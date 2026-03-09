Poteer³èÍÑ¡¢Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤Õ¤¦¤»¤ó¤«¤º¤é¡×¤¬¤Ä¤¯¤Ð»Ô¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÅ¸
³ô¼°²ñ¼Òbajji¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ÎÓ¿µÏÂ¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëAI¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPoteer¡Ê¥Ý¥Æ¥£¥¢¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤¹¤ë»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç¡¦Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤Õ¤¦¤»¤ó¤«¤º¤é¡×¤¬¡¢¤Ä¤¯¤Ð»Ô¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂè25²ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¢ー¥È¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë in ¤Ä¤¯¤Ð¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î³èÆ°¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Î¼Ò²ñ»²²Ã¤äÃÏ°èÍý²ò¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÊ¡»ã»ö¶È½ê¤äÃÄÂÎ¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
https://www.city.tsukuba.lg.jp/soshikikarasagasu/fukushibushogaishachiikishienshitsu/gyomuannai/1/22061.html
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î10Æü¡Ê²ÐÍËÆü¡Ë¤«¤é15Æü¡ÊÆüÍËÆü¡Ë¤Þ¤Ç
9»þ30Ê¬¤«¤é17»þ00Ê¬¤Þ¤Ç¡Ê3·î15ÆüºÇ½ªÆü¤Ï15»þ00Ê¬¤Þ¤Ç¡Ë
¾ì½ê¡§°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤ÐÈþ½Ñ´Û¡Ê¤Ä¤¯¤Ð»Ô¸ãºÊ2-8¡Ë
¢£½ÐÅ¸ÆâÍÆ
¡ÖPoteer¡Ê¥Ý¥Æ¥£¥¢¡Ë¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢Æü¾ï¤Î³èÆ°¤ò¤â¤È¤ËÀ©ºî¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖºîÉÊ
¢£ Poteer¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî
¡Ö¤Õ¤¦¤»¤ó¤«¤º¤é¡×¤Ç¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÆü¾ï¤Î³èÆ°¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Çー¥¿¤òPoteer¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÁÇºà¤ØÊÑ´¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð
¡¦»¶Êâ¤Îµ°À×
¡¦ÉÁ¤¤¤¿Àþ¤ä¿§
¡¦¿ÈÂÎ¤ÎÆ°¤
¡¦À¼¤ä¥ê¥º¥à
¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤Î¹ÔÆ°¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÁÇºà¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ï´ë¶È¤Î»ñÎÁ¡¦¹¹ðÁÇºà¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óÀ©ºî¤Ê¤É¤Ë¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤¬¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤Õ¤¦¤»¤ó¤«¤º¤é¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤Õ¤¦¤»¤ó¤«¤º¤é¤Ï¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÊü²Ý¸å³èÆ°¤ä¼Ò²ñ»²²Ã¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç¡¦Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Poteer¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤Î³èÆ°¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬ÁÏºî¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¤¬¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëµ¡²ñ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î³èÆ°¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£ Poteer¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Poteer¤Ï¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤ÎÆü¾ï¹ÔÆ°¡Ê»¶Êâ¤Îµ°À×¡¢»ëÀþ¤ÎÆ°¤¡¢ÉÁ²è¡¢À¼¤Ê¤É¡Ë¤òÀ¸À®AI¤Ç²òÀÏ¤·¡¢´ë¶È¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥½ー¥·¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥Ä¥¢¥ïー¥É2026¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç»Å»ö¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿Æü¾ï¤Î¹ÔÆ°¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ïー¥¯¤ØÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤¬¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯µ¡²ñ¤ò¹¤²¤ë¿·¤·¤¤¸ÛÍÑ¥â¥Ç¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Òbajji¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Òbajji¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤ò1mm¤Ç¤âÎÉ¤¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¤Î¤â¤È¡¢À¸À®AI¤ä¥Çー¥¿µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è·¿¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢¾ã³²¼Ô¤ÎÁÏºî³èÆ°¤È´ë¶È¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¤ò¤Ä¤Ê¤°AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖPoteer¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼Ò²ñ»²²Ã¤È¸ÛÍÑµ¡²ñ¤Î³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Poteer¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È
https://corp.bajji.life/poteer