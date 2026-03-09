ÃÞÇÈÂç³Ø½÷»Ò¥é¥¯¥í¥¹Éô¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡É2Éô¾º³Ê¤½¤ÎÀè¤Ø¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È #·Ò¤²¡¢Ä¶¤¨¤í¡É¤ò3·î16Æü(·î)¤«¤é³«»Ï¡ª
¥Áー¥à¡¦ÃÄÂÎ¤ä¥¢¥¹¥êー¥È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÀìÌç¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢°Ê²¼¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¡Ë¤Ï¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø½÷»Ò¥é¥¯¥í¥¹Éô¤Î¥Áー¥à¶¯²½ÈñÄ´Ã£¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÞÇÈÂç³Ø½÷»Ò¥é¥¯¥í¥¹Éô¤Ï¡¢2005Ç¯¤ËÁÏÉô¤·¡¢ÃÞÇÈ»Ô¤ÎÃÏ¸µ¤Î±þ±ç¤òÎÏ¤Ë¡¢¡Ø·Ò¤²¡¢Ä¶¤¨¤í¡Ù¤ÎÍýÇ°¤Ç´ØÅì³ØÀ¸¥é¥¯¥í¥¹¥êー¥°¤Î2Éô¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£¸½¾õ2Éô°Ê¾å¤Î¥Áー¥à¤Ï¼óÅÔ·÷¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿Âç³Ø¤¬Â¿¤¯¡¢¥Áー¥à¤Î¶¯²½¤Î°Ù¤ËÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ë±óÀ¬ÈñÍÑ¤¬¾ï¤ËÁª¼êÃ£¤Î½Å²Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¿·´¿¤Î»þ´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¿·ÆþÀ¸¤Ë¤â°Â¿´¤·¤ÆÆþÉô¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëºâÌ³´ðÈ×¤òÀ°¤¨¤ë°Ù¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËÄ©Àï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¢§
https://www.spportunity.com/ibaraki/team/1166/invest/784/detail
1.¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê¤ÈÁÛ¤¤¡Ê¼ç¾¡¡¾¾´ÝÁª¼ê¡Ë
»ä¤¿¤ÁÃÞÇÈÂç³Ø½÷»Ò¥é¥¯¥í¥¹Éô¤Ï¡¢Èá´ê¤Î2Éô¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Æü¡¹Á´ÎÏ¤ÇÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Åìµþ¤Ç¤Î»î¹ç¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤Ï¡¢1¿Í¤¢¤¿¤êÌó
5,000±ß¤Î¸òÄÌÈñ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤Î±óÀ¬¤È¤Ê¤ë¤ÈËè²ó10Ëü±ß°Ê¾å¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥é¥¯¥í¥¹¤ÎÁõÈ÷°ì¼°¡Ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢ËÉ¶ñ¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ê¤É¡Ë¤ÏÌó8Ëü±ß¤È¹â³Û¤Ç¡¢¿·ÆþÀ¸¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·´¿³èÆ°¤Î½¼¼Â¡¢±óÀ¬Èñ¤ÎÊä½õ¡¢¤½¤·¤ÆÉ¬Í×¤ÊÈ÷ÉÊ¤ÎÀ°È÷¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2Éô¾º³Ê¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³§¤µ¤Þ¤Î²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤ò¤É¤¦¤«¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
2.»Ù±çÊç½¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³µÍ×
1¡Ë»Ù±çÊç½¸´ü´Ö
2026Ç¯3·î16Æü¡Ê·î¡Ë～ 2026Ç¯4·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢¨¸½»þÅÀ¤ÎÁÛÄê¤Î¤¿¤á¡¢½ªÎ»Æü¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2¡ËÌÜÉ¸¶â³Û
80Ëü±ß
3¡Ë»ñ¶â»ÈÅÓ
¡¦¿·´¿Èñ¡ÊËÉ¶ñ¡¢¥¯¥í¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾¡Ë
¡¦È÷ÉÊ¤Î¹ØÆþ¡Ê¥«¥á¥é¡¢¥Üー¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¡Ë
¡¦¥³ー¥Á¥ó¥°ÈñÍÑ
¡¦±óÀ¬¡¦¶¯²½Èñ
¢¡ÍøÍÑÎÁ¤Ï¶È³¦ºÇ°Â¿å½à¡ªÆó¿Í»°µÓ¤Î¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ýー¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢ÌµÎÁ¤Ç¼èºà¡¦µ»ö²½¤·¹¤¯PR¡ª
¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¼Â»Ü¤ò´õË¾¤¹¤ë¥×¥í¡¦¥»¥ß¥×¥í¡¢³ØÀ¸±¿Æ°Éô¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤ßÄó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç»Üºö¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡Ø¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡Ù¤¬¡¢»Ù±çÊç½¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´ë²è¤ä¥ê¥¿ー¥óÀß·×¡¢¥¢¥Ôー¥ëÊ¸¤ÎºîÀ®¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÅÐÏ¿¡¢¼þÃÎ¡¦³È»¶¤òÃúÇ«¤ËÆó¿Í»°µÓ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¹¹¤Ë¡¢ÀìÇ¤¥é¥¤¥¿ー¤¬ÍøÍÑ¥Áー¥à¤òÌµÎÁ¤Ç¼èºà¡¦µ»ö²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿µ»ö¤ò¼þÃÎ¡¦³È»¶¤ÎºàÎÁ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç»Ù±ç¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê https://corp.spportunity.com/clubteam/ ¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥³¥é¥àµ»ö¤ÎÄó·ÈÀè¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢ÉáÃÊ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ëµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤¤¶¥µ»¤ä¥Áー¥à¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦Î¢Êý¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸÷¤òÅö¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¤äÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿¡Ø¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¥³¥é¥à¡Ù¡Êhttps://media.spportunity.com/¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¥³¥é¥à¤È¤ÎÄó·È¡¦¶¨¶ÈÇÞÂÎ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡Êinfo@spportunity.co.jp¡Ë¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÄó·È¼ÂÀÓÎã¡ËYahoo!¥Ë¥åー¥¹¡¢NTT¥É¥³¥âⅾ¥á¥Ë¥åー¡¢SmartNews¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Ö¥ë¡¢¤Û¤«
¡Ú²ñ¼Ò¡¦ÃÄÂÎ³µÍ×¡Û
¢¡ÃÞÇÈÂç³Ø½÷»Ò¥é¥¯¥í¥¹Éô
½êºßÃÏ¡§°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»ÔÅ·²¦Âæ1-1-1
ÀßÎ©Æü¡§2005Ç¯
¼ç¾¡§¾¾´ÝÊË°¦
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://tsukulax.wixsite.com/tsukulax/
Instagram¡§https://www.instagram.com/stories/tsukuba_womens_lax/
¥Ö¥í¥°¡§https://ameblo.jp/tsukuba-girls-lacrosse/
¢¨ËÜ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÃÞÇÈÂç³Ø½÷»Ò¥é¥¯¥í¥¹Éô
Ã´Åö¡§Á°ÀîÍÛ»Ò
E-mail¡§s2310534¡÷u.tsukuba.ac.jp
¢¡¥¹¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ7ÃúÌÜ13ÈÖ6¹æ ¥µ¥¬¥ß¥Ó¥ë2³¬
ÀßÎ© ¡§2016Ç¯3·î
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://www.spportunity.com/
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/spportunity/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§ https://twitter.com/Spportunity_JP
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/spportunity/
¸ø¼°Youtube¡§https://www.youtube.com/@SpportunityOfficial
³µÍ×¡§¡ÖSports¡ßOpportunity¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¡Ö¼ã¼Ô¤ËÌ´¤òÍ¿¤¨¤ë¥¹¥Ýー¥ÄÃÄÂÎ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡×¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤ÇÃÏÊý¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÄÌ¤·¤ÆÊ¿Åù¤Êµ¡²ñ¡¦Ì´¤ò°é¤à´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¡£ÁÏ¶È¥á¥ó¥Ðー¤Ï¥°¥íー¥Ó¥¹·Ð±ÄÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤ó¤ÀÆ±µéÀ¸¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÂçÈ¾¤¬MBAÀ¸¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£