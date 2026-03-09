¡Ú2026Ç¯¤ÎÂçËÜÌ¿¡ª¡ÛÀæÃ«¤á¤°¼Â¤Î¾®Àâ¡Ø¸«¤¨¤ë¤«ÊÝ¸Ê°ì¡Ù¡¡3/13¡Ê¶â¡Ë½ñÀÒÈ¯Çä¤ÈÆ±Æü¤Ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯ÇÛ¿®·èÄê
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢ÀæÃ«¤á¤°¼Â¤µ¤ó¤ÎÌó£²Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¾®Àâ¡Ø¸«¤¨¤ë¤«ÊÝ¸Ê°ì¡Ù¤ò2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½ñÀÒÈ¯Çä¤ÈÆ±Æü¤ËAmazon¥ªー¥Ç¥£¥Ö¥ë¡Ê°Ê²¼Audible¡Ë¤Ë¤Æ¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÇÛ¿®¤¬·èÄê¡£ËÜÆü3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êÍ½Ìó¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢½ñÀÒ¤È¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÆ±Æü¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢KADOKAWA¤È¤·¤Æ½é¤Î»î¤ß¤Ç¤¹¡£
¹¾¸Í»þÂå¸å´ü¤Ë³èÌö¤·¤¿Á´ÌÕ¤Î¹ñ³Ø¼Ô¡¦È¹ÊÝ¸Ê°ì¡Ê¤Ï¤Ê¤ï ¤Û¤¤¤¤Á¡Ë¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¡¢³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¤Îµ±¤«¤·¤¤·ÐÎò¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼þ°Ï¤È¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Î¶ìÇº¤òÇ»Ì©¤ËÉÁ¤¤¤¿ËÜºî¡£ÊÝ¸Ê°ì¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤ÆÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ë³Ð¤Ë¾ã¤¬¤¤¤ò»ý¤ÄÊý¤Ë¤âÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊª¸ì¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Ãø¼Ô¤Î´õË¾¤Ë¤è¤ê¡¢½ñÀÒ¤È¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÆ±Æü¥ê¥êー¥¹¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Æü¥ê¥êー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃø¼Ô¤è¤ê¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢È¹ÊÝ¸Ê°ì¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤¿ºîÉÊ¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢
Á´ÌÕ¤Î³Ø¼Ô¤¬½ñÊª¤òÆÉ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¡¢
ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¶ìÆñ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¤³¤½ËÜºîÉÊ¤Î²»À¼²½¤Ï¡¢´©¹Ô¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ»ä¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â³°¤»¤Ê¤¤¾ò·ï¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯²½¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¼ª¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤ò¶¯¤¯´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――ÀæÃ«¤á¤°¼Â
2020Ç¯¤Ë¡Ø²½¤±¼Ô¿´Ãæ¡Ê¤Ð¤±¤â¤Î¤·¤ó¤¸¤å¤¦¡Ë¡Ù¤Ç¡Ö¾®Àâ ÌîÀ»þÂå ¿·¿Í¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¡ÖµÈÀî±Ñ¼£Ê¸³Ø¿·¿Í¾Þ¡×¡Ö»³ÅÄÉ÷ÂÀÏº¾Þ¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Î½Ó±Ñ¡¢ÀæÃ«¤á¤°¼Â¤µ¤ó¡£
¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëÃø¼Ô¤Î¥ê¥º¥à¥«¥ë¤ÊÊ¸ÂÎ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜºî¤Ø¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿äÁ¦¥³¥á¥ó¥È
¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤¢¤ëÀäÂÐ¤Ë¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¡¢
¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î±üÄì¤Ë¤¢¤ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸«¤¿¤¤¤â¤Î¡¢
¤É¤Á¤é¤ò½ñ¤¯¤Î¤âÆñ¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ©Í¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£
――ºî²È¡¦Ä®ÅÄ¹¯¤µ¤ó
¤Ê¤ó¤È¶È¤¬¿¼¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È°¦¤ËËþ¤Á¤¿¾®Àâ¤À¤í¤¦¡£
¿´¤¬¤¦¤ï¤ó¡¢¤ÈÌÄ¤êÂ³¤±¤Æ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â´ò¤·¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡£
――ºî²È¡¦Ä«°æ¤Þ¤«¤Æ¤µ¤ó
¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤¹¤´¤¤¤â¤Î¤òÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÈ¹ÊÝ¸Ê°ì¤Î°Î¿ÍÅÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê¬ÃÇ¤ÎÊª¸ì¤À¡£
·è¤·¤ÆÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤Àî¤ÎÎ¾´ß¤ËÎ©¤Ä¼Ô¤¿¤Á¤Î¡¢¶«¤Ó¤ÈÂÁß¤¤ÎÊª¸ì¤À¡£
¤³¤ÎÀè²¿Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖÀæÃ«¤á¤°¼Â¤Î¡¢¤¢¤Î°ìºý¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
――½ñÉ¾²È¡¦ÂçÌðÇî»Ò¤µ¤ó
¡Ø¸«¤¨¤ë¤«ÊÝ¸Ê°ì¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¡¤¢¤é¤¹¤¸
Á´ÌÕ¤ÎÅ·ºÍ³Ø¼Ô¤¬´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀäË¾¤«´õË¾¤«¡£½Ó±Ñ¤Î¿·¶ÃÏ¤Ë¤·¤ÆÂçËÜÌ¿¡ª
¹¾¸Í»þÂå¤ÎÁ´ÌÕ¤Î¹ñ³Ø¼Ô¡¦È¹ÊÝ¸Ê°ì¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ë¼ºÌÀ¤¹¤ë¤â¡¢³ØÌä¤ò»Ö¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¹ñÆâºÇÂç¤ÎÁÑ½ñ¡Ø·²½ñÎà½¾¡Ù¤ÎÊÔ»¼¤È¤¤¤¦¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÂç»ö¶È¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤ë¡£Îàµ©¤Ê¤ëµ²±ÎÏ¤Ç¡¢³Ø¼Ô¤È¤·¤Æµ±¤«¤·¤¤·ÐÎò¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯ÊÝ¸Ê°ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎËµ¤é¤Ë¾ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À²´ã¼Ô――ºÊ¡¢³Ø¼ÔÃç´Ö¡¢Äï»Ò¤é¤È¤Î¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÈÅ·ºÍ¡¦È¹ÊÝ¸Ê°ì¡É¤Î¶»Ãæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀäË¾¤«´õË¾¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â――¡£
¢¡½ñ»ï¾ðÊó
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¢¨ÅÅ»Ò½ñÀÒÆ±ÆüÇÛ¿®
Äê²Á¡§2,035±ß ¡ÊËÜÂÎ1,850±ß¡ÜÀÇ¡Ë
ÊÇ¿ô¡§352ÊÇ
Áõ²è¡§µÚÀî¿¿Àã
ÁõÃú¡§ºäÌî¸ø°ì+µÈÅÄÍ§Èþ¡Êwelle design¡Ë
ÂÎºÛ¡§»ÍÏ»ÊÑ·ÁÈ½¾åÀ½ Ã±¹ÔËÜ
ISBN¡§9784041160329
½é½Ð¡§¡Ö¾®Àâ ÌîÀ»þÂå¡×ÆÃÊÌÊÔ½¸2024Ç¯Åß¹æ¡¢25Ç¯3·î¹æ¡¢4·î¹æ¡¢6～9·î¹æ¡¢11·î12·î¹çÊ»¹æ¡¢ÆÃÊÌÊÔ½¸2025Ç¯Åß¹æ
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
¢¡¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¾ðÊó
ÇÛ¿®¥¹¥È¥¢¡§Audible¡Ê¥ªー¥Ç¥£¥Ö¥ë¡Ë
ÇÛ¿®Æü¡§2026Ç¯£³·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
¸À¸ì¡§ÆüËÜ¸ì
·Á¼°¡§´°Á´ÈÇ ¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯
ºÆÀ¸»þ´Ö¡§Ìó12»þ´Ö
¥Ê¥ìー¥¿ー¡§»°¹¥ Íã
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÀæÃ«¤á¤°¼Â¡Ê¤»¤ß¤¿¤Ë¡¡¤á¤°¤ß¡Ë
1992Ç¯¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÊ¸³ØÉô¤Ç±é·à±ÇÁü¥³ー¥¹¤òÀì¹¶¡¢²½À¯´ü¤Î²ÎÉñ´ì¤ò¥Æー¥Þ¤ËÂ´ÏÀ¤ò½ñ¤¯¡£2020Ç¯¡¢¡Ø²½¤±¼Ô¿´Ãæ¡Ù¤ÇÂè11²ó¾®Àâ ÌîÀ»þÂå ¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¥Ç¥Ó¥åー¡£21Ç¯¤ËÆ±ºî¤ÇÂè10²óÆüËÜÎò»Ë»þÂåºî²È¶¨²ñ¾Þ¿·¿Í¾Þ¡¢Âè27²óÃæ»³µÁ½¨Ê¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£22Ç¯¤Ë´©¹Ô¤·¤¿¡Ø¤ª¤ó¤Ê¤Î½÷Ë¼¡Ù¤ÇÂè10²óÌîÂ¼¸ÕÆ²Ê¸³Ø¾Þ¡¢Âè44²óµÈÀî±Ñ¼£Ê¸³Ø¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£24Ç¯¡ØËüÎ¾Ìò¼Ô¤ÎÀð¡Ù¤ÇÂè15²ó»³ÅÄÉ÷ÂÀÏº¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£26Ç¯3·î¡¢½é¤á¤Æ²ÎÉñ´ì°Ê³°¤òÂêºà¤Ë¼è¤Ã¤¿Ä¹ÊÔ¡Ø¸«¤¨¤ë¤«ÊÝ¸Ê°ì¡Ù¤ò´©¹Ô¡£
¡ÚÃø¼Ô¶á±Æ¡Û»£±Æ¡¿ÉÚ±ÊÃÒ»Ò
Audible¡Ê¥ªー¥Ç¥£¥Ö¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
