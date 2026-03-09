TikTok¡¢¹ñºÝ½÷À¥Çー¤òµÇ°¤·À¤¤ÎÃæ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ë½÷ÀTikTok¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー10Ì¾¤ò¾Ò²ð¡ª
¥·¥çー¥È¥àー¥Óー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTikTok¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Ï¡¢3·î8Æü¤Î¡Ö¹ñºÝ½÷À¥Çー¡ÊInternational Women's Day)¡×¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢TikTok¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤ë10Ì¾¤Î½÷À¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹ñºÝ½÷À¥Çー¡ÊInternational Women's Day¡Ë¡× ¤Ï¡¢¹ñ¤äÌ±Â²¡¢¸À¸ì¡¢Ê¸²½¡¢·ÐºÑ¡¢À¯¼£¤Ê¤É¤òÌä¤ï¤º¡¢½÷À¤¿¤Á¤¬Ã£À®¤·¤Æ¤¤¿À®²Ì¤òÇ§¼±¤¹¤ëÆü¤Ç¤¹¡£TikTok¤Ç³èÌö¤¹¤ë½÷À¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ï¡¢¿©¤ä²»³Ú¡¢Î¹¤äÈþÍÆ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò·Áºî¤ê¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤ò²¡¤·¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯3·î¸½ºß¡¢#WomenOfTikTok(https://www.tiktok.com/tag/womenoftiktok?_d=secCgYIASAHKAESPgo8K8sSBTnvxqsBZn%2BskXEWO%2F3z0mLOxYnaayNxYLnfsd%2FPWZNjaXwhtJyvExc3BUxSRyoxYOqM2rniwDFmGgA%3D&_r=1&_svg=1&checksum=9b24f1dea4fa31395047695fc087d42a2fe800c05844cbaf9cccfa07e2e4a66b&name=womenoftiktok&sec_user_id=MS4wLjABAAAA3R7bbjcu9HlYDr8DJPnX4K6IO1OzbccFLPpySHHliFuurv3lU3OUDnAKY9zAqPp7&share_app_id=1233&share_challenge_id=1617497624883205&share_link_id=D3F7E7AB-7560-48D6-912A-C5E1C17E3049&share_region=US&sharer_language=zh&social_share_type=6&source=h5_m×tamp=1770889595&tt_from=copy&u_code=d01hk83leb19ad&ug_btm=b6880%2Cb3953&user_id=6554166428580167681&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy)¡¢#WomenOwnedBusiness(https://www.tiktok.com/tag/womanownedbusiness)¡¢#WomenInSTEM(https://www.tiktok.com/tag/womeninstem)¡¢#WomenInSports(https://www.tiktok.com/tag/womeninsports)¡¢#WomenInGaming(https://www.tiktok.com/tag/womeningaming)¡¢#WomenInFashion(https://www.tiktok.com/tag/womeninfashion)¤Ê¤É¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëTikTok¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¹ç·×570Ëü·ï°Ê¾å¤ÎÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢#WomenInFashion(https://www.tiktok.com/tag/womeninfashion)¤ä#WomenInSTEM(https://www.tiktok.com/tag/womeninstem)¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ï¡¢µÞÂ®¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÅê¹Æ¿ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÁ°Ç¯Èæ¤Ç56¡ó¤È47%¤ÎÁý²Ã¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢½÷À¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬Ã¯¤â¤¬»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤Â¿ÍÍ¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÃÛ¤¡¢¿Í¤È¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°é¤ß¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Ä´ºº¥Çー¥¿¡Ê¢¨¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤Î½÷À¤Î¤¦¤Á64¡ó¤¬¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢»î¹ç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ýー¥Ä²òÀâ¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥Ýー¥Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸«¤¿¤¤»þ¡¢ºÇ½é¤ËTikTok¤òÁª¤Ö¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤é¥¹¥Ýー¥Ä´ØÏ¢¤ÎTikTok¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ëÄ°¿ô¤Î46¡ó¤ò½÷À¥æー¥¶ー¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ËTikTok¤ÈIpsos¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖTikTok Sports Messaging Research¡×¤Ë´ð¤Å¤¯¥°¥íー¥Ð¥ëÄ´ºº·ë²Ì¤ò»²¾È¡Ê2025Ç¯9·î¡Ë
TikTok Japan¤¬2025Ç¯6·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡ÖTikTok Socio-Economic Impact Report～ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë·ÐºÑÅª¡¦¼Ò²ñÅª±Æ¶Á～(https://newsroom.tiktok.com/tiktok-socio-economic-impact-report-june-2025?lang=ja-JP)¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ËTikTok¤ÇÁÏºî³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¿ô¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç226Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¡¢¤½¤Î¿äÄê¼ý±×¤Ï1,197²¯±ß¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÏÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤ä¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Î´µ¯¤òÄÌ¤¸¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¡¦·ÐºÑ¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤â¤¿¤é¤¹Â¸ºß¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î½ÅÍ×¤ÊÃ´¤¤¼ê¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢½÷À¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ç¤¹¡£ÈþÍÆ¡¦²»³Ú¡¦¥Õー¥É¡¦Î¹¹Ô¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÆÈ¼«¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò°é¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢TikTok¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Í¡¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¡¹TikTok¤ËÁÏÂ¤À¡¢¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤ò¤â¤¿¤é¤·Â³¤±¤ë½÷À¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢TikTok¤Ï¡¢ÆüËÜ¤«¤é10Ì¾¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤½÷À¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
TikTok¤Ç³èÌö¤¹¤ë½÷À¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡ÊÆüËÜ¡Ë¢¨¸Þ½½²»½ç
¤¢¤«¡ÊAKA¡Ë¡Ê@chumu.0713(https://www.tiktok.com/@chumu.0713)¡Ë¡§¹Åç¤òµòÅÀ¤ËÆüËÜ³ÆÃÏ¤òÊâ¤Î¹¤Ç½ä¤ë¥È¥é¥Ù¥ë·ÏLIVE¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£¹Åç¤Î¼«Á³¤äÊ¸²½¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÈ¯¿®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢LIVEÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖTikTok LIVE All Stars 2024¡×¤Ç¤Ï¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÉôÌç¤Ë½Ð±é¡£10Âå¤«¤é60Âå¤Þ¤Ç¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è¤ò±þ±ç¤¹¤ëTikTok¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡ÖTikTok LIVE Local Love¡×¤Ë¤â»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ä¤ó¤Ì🍔 ¡Ê@saapjii(https://www.tiktok.com/@saapjii)¡Ë¡§¿©¤ÙÊª¡ßASMR¤ò¥Æー¥Þ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Õー¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£¤ª²Û»Ò¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ä¹Å¤¤¿©¤ÙÊª¤Ø¤ÎÄ©ÀïÆ°²è¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡ÖÁ´Á³Í¾Íµ¤Ç¤¹¡×¤Î¥Õ¥ìー¥º¤È¤È¤â¤ËÉý¹¤¤ÁØ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£ÃÏ°è¤ò±þ±ç¤¹¤ëTikTok¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡ÖTikTok LIVE Local Love¡×¤ä¡¢TikTok¤ÎÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTikTok Connect By Tourism¡×¤Ë¤â»²²Ã¡£¡ÖTikTok Awards Japan¡×2025¤Ç¤Ï¡¢¡ÖFood Creator of the Year¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±óºä¤á¤°(¤¨¤ó¤µ¤«¤á¤°)¡Ê@meg_ensaka(https://www.tiktok.com/@meg_ensaka)¡Ë¡§¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£13ºÐ¤«¤é²»³Ú³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢2022Ç¯¤ËTikTok¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡ÖÀÚ¤ì¤Æ¤ë¥Ð¥¿ー¤Ë¥¥ì¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£Æü¾ï¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¥æー¥â¥é¥¹¤Ë²Î¤¦¡Ö¥¥ì¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¥·¥êー¥º¤ÏTikTok¤äSNS¤ÇÎß·×6²¯²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¤·¡¢¡ÖTikTok Awards 2022¡×¤Ë¤Æ¡ÖMusic Creator of the Year¡×¤ò¼õ¾Þ¡£2023Ç¯¥ê¥êー¥¹¡Ö¤â¤¦¤¹¤°²Ö²Ð¤Ï¤¸¤Þ¤ë¤è¡×¤ÏÎß·×1²¯²óºÆÀ¸Ä¶¤¨¤Î¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¡£TikTok¤ÎÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTikTok Connect By Tourism¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢TikTok¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â·ÑÂ³Åª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OKARAT(@okarat_official(https://www.tiktok.com/@okarat_official))¡§Æ¦Éå¤òÀ½Â¤¤¹¤ë²áÄø¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö¤ª¤«¤é¡×¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¡¢µÜºêÈ¯¤Î¥Õー¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡£¿©ÉÊÇÑ´þ¤Îºï¸º¤È·ò¹¯Åª¤Ê¿©À¸³è¤ÎÎ¾Î©¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡¢TikTok Shop¤Î¥»¥éー¤Ç¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´é¤È¤·¤Æ½÷À¹©¾ìÄ¹¤¬¼«¤éÆ°²è¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¤ÎÇØ·Ê¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¡¦¿¢ÊªÀ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¦ÂçÆ¦¥¤¥½¥Õ¥é¥Ü¥ó¤ò´Þ¤à¤ª¤«¤é¤ò»È¤Ã¤¿¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤Î¥¯¥Ã¥ー¡¢¥°¥é¥Îー¥é¡¢¥¯¥é¥ó¥Á¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¡£¤ª¤«¤éÇÑ´þ¤«¤é¾¦ÉÊ³«È¯¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤òÉÁ¤¤¤¿Æ°²è¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï¡¢TikTok¤ÇÌó1,500Ëü²ó¤òÆÍÇË¡Ê2026Ç¯3·î¸½ºß¡Ë¡£¡ÖTikTok¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ2025¡×¤Ë¤Æ¥Ò¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥àÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿À¼Ò¤¢¤æ¡Ê@a.jinja(https://www.tiktok.com/@a.jinja)¡Ë¡§5¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Ê¤¬¤é³èÌö¤¹¤ëÎÁÍýLIVE¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£TikTok¤Ç¤ÏÄ«5»þ¤«¤éLIVEÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¤¡¢´ÊÃ±¤Ç²ÈÂ²¤¬´î¤Ö¥ì¥·¥Ô¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯8·î¤Ë¤Ï½é¤ÎÎÁÍý½ñÀÒ¡Ö¥ê¥Ôー¥È²ÈÂ²¤´¤Ï¤ó¡×¤ò½ÐÈÇ¡Ê144¥ì¥·¥Ô¼ýÏ¿¡Ë¡£¡ÖTikTok LIVE All Stars 2025¡×¤Ç¤Ï¿Íµ¤ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¡£2026Ç¯2·î³«ºÅ¤Î¡ÖTikTok LIVE Global Awards Ceremony¡×¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¡Ê@meenmeen_0(https://www.tiktok.com/@meenmeen_0)¡Ë¡§Ê¡²¬¸©ËÌ¶å½£»Ô½Ð¿È¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ò"¤Ý¤Ä¤ê¤Ý¤Ä¤ê¤ÈÊâ¤¯"»¶Êâ¡¦É÷·ÊÆ°²è¤òÃæ¿´¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£¼«Á³¤Î¾ð·Ê¤ò»íÅª¤Ê¥Æ¥¥¹¥È¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÉ½¸½¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢2022Ç¯Åê¹Æ¤Î¡Ö30Ê¬´Ö¤Î±«½É¤ê¡×¤Ï589Ëü¤¤¤¤¤ÍÄ¶¤¨¤òµÏ¿¡£TikTok¤ÎÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTikTok Connect By Tourism¡×¤Ç¤Ï¹áÀî¡¦ÏÂ²Î»³¤Ë»²²Ã¤·¡¢¸ÀÍÕ¤È±ÇÁü¤ÇÆüËÜ¤ÎÆü¾ï¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¹ñÆâ³°¤ØÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤Þ¤ë@ÍÅ²øÈþÍÆ¹¤¤â¤É¤¡Ê@chan_maru77(https://www.tiktok.com/@chan_maru77)¡Ë¡§ÈþÍÆ·Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£¥æー¥â¥é¥¹¤Ê¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÌ¾¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¹â¤¤µ»½Ñ¤ÈÃúÇ«¤Ê²òÀâ¤Ç¥È¥ì¥ó¥É¥á¥¤¥¯¤ÎºÆ¸½¤ä¹ñÆâ³°¤Î¥á¥¤¥¯Èæ³ÓÆ°²è¤òÈ¯¿®¤·¡¢¥á¥¤¥¯½é¿´¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖTikTok Awards Japan¡×2025¤Ë¤Æ¡ÖBeauty Creator of the Year¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
¤Ô¤È@Î¹¹ÔWEB¥é¥¤¥¿ー✈️¡Ê@pito_820(https://www.tiktok.com/@pito_820)¡Ë¡§Åìµþ¤òµòÅÀ¤ËÁ´¹ñ¡¦³¤³°¤òÎ¹¤¹¤ë¥È¥é¥Ù¥ë·Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£¸µÂç¼êÎ¹¹Ô²ñ¼Ò¼Ò°÷¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Á¡¢¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤Î¹¹Ô¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ï¤¶¤ï¤¶¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦¥«¥Õ¥§¡¦¥°¥ë¥á¡¦Àä·Ê¤ò¾Ò²ð¡£TikTok¤ÎÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTikTok Connect By Tourism¡×¤ä¡ÖTikTok LIVE Local Love¡×¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢Î¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿´Ñ¸÷¿¶¶½¡¦ÃÏ°è¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤¤¤ë¤«🐬 ¡Ê@miiruka_(https://www.tiktok.com/@miiruka_)¡Ë¡§¸µ¿åÂ²´Û²òÀâ°÷¤È¤¤¤¦·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥¢ー¥È·Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£³¤¤ÎÀ¸¤Êª¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤æ¤ë¤¤¤ë¤«¡×¤¬¿Íµ¤¤ò¸Æ¤Ó¡¢Ç®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥Ã¥º¡¦¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡¦½ñÀÒ¤ÎÁ´¹ñÈÎÇä¤ä¿åÂ²´Û¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤Ê¤ÉÁ´¹ñ50·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤È¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TikTok¤ÎÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTikTok Connect By Tourism¡×¤ä¡ÖTikTok Autumn Fest¡×¤Ê¤É¡¢TikTok¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â·ÑÂ³Åª¤Ë»²²Ã¡£¡ÖTikTok Awards Japan 2022¡×¤Ë¤Æ¡ÖPopular Creator of the Year¡×¡¢¡ÖTikTok Creator Awards Japan 2023¡×¤Ë¤Æ¡ÖArt Creator of the Year¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¬ÌÚº»µ¨¡Ê@yagi_shaki(https://www.tiktok.com/@yagi_shaki)¡Ë¡§Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô½Ð¿È¡£¥°¥ëー¥×¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°15Ç¯´Ö¤ò·Ð¤Æ¸½ºß¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤È¡Ö¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡ª¡×Æ°²è¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¡¢¡ÖTikTok LIVE Local Love¡×¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤äMC¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖTikTok Awards Japan¡×2025¤Ë¤Æ¡ÖEntertainment Creator of the Year¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
TikTok¤Ç³èÌö¤¹¤ë½÷À¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡ÊUS¡Ë¤Ï¤³¤Á¤é(https://newsroom.tiktok.com/celebrating-the-impact-of-womenoftiktok?lang=en)
TikTok¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î½÷À¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°ÂÁ´¤ÇÃ¯¤â¤¬»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£#¹ñºÝ½÷À¥Çー(#InternationalWomensDay(https://www.tiktok.com/tag/internationalwomensday))¤òµ¡¤Ë¡¢½÷À¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÂ¿ºÌ¤Ê#WomenofTikTok(https://www.tiktok.com/tag/womenoftiktok?_d=secCgYIASAHKAESPgo8K8sSBTnvxqsBZn%2BskXEWO%2F3z0mLOxYnaayNxYLnfsd%2FPWZNjaXwhtJyvExc3BUxSRyoxYOqM2rniwDFmGgA%3D&_r=1&_svg=1&checksum=9b24f1dea4fa31395047695fc087d42a2fe800c05844cbaf9cccfa07e2e4a66b&name=womenoftiktok&sec_user_id=MS4wLjABAAAA3R7bbjcu9HlYDr8DJPnX4K6IO1OzbccFLPpySHHliFuurv3lU3OUDnAKY9zAqPp7&share_app_id=1233&share_challenge_id=1617497624883205&share_link_id=D3F7E7AB-7560-48D6-912A-C5E1C17E3049&share_region=US&sharer_language=zh&social_share_type=6&source=h5_m×tamp=1770889595&tt_from=copy&u_code=d01hk83leb19ad&ug_btm=b6880%2Cb3953&user_id=6554166428580167681&utm_campaign=client_share&utm_medium=ios&utm_source=copy)¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
