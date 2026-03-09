GEEKOM A5 Pro 2026 Edition¡¢600¥É¥ë¥¯¥é¥¹¤ÎºÇ¹â¤Î¥ß¥ËPC¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤ò³ÎÎ©
GEEKOM A5 Pro 2026 Edition¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü¾ï¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥¿¥¹¥¯¤ò·Ú¡¹¤È¤³¤Ê¤¹¹âÀÇ½¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5Ç¯´Ö¤Î½¸Ãæ»ÈÍÑ¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ë·øÏ´¤ÊãþÂÎÉÊ¼Á¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹´üÅª¤Ê°Â¿´´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹3Ç¯ÊÝ¾Ú¤È¤¤¤¦µ©Í¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢2026Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë600¥É¥ë¤ÎºÇ¹â¤Î¥ß¥ËPC¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ½ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥âー¥ë¥Õ¥©ー¥à¥Õ¥¡¥¯¥¿ー¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦Åª¥êー¥Àー¤È¤·¤Æ¤ÎGEEKOM¤ÎÉ¾²Á¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
A5 Pro 2026 Edition¤Î¿´Â¡Éô¤Ë¤Ï¡¢ºÇÂç4.5GHz¤Þ¤Ç¥Öー¥¹¥È²ÄÇ½¤Ê6¥³¥¢12¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µー¡¢AMD Ryzen R5 7530U¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Radeon¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë¥Á¥ã¥Í¥ë¥á¥â¥ê¡¢¤ª¤è¤Ó¹âÂ®SSD¥¹¥È¥ìー¥¸¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¡¢¥Ûー¥à¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥ïー¥¯¥íー¥É¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï·Ú¤á¤Î¥²ー¥à¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢A5 Pro 2026 Edition¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë»Å»ö¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¡¢É½·×»»¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¤ª¤è¤Ó¥Ó¥Ç¥ª²ñµÄ¤Ï¡¢Ä¹»þ´Ö¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ÂÄê¤·¤ÆÆ°ºî¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥ß¥ËPC¤Ï4K¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¡¢Äã¥Î¥¤¥ºÆ°ºî¡¢¤ª¤è¤ÓÊ£¿ô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤Î¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊºÆÀ¸¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡¢ÍÇ½¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤â¤Þ¤¿¡¢¼Ì¿¿¤ä¥Ó¥Ç¥ªÊÔ½¸¤Ë¤ª¤±¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Ç¥å¥¢¥ë4K¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë¤è¤êÀ¸»ºÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£²¾ÁÛ¥Þ¥·¥ó¡¢Docker´Ä¶¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏLeague of Legends¤äCS:GO¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥¿¥¤¥È¥ë¤ò1080p¤Ç½èÍý¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤Ï¡¢³«È¯¼Ô¤ä¥Û¥Óー¥æー¥¶ー¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
4¡ß4¥¤¥ó¥Á¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀßÃÖÌÌÀÑ¤Ê¤¬¤é¡¢A5 Pro 2026 Edition¤Ï¶¯²½¥¤¥ó¥Êー¥Õ¥ìー¥à¤òÈ÷¤¨¤¿»º¶È¥°¥ìー¥É¤Î¥á¥¿¥ë¥·¥ãー¥·¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï½Ð²ÙÁ°¤Ë¸·³Ê¤Ê¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢²á¹ó¤Ê¾ò·ï²¼¤Ç¤âÄ¹´üÅª¤Ê°ÂÄêÀ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£USB-C¡¢HDMI 2.0¡¢2.5GbE LAN¡¢SD¥«ー¥É¥êー¥Àー¡¢Ê£¿ô¤ÎUSB-A¥Ýー¥È¤ò´Þ¤àËÉÙ¤ÊI/O¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¼þÊÕµ¡´ï¤È¤Î¸ß´¹À¤òÊÝ¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
ÆâÉô¤Ç¤Ï¡¢¥á¥â¥ê¤òºÇÂç64GB¤Þ¤Ç¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ç¤¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸¤òºÇÂç3TB¤Þ¤Ç³ÈÄ¥¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÜÂ³À¤âÆ±ÍÍ¤Ë¶¯ÎÏ¤Ç¡¢Wi-Fi 6¡¢Bluetooth 5.2¡¢¤ª¤è¤Ó¹âÂ®¥¤ー¥µ¥Í¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GEEKOM¤ÎIceBlast 3.0ÎäµÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢Éé²Ù¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤â²¹ÅÙ¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢¥Î¥¤¥º¥ì¥Ù¥ë¤ò30dB°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¡¢½¸Ãæ¤òË¸¤²¤ë¤³¤È¤Ê¤¯24»þ´Ö365Æü¤Î²ÔÆ¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥ß¥ËPC¤Ï¸½ºß¡¢GEEKOM¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È(https://geekom.jp/products/geekom-a5-pro-mini-pc-2026-edition)¤ª¤è¤ÓAmazon¥¹¥È¥¢(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GDXLVKR7)¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢16GB RAM¤È1TB SSD¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î²Á³Ê¤Ï¤ï¤º¤«599¥É¥ë¤Ç¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊãþÂÎÀß·×¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ÊÎäµÑ¡¢¤½¤·¤Æ3Ç¯ÊÝ¾Ú¤Ë¤è¤ê¡¢GEEKOM A5 Pro 2026 Edition¤Ï¡¢¤³¤Î²Á³ÊÂÓ¤ÇÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¥ß¥ËPC¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤È¤·¤ÆºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£