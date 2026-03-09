¡ÚÆüËÜ½é¡Û³ô¼°²ñ¼Ò»°ÏÂµ»¹ª¡¢Âç·¿¥Ø¥ê¥É¥íー¥ó¡ÖSDO 50¡×¤òÆ³Æþ¤·¹ñÆâ½éÈô¹Ô¤ËÀ®¸ù
³ô¼°²ñ¼Ò»°ÏÂµ»¹ª(ËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô)¤ÏSwissDrones¼Ò¤¬³«È¯À½Â¤¤¹¤ëSDO 50¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÆ³Æþ¤·¡¢½éÈô¹Ô¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖSDO 50¡×¤Ï¹Ò¶õµ¡¤ÈÆ±Åù¤Î¸·³Ê¤ÊÉÊ¼Á´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿Âç·¿¥Ø¥ê¥É¥íー¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥éÅÀ¸¡¡¢ÁÜº÷´Æ»ë¡¢Êª»ñÍ¢Á÷¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇËÉÙ¤Ê±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜµ¡¤Ï¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥á¥Ã¥·¥ó¥°Êý¼°¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¿Í¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÂçÉý¤Ê±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤ª¤è¤ÓCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÄã¸º¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Ìë´Ö¤ä´í¸±ÃÏ°è¾å¶õ¤Ç¤ÎÈô¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿Í°÷¤ò´í¸±¤Ë¤µ¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ÂÁ´¤«¤Ä³Î¼Â¤Ê±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µ¡ÂÎ¤Ï¼ÖÎ¾¤Ø¤ÎÅëºÜ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¾¯¿Í¿ôÂÎÀ©¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ø¿×Â®¤Ë±¿ÍÑÅ¸³«¤Ç¤¤ë¹â¤¤µ¡Æ°À¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÒ³²È¯À¸»þ¤Ê¤É¡¢Â¨±þÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½ÀÆð¤Ê±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Ç¤Î½éÈô¹Ô¤òÌµ»ö¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÍÍ¤Î¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖÃÏ°èÏ¢·È¥âー¥À¥ë¥·¥Õ¥ÈÅùÂ¥¿Ê»ö¶È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¼¯»ùÅç¸©¤Ç¤Î¥Ç¥âÈô¹Ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¹â¤¤°ÂÄêÀ¤ÈÍ¢Á÷Ç½ÎÏ¤ò¼Â¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î¼«Î§Èô¹Ô¤È¹â¤¤¥Ú¥¤¥íー¥ÉÇ½ÎÏ¤ò¸Ø¤ëËÜµ¡¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÅÀ¸¡¡¦ÁÜº÷´Æ»ë¡¦ºÒ³²ÂÐ±þ¡¦Êª»ñÍ¢Á÷Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µ¡ÂÎ¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¤ª¤è¤Ó¹ñÆâ¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤ò½ç¼¡Å¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
