¡Ö¥µ¥ó¥È¥êーÅ·Á³¿å Æî¥¢¥ë¥×¥¹Çò½£¹©¾ì¡×¹©¾ì¸«³Ø¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó
¥µ¥ó¥È¥êー¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ê³ô¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥ó¥È¥êーÅ·Á³¿å Æî¥¢¥ë¥×¥¹Çò½£¹©¾ì¡×¤Î¸«³Ø¥Ä¥¢ー¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢£³·î£±£°Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÍ½Ìó³«»Ï¡¢£³·î£²£³Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é°ìÈÌ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢£±£¹£¹£±Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢¥í¥ó¥°¥»¥éー¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¤Î¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ー»Ô¾ì¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿¡Ö¥µ¥ó¥È¥êーÅ·Á³¿å¡×¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈëÌ©¤ä¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤ë¿å¸»¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¡¢¤è¤ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂÎ¸³·¿¤Î¸«³Ø¥Ä¥¢ー¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¿·¸«³Ø¥Ä¥¢ー¤ÎÆÃÄ¹
Å·Á³¿å¤ò°é¤àË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤ä¹©¾ì¤Ç¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¡¢¡Ö¥µ¥ó¥È¥êーÅ·Á³¿å¡×¡ÒÆî¥¢¥ë¥×¥¹¡Ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤äÂÎ¸³·¿¤ÎÅ¸¼¨¤òÄÌ¤·¤Æ¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤«¤éÂç¿Í¤Þ¤ÇÀ¤Âå¤òÌä¤ï¤º³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü¼ç¤Ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¢§Ìò³ä¥«ー¥É
¸«³Ø¥Ä¥¢ー»²²Ã¼Ô¤ª¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä¤Ë¡ÖÌò³ä¥«ー¥É¡×¤òÇÛÉÛ¤·¡¢¥Ä¥¢ーÃæ¡¢¥«ー¥É¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿Ìò³ä¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥¤¥º¤Ø¤Î»²²Ã¤ä¡¢»Å³Ý¤±Å¸¼¨¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
ÊÉÌÌ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ÍºÂç¤ÊÆî¥¢¥ë¥×¥¹¤Î»³¡¹¤ÈµðÂç¤Ê¡Ö¥µ¥ó¥È¥êーÅ·Á³¿å¡×¤Î¥Ü¥È¥ë¤¬¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª½Ð·Þ¤¨¤¹¤ë¶õ´Ö¡£¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥Ä¥¢ー¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§ÊÉÌÌÅ¸¼¨
¡Ö¥µ¥ó¥È¥êーÅ·Á³¿å Æî¥¢¥ë¥×¥¹Çò½£¹©¾ì¡×¼þÊÕ¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤ä¡¢Å·Á³¿å¤¬Ä¹¤¤Ç¯·î¤ò¤«¤±¤Æ°é¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¡¢ÎÉ¼Á¤ÊÅ·Á³¿å¤ò°é¤ßÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥ó¥È¥êー¥°¥ëー¥×¤¬¼è¤êÁÈ¤à³èÆ°¤ä¤½¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯³Ú¤·¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢§±ÇÁü¥·¥¢¥¿ー
¡Ö¥µ¥ó¥È¥êーÅ·Á³¿å¡×¡ÒÆî¥¢¥ë¥×¥¹¡Ó¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁÔÂç¤Ê¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¤òË×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤Æ¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Åö¹©¾ì¤ò°Ï¤àÆî¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÍºÂç¤Ê¼«Á³´Ä¶¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê±ÇÁü¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§À½Â¤¹©Äø¸«³Ø
¼ÂºÝ¤ÎÀ½Â¤¥é¥¤¥ó¤ò´Ö¶á¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤ËÅ¸¼¨Âæ¤ò¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤·¡¢Å·Á³¿å¹©¾ì¤Ç¤Î°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ê¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤¤¡Ö¥µ¥ó¥È¥êーÅ·Á³¿å¡×¡ÒÆî¥¢¥ë¥×¥¹¡Ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ë¹©¾ì¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü¿·¸«³Ø¥Ä¥¢ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢§¡ÖÅ·Á³¿å¤ÎÀ¤³¦¤ØÈô¤Ó¹þ¤â¤¦¡ª
¥µ¥ó¥È¥êーÅ·Á³¿å¡ÒÆî¥¢¥ë¥×¥¹¡Ó¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¥Ä¥¢ー¡×
¢¦½êÍ×»þ´Ö¡§£¶£°Ê¬
¢¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡ÊÍ×Í½Ìó¡Ë
¢¦¼ç¤ÊÆâÍÆ¡§
¡Ö¥µ¥ó¥È¥êーÅ·Á³¿å¡×¡ÒÆî¥¢¥ë¥×¥¹¡Ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë°é¤Þ¤ì¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤ØÆÏ¤¯¤Î¤«¡¢¥¯¥¤¥º¤Ø¤Î»²²Ã¤ä¥ï¥¤¥É¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¤Î±ÇÁü»ëÄ°¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Ç¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Âç¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤¯¡¢¡Ö¥µ¥ó¥È¥êーÅ·Á³¿å¡×¡ÒÆî¥¢¥ë¥×¥¹¡Ó¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈëÌ©¤ä¿å¸»¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿¥Ä¥¢ー¤Ç¤¹¡£
¢¦¸«³Ø³«»ÏÆü¡§£²£°£²£¶Ç¯£³·î£²£³Æü¡Ê·î¡Ë
¢¦Í½Ìó³«»ÏÆü¡§£²£°£²£¶Ç¯£³·î£±£°Æü¡Ê²Ð¡Ë£¹¡§£³£°～
¢¨¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤â¤·¤¯¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß²¼¤µ¤¤
¢¨ÀèÃå½ç¤Ë¤Æ¡¢ËþÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¢§¡Ö¥µ¥ó¥È¥êーÅ·Á³¿å Æî¥¢¥ë¥×¥¹Çò½£¹©¾ì¡×¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://www.suntory.co.jp/factory/water/
¢¦ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥µ¥ó¥È¥êー¤ªµÒÍÍ¥»¥ó¥¿ー¡¡https://www.suntory.co.jp/customer/
°Ê¾å