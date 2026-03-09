¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡×¤ËÇ§Äê
°Å¹æ»ñ»º¼è°ú½ê¡Öbitbank¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ó¥Ã¥È¥Ð¥ó¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§×¢ËöµªÇ·¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬ÁªÄê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÃæ¾®µ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤Ë4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï 2020 Ç¯¤è¤êÁ´¿¦¼ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯À©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯²¼¤Ç¡ÖÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¡×µÚ¤Ó¡Ö½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¡×¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢·ò¹¯ÊÝ»ý¡¦Áý¿Ê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÇ¯¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò°ÜÅ¾¤·¡¢¿·¤¿¤Ê´Ä¶¤òÀ°È÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ¯¤¯¾ì½ê¤Î¼«Í³ÅÙ¤ò°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢ÂÐÌÌ¤Ç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯°Ý»ý¤ÈÁÈ¿¥¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¡¢º£¸å¤â·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¤Î°Ý»ý¡¦Áý¿Ê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤Î½¼¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÅö¼Ò¤Î¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡ä
¢£½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤Ø¤ÎÀ°È÷
- »þ´ÖÃ±°Ì¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤ëÍµëµÙ²Ë
- 3»þ´Ö¤ÎÈÏ°Ï¤Ç»Ï¶È¡¦½ª¶È»þ´Ö¤ò·«¤ê¾å¤²²ÄÇ½¤Ê¡ÖÄ«¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹À©ÅÙ¡×
- °é»ù¡¦²ð¸î¡¦ÉÂµ¤¼£ÎÅÅù¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Ë¶ÐÌ³»þ´Ö¤ò½ÀÆð¤ËÄ´À°¤Ç¤¤ë¡Ö³ÈÄ¥¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹À©ÅÙ¡×
- »þµ¨Ìä¤ï¤ºÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹µÙ²Ë¡×
- ½Ð¼Ò¤«ºßÂð¶ÐÌ³¤«¸Ä¿Í¤¬Áª¤Ù¤ëÁ´¼Ò¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯À©ÅÙ
- ¿½¤·½Ð¤Ë¤è¤ê°ìÄê´ü´Ö¼«Âð°Ê³°¤Î¾ì½ê¤Ç¶ÐÌ³²ÄÇ½
- ¹ñÆâ±ó³ÖÃÏ¶ÐÌ³À©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ
- - °ìÉô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò½ü¤¸¶Â§¹ñÆâÁ´°è¤Ç¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯²Ä
- ¥Ù¥Óー¥·¥Ã¥¿ーÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤Î³ä°ú·ôÇÛÉÛ
¢£½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯Â¥¿Ê»Üºö
- Äê´ü·ò¹¯¿ÇÃÇ¡Ê¼õ¿ÇÎ¨100%¡Ë
- - ÉØ¿Í²Ê¸¡¿Ç¤ÎÈñÍÑÁ´³ÛÊä½õ
- - 35ºÐ°Ê¾å°ß¥«¥á¥é(¾åÉô¾Ã²½´ÉÆâ»ë¶À¸¡ºº)¤ÎÁ´³ÛÊä½õ
- - 50ºÐ°Ê¾åÂçÄ²Æâ»ë¶À¸¡ºº¤ÎÁ´³ÛÊä½õ
- - ·ò¹¯¿ÇÃÇºÆ¸¡ººÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¼õ¿ÇÈñÍÑÉéÃ´
- ·ò¹¯¿ÇÃÇ·ë²Ì´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ
- ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó±ÒÀ¸¹ÖÏÃ
- ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹
- ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»º¶È°åÌÌÃÌ
- ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ÎÈñÍÑÊä½õ
- Ê¡Íø¸üÀ¸¤È¤·¤ÆÄãÍÑÎÌ¥Ô¥ë¤ÎÈñÍÑ¤òÁ´³ÛÊä½õ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ
¢£¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤Ç¤â½¾¶È°÷Æ±»Î¤Î¸òÎ®¤ò¿Þ¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»Üºö
- ¥é¥ó¥À¥à¤ÊÉô½ðÆ±»Î¤ÇÊÔÀ®¤µ¤ì¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¸òÎ®¥é¥ó¥Á¡Ö¥¯¥í¥¹¥é¥ó¥Á¡×
- ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëËÉÙ¤Êº©¿Æ²ñÈñÍÑÊä½õÀ©ÅÙ
- 19»þ°Ê¹ß¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ¤°Õ»²²Ã·¿¤Î¸òÎ®µ¡²ñ¡Ê°û¿©Äó¶¡¤¢¤ê¡Ë
- ¿·Æþ¼Ò°÷¤È¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë¤è¤ëº©¿Æ²ñ
- È¾´ü¤Ë1ÅÙ¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ëÁ´¼Ò¥Ñー¥Æ¥£
- ¼«Í³¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë30¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÉô³èÆ°
- ±ó³ÖÃÏºß½»¼Ô¤Î¼«Í³½Ð¼Ò¤Ø¤Î¸òÄÌÈñÊä½õ
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿¼èÁÈ¤äÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¿Ê¤á¤ë·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¼èÁÈ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶È¤Ê¤É¤ÎË¡¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍ¥ÎÉ¤ÊË¡¿Í¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤äµá¿¦¼Ô¡¢´Ø·¸´ë¶È¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤é¡Ö½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëË¡¿Í¡×¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÅª¤ËÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¡§
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html
Action¡ª·ò¹¯·Ð±Ä¡§https://kenko-keiei.jp/
