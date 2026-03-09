¡ÔZETT¡Õ¥«¥éー¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ë¤³¤À¤ï¤ë·¯¤Ë¡ª»È¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤ÍýÍ³(¥ï¥±)¤¬¤¢¤ë¡£Ëä¹þ¤ß¥¹¥Ñ¥¤¥¯ ¥«¥éー¥¢¥Ã¥Ñー¥â¥Ç¥ë¡Ú¥Í¥ª¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹CR¡Û ÅÐ¾ì¡ª
¡Ö¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¤ò²Ê³Ø¤¹¤ë¡£¡×¥¼¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò/Âçºå»ÔÅ·²¦»û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹/ÅÏÊÕÍµÇ·¡Ë¤Ï¡¢¥«¥éー¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥×¥ìー¥äー¤Ë¸þ¤±¤ÆÍú¤¿´ÃÏ¤È¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿Ëä¹þ¤ß¥¹¥Ñ¥¤¥¯ ¥«¥éー¥¢¥Ã¥Ñー¥â¥Ç¥ë¡Ú¥Í¥ª¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹CR¡Û¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥êー¥¹¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é :
https://zett-baseball.jp/blogs/news/260305
¡Ú¥Í¥ª¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹CR¡Û4¤Ä¤Î¡Ö»È¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤ÍýÍ³(¥ï¥±)¡×
1¡§¿·À¤Âå¥×¥ìー¥äー¤Ë²÷Å¬¥Õ¥£¥Ã¥È
¸½Âå¤ÎM1ÁØ¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¹Ã¤¬Äã¤¤Â·¿¤ò¥Ùー¥¹¤Ë²£Éý¤ò¹¤²Â°Ï3E¤ËÀß·×¡£¥·¥åー¥ºÆâ¤ÎÍ·¤Ó¤ò¤ª¤µ¤¨¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿Íú¤¿´ÃÏ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£
2¡§½À¤é¤«¤¯Êñ¤ß¹þ¤àÍú¤¿´ÃÏ´¶
Íú¤¸ý¡¦¥Ù¥íÉôÉ½ÌÌ¤Ë¥á¥Ã¥·¥åÄ´ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÂÅö¤¿¤ê¤¬½À¤é¤«¤¤¡ª
3¡§¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Ï·Ú¤µ¤³¤½ÀµµÁ
³Æ¼ï»ÈÍÑÁÇºà¤ò¸·Áª¤·¥·¥åー¥ºÁ´ÂÎ¤Î·ÚÎÌ²½¤ò¼Â¸½¡£
4¡§¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤È¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È
¥¢¥Ã¥Ñー¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¡ß¥Þ¥ê¥ó¥Ö¥ëー¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡ß¥Í¥¤¥Óー¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡ß¥ì¥Ã¥É¤Î3¿§Å¸³«¡£
¡Ú¥Í¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹CR¡Û¤¬¡¢¥«¥éー¥¹¥Ñ¥¤¥¯»ÈÍÑ¥×¥ìー¥äー¤ÎËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/555_1_4740f7261314aa1e028510e081e87a94.jpg?v=202603090951 ]
