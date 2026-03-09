¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ2026¡×¤ËÁªÄê
¸ÅÌîÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¸ÅÌî¹¬ÃË¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤ËÍ¥¤ì¤¿¾å¾ì´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¤è¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ¡×¤Ëº£²ó½é¤á¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ¤Ï¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¡Ê¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡×¤ÎÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¤Î¾å°Ì500¼Ò¡Ë¤ÎÃæ¤«¤é¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ÆÀïÎ¬Åª¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤ËÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿´ë¶È¤Î¤ß¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÁªÄê¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤è¤ê¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È 500¡Ë¡×¤Ë¤â8Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï·Ð±ÄÍýÇ°¤Î¤â¤È½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¿´¿È¶¦¤Ë·ò¹¯¤ÇÌÀ¤ë¤¯³è¤³è¤¤ÈÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯°Õ¼±¸þ¾å¤È°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤¤Ä¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Ç§¤á¤é¤ìº£²ó¤ÎÇ§Äê¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ïº£¸å¤â¡¢¼Ò°÷¤¬·ò¹¯¤Ç½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤»¤ë·ò¹¯·Ð±Ä¤òÀïÎ¬Åª¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ëÁÈ¿¥¤Î³èÀ²½¤ÈÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÌÃÊÁ¡×
https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260309001/20260309001.html
¢£¸ÅÌîÅÅµ¤·ò¹¯Àë¸À
https://www.furuno.co.jp/csr/sociality/health.html
¸ÅÌîÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò
1948Ç¯¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æµû·²ÃµÃÎµ¡¤Î¼ÂÍÑ²½¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÇõÍÑÅÅ»Òµ¡´ïÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤ÎÆÈ¼«¤ÎÄ¶²»ÇÈµ»½Ñ¤ÈÅÅ»Òµ»½Ñ¤ò¤â¤È¤Ë¿ô¡¹¤ÎÀ¤³¦½é¡¦ÆüËÜ½é¤Î¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Æü¡¢À¤³¦100¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç¤ÎÈÎÇäÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤ÎÇõÍÑÅÅ»Òµ¡´ïÁí¹ç¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤Î³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤È¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÌîÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò ¸¦µæ³«È¯Åï¡ÖSOUTH WING¡×
ËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô
ÀßÎ©¡§1951Ç¯ ¡Ê¾¼ÏÂ26Ç¯¡Ë
»ö¶È¡§Á¥ÇõÍÑÅÅ»Òµ¡´ï¤ª¤è¤Ó»º¶ÈÍÑÅÅ»Òµ¡´ïÅù¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
»ñËÜ¶â¡§7,534 É´Ëü±ß
½¾¶È°÷¡ÊÏ¢·ë¡Ë¡§3,368 Ì¾
Çä¾å¹â¡ÊÏ¢·ë¡Ë¡§126,953 É´Ëü±ß
ÂåÉ½¼Ô¡§¸ÅÌî ¹¬ÃË
¾å¾ì¼è°ú½ê¡§Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê ¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì