÒ´ðÈ×¤Ç¤¢¤ëÀ½Ìô¥áー¥«ー¤äCRO¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ¡Æ°ÎÏ¤Î¹â¤¤¡Ö¿ÍºàÇÉ¸¯¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ËÌô»öÅù¤Î¹âÅÙÀìÌçÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¡ØFSP¥µー¥Ó¥¹¡Ù¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥ê¥½ー¥¹¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¶È³¦¤Î¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤ä¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
*1: ¥ì¥®¥å¥é¥È¥êー¥¢¥Õ¥§¥¢ー¥º¡ÊRegulatory Affairs¡Ë¤Ï¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Ø¤Î»ö¶È´Þ¤á¡¢°åÌôÉÊ¤Ê¤É¤ÎÈÎÇä¤Çµ¯¶È¡¦³«¶È¤¹¤ëºÝ¤ËÉ¬Í×¤ÊÌô»ö¿½ÀÁ¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢ HiPro Biz¡¡https://biz.hipro-job.jp/column/corporation/pharmaceutical-approval/#i-4
*2: FSP¡ÊFunctional Service Provider¡Ë¤Ï¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤Î·ÀÌó¤Î°ì¤Ä¡£Î×¾²³«È¯¤ä¾µÇ§¸å¤Î³èÆ°¤Ë½ÏÎý¤·¤¿Ï«Æ¯ÎÏ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¡¦¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó FSP¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏÄ´ºº https://www.gii.co.jp/report/bzc1525316-global-functional-service-providers-market-size.html
*3: IMARC Group¡ÖÆüËÜ¤Î°åÌôÉÊ»Ô¾ì³µÍ× 2026～2034¡×https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-pharmaceutical-market
*4: ¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÁÏÌôÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿Áí¹ç·ÐºÑÂÐºö¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐ±þ¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÊäÀµÍ½»»¡Ë¡×https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_66526.html¡¡https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001602553.pdf
*5: ¥â¥À¥ê¥Æ¥£¡Êmodality¡Ë¤È¤Ï¡¢ÄãÊ¬»ÒÌô¡¢¹³ÂÎ°åÌô¡¢³Ë»À°åÌô¡¢ºÙË¦¼£ÎÅ¡¢°äÅÁ»ÒºÙË¦¼£ÎÅ¡¢°äÅÁ»Ò¼£ÎÅ¤È¤¤¤Ã¤¿¼£ÎÅ¼êÃÊ¤Î¼ïÊÌ¤Î¤³¤È¡£https://bio.nikkeibp.co.jp/atcl/report/16/011900001/17/03/23/00095/
¢£³µÍ×¡§½¾Íè¤ÎÇÉ¸¯¡¦¥Áー¥àÇÉ¸¯¡ßFSP¤Î³èÍÑ¤Ç¡¢ÆÃÄêÎÎ°è¤Î¹âÅÙÀìÌçµ¡Ç½¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¿·¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡
¥Ñー¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ç¤Ï¡¢À½Ìô³«È¯¤Î¹½Â¤ÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ç¤Ï2024Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨8.49%¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëFSP¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¿ÍºàÇÉ¸¯¡¦¥Áー¥àÇÉ¸¯¤ËFSP¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Î²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ÈÂÎÀ©¹½ÃÛ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤ä³°Éô¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤Ë¤è¤ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Ë¤è¤ëFSPÆ³Æþ»Ù±ç¤Ê¤É¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¿×Â®¤Ë»Ô¾ì¶¥ÁèÎÏ¤Î¹â¤¤¥µー¥Ó¥¹¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥á¥¤¥ó¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï¡¢°åÌôÉÊ³«È¯¤«¤é»ÔÈÎ¸å¤Î¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÎÎ°è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¿½ÀÁ½ñÎà¤òºîÀ®¤¹¤ëÌô»ö¤Î¥ì¥®¥å¥é¥È¥êー¥¢¥Õ¥§¥¢ー¥º¡ÊRegulatory Affairs¡Ë¡¢°åÌôÉÊ¤ÎÉÊ¼Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¿½ÀÁ½ñÎà¤òºîÀ®¤¹¤ëCMC¡ÊChemistry, Manufacturing and Control¡Ë¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤ÎQA¡ÊQuality Assurance¡Ë¡¿GQP¡ÊGood Quality Practice¡Ë¡¢»ÔÈÎ¸å¤Î°ÂÁ´À¤ò´Æ»ë¤¹¤ë°ÂÁ´´ÉÍý¤ÎPV¡ÊPharmacovigilance¡Ë¡¿GVP¡ÊGood Vigilance practice¡Ë´ØÏ¢¶ÈÌ³¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¢¥Õ¥§¥¢ー¥º¡ÊMedical Affairs¡Ë¤Ê¤É¡¢ÀìÌçµ¡Ç½¤ÎÆÈÎ©À¤¬¹â¤¯¡¢À®²ÌÊª¤ÎÉÊ¼Á¤¬ÌÀ³Î¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢FSP¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆ³Æþ¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡Ë
2026Ç¯ÅÙ¾å´ü: »Ô¾ì¥Ëー¥º¤ÎÇÄ°®¡¦Ê¬ÀÏ¡¢¸ÜµÒ¥ー¥Þ¥ó¤È¤Î¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ´ûÂ¸¤Î¿ÍºàÇÉ¸¯¡¦¥Áー¥àÇÉ¸¯¤ÈFSP¤Î²ÁÃÍ¤òÍ»¹ç¡¦ºÆ¹½ÃÛ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸´°À®¤Ø
2026Ç¯ÅÙ²¼´ü: ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È±¿ÍÑ～¥ª¥Õ¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹
¤³¤ì¤é¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿Íºà°éÀ®¤Ë¤âÃíÎÏ¤·Í¥½¨¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤¬½¸¤Þ¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥ª¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ø¤Î»Ù±çÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ã´Åö¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥Ñー¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò
¸¦µæ³«È¯»ö¶ÈËÜÉô ¥á¥Ç¥£¥«¥ë»ö¶ÈÉô ¥á¥Ç¥£¥«¥ëÇßÅÄ¥ª¥Õ¥£¥¹
¥Þ¥Íー¥¸¥ãー ÈÄ¶¶ ÎÆ
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¯¸Ç¤Ê¸ÜµÒ´ðÈ×¤òÃÛ¤¡¢ºÇÁ°Àþ¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿³Î¤«¤Ê¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢À½Ìô¶È³¦¤Ï¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¹½Â¤ÊÑ²½¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î·àÅª¤ÊÊÑ²½¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤ÏÂç¤¤Ê´üÂÔ¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÈÇÉ¸¯¤Îµ¡Æ°ÎÏ¡É¤Ë¡¢¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¡ÈFSP¤Î¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤È¼«Î§À¡É¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ºÇÅ¬¤Ê³«È¯»Ù±çÂÎÀ©¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¹Ô¤±¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¡¢Ìô»öÎÎ°è¤Ê¤É¤Î¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸½¾ì¤Ø¡¢Ã±¤Ê¤ë¥ê¥½ー¥¹Äó¶¡¤«¤é¡¢Æ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¡ÉÀ®²Ì¡É¤òÆÏ¤±¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ½Ìô¶È³¦¤ÎÂç¤¤ÊÊÑ³×´ü¤ò¥á¥ó¥Ðー¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÄ©Àï¤·¡¢ÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤º¡¢¥Áー¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÎÁÏÌôÎÏ¤ÎÈôÌöÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Î°ì½õ¤òÃ´¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯¡¢¾Ò²ðÍ½ÄêÇÉ¸¯¡¢¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2017Ç¯7·î¤è¤ê¡¢¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é¥Ñー¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¡£¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¥°¥ëー¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÁíÎÏ¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢Ï«Æ¯¡¦¸ÛÍÑ¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÄÌ¤¸¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£