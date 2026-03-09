£·Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
ÅÚÌÚ¡¦·úÃÛ»ñºàµÚ¤Ó³Æ¼ïÉÔ¿¥ÉÛ¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëÁ°ÅÄ¹©Á¡³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§Á°ÅÄ¾°¹¨¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ø·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡Ù¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê£·Ç¯Ï¢Â³¤ÎÇ§Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎË¡¿Í¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤äµá¿¦¼Ô¡¢´Ø·¸´ë¶È¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤é¼Ò²ñÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬Ç§Äê¤¹¤ë¸²¾´À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡Ê½ÐÅµ¡§·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡ÊMETI/·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ë¡Ë
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html
Åö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë¡Ö½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¤¬²ñ¼Ò¤ÎÌ¤Íè¤ò·è¤á¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤È·ò¹¯Àë¸À¤òÈ¯¿®¤·¡¢
- µÊ±ì¼Ô¥¼¥í
- Äê´ü·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ë¤ª¤±¤ëºÆ¸¡ºº¡¦Í×¼£ÎÅ ¼õ¿ÇÎ¨ 100¡ó
- ¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£ー¥º¥à¡Ê¢¨1¡Ë¤Ë¤è¤ëÂ»¼º³ä¹ç 15%°Ê²¼¡Ê¢¨2¡Ë
¢¨£±¡§¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¥£ー¥º¥à¤È¤Ï¡¢¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¡Ê²ÖÊ´¾É¤ä¹øÄË¡¢Æ¬ÄË¡¢¿²ÉÔÂ¤Ê¤É¤Î·ò¹¯¾å¤ÎÌäÂê¡Ë¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨¤äÀ¸»ºÀ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ò¤¤¤¦¡£¢¨£²¡§¿´¿È¤ÎÉÔÄ´¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë»Å»ö¤Î½ÐÍè¤ò100%¤È¤·¤Æ¡¢Ä¾¶á£´½µ´Ö¡Ê·ç¶Ð¡¦µÙ²ËÆü¤Ï½ü¤¯¡Ë¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼«¸ÊÉ¾²Á¤¹¤ë¡£¡ÖÂ»¼º³ä¹ç¤¬15¡ó°Ê²¼¡×¤È¤Ï¡¢Á´¼Ò°÷¤Î¼«¸ÊÉ¾²Á¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬85¡ó°Ê¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ò¤¤¤¦¡£
¤Î¿ôÃÍÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢¼Ò°÷¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÁ°ÅÄ¹©Á¡¥°¥ëー¥×·ò¹¯Àë¸À¡Û
²ñ¼Ò¤Ï¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿´¤ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ë¿¼¤¯´Ø¤ï¤ê¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¤³¤³¤ËÀë¸À¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Á°ÅÄ ¾°¹¨
Åö¼Ò¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª ½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯ https://www.maedakosen.jp/sustainability/health_management/
º£¸å¤â²ñ¼Ò¤¬½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯°Ý»ý¡¦Áý¿Ê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢½¾¶È°÷¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¼Ò²ñ¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë´ë¶È¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ò¹¯·Ð±Ä¤Ï¡¢NPOË¡¿Í·ò¹¯·Ð±Ä¸¦µæ²ñ¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¡
Á°ÅÄ¹©Á¡³ô¼°²ñ¼Ò
1972Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¡Ê¼Ò²ñ»ñËÜ¡Ë¤ÎÀ°È÷¡¦°Ý»ý¤Ë·È¤ï¤ë²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢ÅÚÌÚ»ñºà¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤Ê¤é¤Ó¤Ë³Æ¼ïÁ¡°Ý¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿»º¶È»ñºà¤ª¤è¤ÓÉÔ¿¥ÉÛ¤ÎÀ½Â¤¡¦²Ã¹©¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¶ÈÍÆ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¥ª¥·¥ó¥»¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡×¤ÎÁí¹ç´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ÇË¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤ä¡¢¤è¤êºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¹ñÅÚ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£