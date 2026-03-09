3·î23Æü(·î) GW£²£°£µ£°PROJECTS¡¡¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à³«ºÅ
GW2050PROJECTS¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡¢ÆáÇÆ¶õ¹Á³ÈÄ¥À°È÷Â¥¿ÊÏ¢ÌÁ¡Ê»öÌ³¶É¡§ÆáÇÆ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ£¸Ç¯£³·î£²£³Æü(·î)¥í¥ï¥¸ー¥ë¥Û¥Æ¥ëÆáÇÆ¡Ê£³³¬Å·ÈÞ¤Î´Ö¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡ÖGW£²£°£µ£°PROJECTS¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡¡～´ðÃÏÀ×ÃÏ³«È¯¤È¶õ¹Á¡¦¸òÄÌµ¡Ç½¶¯²½¤òÄÌ¤¸¤¿²Æì¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬～¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¾´ðÃÏÀ×ÃÏ³«È¯¤È¶õ¹Á¡¦¸òÄÌµ¡Ç½¶¯²½¤òÄÌ¤¸¤¿²Æì¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡¾
º£¸åÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃóÎ±·³ÍÑÃÏ¤ÎÊÖ´Ô¤Ï¡¢²Æì¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢µ±¤«¤·¤¤Ì¤Íè¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê·Àµ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹ ¡£
ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢Åç¹ñ²Æì¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆáÇÆ¶õ¹Á¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö´ðÃÏÀ×ÃÏ¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¡¢¤½¤ì¤é¤òÍµ¡Åª¤Ë¤Ä¤Ê¤°¡Ö¸òÄÌµ¡Ç½¡×¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Þ¤¹ ¡£¹ñÆâ³°¤ÎÀè¿Ê»öÎã¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÀìÌç²È¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢²Æì¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¾ÍèÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤¯µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹ ¡£
³§ÍÍ¤Î¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¡¦Æü¡¡»þ¡§2026Ç¯3·î23Æü¡Ê·î¡Ë10¡§00～12¡§00¡Ê³«¾ì 9¡§15¡Ë
¡¦²ñ¡¡¾ì¡§¥í¥ï¥¸ー¥ë¥Û¥Æ¥ëÆáÇÆ £³³¬¡ÖÅ·ÈÞ¡×¡ÊÆáÇÆ»ÔÀ¾3-2-1¡Ë
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¡¦Äê¡¡°÷¡§400Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
¡¦¼ç¡¡ºÅ¡§GW2050PROJECTS¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡¢ÆáÇÆ¶õ¹Á³ÈÄ¥À°È÷Â¥¿ÊÏ¢ÌÁ
¡¦¶¦¡¡ºÅ¡§²Æì¸©·ÐºÑÃÄÂÎ²ñµÄ¡¢²ÆìÌ¤ÍèÁÏÂ¤¶¨µÄ²ñ¡¢²Æìº©ÏÃ²ñ
¢£¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ
£±¡¥¼çºÅ¼Ô°§»¢
¡¡¡¦GW2050PROJECTS¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ ÂåÉ½Íý»ö ¶â¾ë¹îÌé
£²¡¥¶¨µÄ²ñ ³µÍ×ÀâÌÀ
¡¡¡¦GW2050PROJECTS¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ ÂåÉ½Íý»ö ËÜ±Ê¹ÀÇ·
£³¡¥´ðÄ´¹Ö±é£±¡Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡Ë
¡¡¡¦¹Ö»Õ¡§½Ð¸ý ÆØ »á¡ÊÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡ ¼¹¹ÔÌò¡¦Éû³ØÄ¹ Âç³Ø±¡¿·ÎÎ°èÁÏÀ®²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡Ë
£´¡¥´ðÄ´¹Ö±é£²¡Ê¶õ¹Á¡¦¸òÄÌµ¡Ç½¡Ë
¡¡¡¦¹Ö»Õ¡§¹ì Ä«¹¬ »á¡ÊÆüËÜÂç³ØÍý¹©³ØÉôÄ¹¡¦¸òÄÌ¥·¥¹¥Æ¥à¹©³Ø²Ê¶µ¼ø¡Ë
£µ¡¥¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡§½Ð¸ý ÆØ »á¡¢¹ì Ä«¹¬ »á¡¢¾¾ËÜ Å¯¼£ »á¡Ê±ºÅº»ÔÄ¹¡Ë¡¢ËÜ±Ê ¹ÀÇ·¡ÊGW2050ÂåÉ½Íý»ö¡Ë
£¶¡¥ÊÄ²ñ°§»¢
¡¡¡¦ÆáÇÆ¶õ¹Á³ÈÄ¥À°È÷Â¥¿ÊÏ¢ÌÁ ²ñÄ¹ ÀÐÎæ ÅÁ°ìÏº
¢£¤ª¿½¹þ¤ß
¡¡¡¦¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡§¥³¥Á¥é(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKnazZwyb_LWsYXFHdrp1kZuLarIe0mOp8_spVkOAlOMCHzg/viewform?)¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È·ÇºÜ¤ÎÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¡ÊQR¥³ー¥É¡Ë¤è¤ê¤ª¼êÂ³¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£»öÌ³¶É¡Ê¤ªÌä¹ç¤»¡Ë
¡¡¡¦ÆáÇÆ¶õ¹Á³ÈÄ¥À°È÷Â¥¿ÊÏ¢ÌÁ
¡¡¡ÊÆáÇÆ¾¦¹©²ñµÄ½êÆâ¡Ë
¡¡¡¡TEL¡¡098-868-3758
¡¡¡¡FAX¡¡098-866-9834