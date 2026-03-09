¡ãNews¡ä2026Ç¯3·î18Æü¡ØEGG¥³¥ó¥½ー¥ë ¥¶¥Ê¥Ã¥¯EX MSX2¡Ù¤òSteam(R) ¸þ¤±¤Ë¥ê¥êー¥¹Í½Äê¡£
2026Ç¯3·î9Æü¡¢¥ì¥È¥í¥²ー¥à´ØÏ¢¤ÎÉü¹ï¡¦ÇÛ¿®¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò£Ä£´¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡ÊËÜ¼Ò¡¦ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦ÎëÌÚÄ¾¿Í¡Ë¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ì¥È¥í¥²ー¥àÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈEGG¡×¤ÎÂ¾µ¡¼ï¸þ¤±Å¸³«¤Ç¤¢¤ë¡ÖEGG¥³¥ó¥½ー¥ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖEGG¥³¥ó¥½ー¥ë ¥¶¥Ê¥Ã¥¯EX MSX2¡×¤òSteam(R)¸þ¤±¤Ë3·î18Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½ª·ë¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¥¶¥Ê¥Ã¥¯¤ÎÀï¤¤¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤¿Íµ¡ÃÎÀÂÎ¤òÄÃ°µ¤¹¤Ù¤¯¡¢ºÆ¤Ó¥¶¥Ê¥Ã¥¯¤ÏÈô¤ÓÎ©¤Ä¡ª
¡Ú´ðËÜ¾ðÊó¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë ¡§ EGG¥³¥ó¥½ー¥ë ¥¶¥Ê¥Ã¥¯EX MSX2
¥¸¥ã¥ó¥ë ¡§ ¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à
¥áー¥«ー ¡§ ¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ë
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇÈ¯ÇäÇ¯¡§1987Ç¯
ÇÛ¿®¥µ¥¤¥ÈURL ¡¡¡§ https://store.steampowered.com/app/4402830/EGG_EX_MSX2/
È¯ Çä Æü ¡§ 2026Ç¯3·î18Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
²Á¡¡¡¡³Ê ¡§ 1,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡ÊÆüËÜ¡Ë
¸¢ÍøÉ½µ ¡§
(C) D4Enterprise Co.,Ltd.
(C) MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.
¡¡'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.
¡Ú¡Ø¥¶¥Ê¥Ã¥¯EX¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡1987Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØZANAC EX¡Ù¤Ï¡¢½Ä¥¹¥¯¥íー¥ë¤ÎSF¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Èー¥êーÅª¤Ë¤ÏMSXÈÇ¡ØZANAC¡Ù¤Î¸åÆüëý¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ÏºÇ¿·±ÔAFX-6502 ¡È¥¶¥Ê¥Ã¥¯¡É¤òÁàºî¤·¤ÆÍµ¡ÃÎÀÂÎ¤ÈÀï¤¤¤Þ¤¹¡£AFX-6502 ¡È¥¶¥Ê¥Ã¥¯¡É¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ÈÆÃ¼ìÉð´ï¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀïÆ®Ãæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¿ô»ú¥Á¥Ã¥×¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ÇÆÃ¼ìÃÆ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¥Á¥Ã¥×¤òÏ¢Â³¤·¤Æ¼è¤ì¤ÐÆÃ¼ìÃÆ¤ò¶¯²½¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¼ìÃÆ¤Ë¤Ï¡¢ÊÂ¤ó¤ÀÅ¨¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÅÝ¤»¤ë´ÓÄÌÃÆ¡¢8Êý¸þ¤ËÈô¤Ð¤»¤ëÁ´Êý°ÌÃÆ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¤Ç¤Ï¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¤â¤Î¤«¤é¡¢¼«µ¡¤ò¼é¤ë¥Ð¥ê¥¢ー¡¢º¸±¦¤Ë¹âÂ®°ÜÆ°¤¹¤ë¿¶Æ°ÃÆ¡¢¼«µ¡¤Î¼þ¤ê¤ò¹âÂ®²óÅ¾¤¹¤ë²óÅ¾ÃÆ¤Ê¤É¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÏËÉÙ¡£¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤â¤è¤·¡¢ÆÀ°Õ¤ÊÆÃ¼ìÃÆ¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¶¯²½¤·¤ÆÀï¤¦¤â¤è¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¡¡
¡¡¤Þ¤¿ËÜºî¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç³°¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡ÈALC¡Ê¼«Æ°Æñ°×ÅÙÄ´À°µ¡Ç½¡Ë¡É¤Ç¤¹¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢Àï¤¤¤Î¿Ê¤áÊý¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ¨¤Î¹¶·â¤¬·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë¼å¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐÅ¨¤ÎÍ×ºÉ¤òÇË²õ¤·¤¿¤ê¡¢Äå»¡µ¡¤ò·âÇË¤Ç¤¤ë¤ÈÅ¨¤Î¹¶·â¤¬¼å¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êËè²ó¥²ー¥à¤ÎÅ¸³«¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¿·Á¯¤Ê´¶³Ð¤Ç¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ØEGG¥³¥ó¥½ー¥ë ¥¶¥Ê¥Ã¥¯EX MSX2¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¦¡Ö¥·ー¥ó¥»¥ì¥¯¥È¡×¥âー¥É
¡¡¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÉ¸½à¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥²ー¥àÆâ¤Î³Æ¥·ー¥ó¤ä¥é¥¹¥Ü¥¹Àï¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¤¹¤°¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥·ー¥ó¥»¥ì¥¯¥È²èÌÌ
¡¦¡Ö¥®¥ã¥é¥êー¡×¥âー¥É
¡¡Åö»þ¤Îµ®½Å¤Ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ä¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â±ÜÍ÷²ÄÇ½¡£
¥®¥ã¥é¥êー²èÌÌ
¡¡
¡ÚSteamÈÇ¤ÎÆÃÄ§¡Û
¡¦¥¢¥Áー¥Ö¥á¥ó¥ÈÂÐ±þ
¡¦¥¹¥³¥¢¥¢¥¿¥Ã¥¯¥âー¥É¡Ê¥êー¥Àー¥Üー¥É¡ËÂÐ±þ
¡¦¥êー¥Àー¥Üー¥É¤Ï¥ê¥×¥ì¥¤ºÆÀ¸¤ËÂÐ±þ
¡¦¥¹¥³¥¢¥¢¥¿¥Ã¥¯À©¸Â»þ´Ö: 80Ê¬
¢¨¡¡¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈEGG¡Ù¤È¤Ï
¡¡PC-9801¡¢FM-7¡¢X1¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿1980Ç¯Âå¡£¤³¤Î»þ´ü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿PC¥²ー¥à¤Ï¡¢º£¤Î¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·µÏ¿¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÎô²½¤ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ê¤É¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Ï¼¡Âè¤ËÍ·¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡D4¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤Ç¤Ï¥ì¥È¥í¥²ー¥à¤òÊ¸²½°ä»º¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÈÂª¤¨¡¢¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈEGG¡Ù¤òÈ¯Â¡£¥²ー¥à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡¢³«È¯¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥È¥í¥²ー¥à¤ò°¦¤¹¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òËº¤ì¤º¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥ì¥È¥í¥²ー¥à¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢¿¿Ùõ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
