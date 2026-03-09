CMC Japan¡¢2026Ç¯ÈÇ¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤Ç§Äê´ë¶È¡×¤ËÇ§Äê
CMC Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥°¥¨¥ó¡¦¥³¥ó¡¦¥Á¥ó¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓGreat Place To Work(R) Institute Japan¡Ê°Ê²¼¡¢GPTW Japan¡Ë¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯ÈÇ¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤Ç§Äê´ë¶È¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ç§Äê´ë¶È¥Úー¥¸¡§ CMC Japan¡ÃÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¸¦µæ½ê¡ÊGreat Place To Work(R) Institute Japan¡Ë(https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/0131_5313.html)
ËÜÇ§Äê¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢¿®Íê´Ø·¸¤ò´ðÈ×¤È¤·¤¿¿¦¾ìÊ¸²½¤¬°ìÄê¿å½à°Ê¾å¤Ç¤¢¤ë´ë¶È¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
CMC Japan¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬°Â¿´¤·¤ÆÄ©Àï¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä´ðÈ×¤Î°ì¤Ä¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤¬¤Ä¤¯¤ë¡¢CMC Japan¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢CMC Japan¤Î¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤·¤ÆÆÃ¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¦Êó½·¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ¼ÆÀ´¶¤¬¹â¤¤
¡¦»Å»ö¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ë
¡¦¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¾©Îå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
CMC Japan¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¯°ÕÍßÅª¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤¬¼çÂÎÅª¤ËÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÄ©Àï¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤È¥Áー¥à¤ÎÀ®²Ì¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î³èÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Æü¡¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î°ìÂÎ´¶¤È¥Áー¥àÎÏ¤ÎÅÚÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥Áー¥àÎÏ
CMC Japan¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ±°Ì¤Ç¤Î¼«Î§Åª¤ÊÈ½ÃÇ¤È¡¢¥Áー¥àÆâ¤Ç¤ÎÎ¨Ä¾¤ÊÂÐÏÃ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìò¿¦¤äÇ¯¼¡¤Ë´Ø¤ï¤é¤º°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢²ÝÂê¤òÁá´ü¤Ë¶¦Í¤¹¤ëÊ¸²½¤¬º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Çµá¤á¤é¤ì¤ëÉÊ¼Á¤äÀÕÇ¤´¶¤ò¶¦ÄÌÇ§¼±¤È¤·¡¢ÉôÌç¤ò±Û¤¨¤ÆÏ¢·È¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¶ÈÌ³Ê¬Ã´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Áー¥à¤È¤·¤ÆÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î°ìÂÎ´¶¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤Î¤â¤È¡¢¼Ò°÷¤¬°Â¿´¤·¤ÆÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ä¿Ê¤È·ÑÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍÄó¶¡¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥È¥Ê¥àÈ¯¡¢ÆüËÜÆÃ²½¤ÎIT¥Ñー¥È¥Êー
CMC Japan¤Ï¡¢CMC Corporation¤òÊìÂÎ¤È¤¹¤ëÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¹¡£¥Ù¥È¥Ê¥àÈ¯¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëIT¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Îµ»½Ñ´ðÈ×¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CMC Corporation¤Ï¡¢2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¥¤¥ó¥Õ¥éÊ¬Ìî¤ØÌó5²¯¥É¥ë¡ÊÌó750²¯±ß¡Ë¤òÅê»ñ¤¹¤ë·×²è¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ê½ÐÅµ¡§ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹ 2024Ç¯12·î11Æü¡Ë¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CMC Japan¤È¤·¤Æ¤â¡¢2028Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ»Ô¾ì¤ËÆÃ²½¤·¤¿5,000Ì¾µ¬ÌÏ¤ÎÀìÌç¿ÍºàÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÎÏ¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢»ýÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍÄó¶¡¤òÄÉµá¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤Ç§Äê¡×¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿´ðÈ×¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù¤¨¤ëÁÈ¿¥Ê¸²½¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CMC Japan¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CMC Japan³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢CMC Corporation¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¤ËIT¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èËÌÉÊÀî¡Ê½»Í§ÉÔÆ°»ºÂçºê¥Ä¥¤¥ó¥Ó¥ëÅì´Û7³¬¡Ë¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¡¢AI-X¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¢¥Çー¥¿¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Great Place To Work(R) Certification¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Great Place To Work(R) Institute¤Ï¡¢Ìó150¥«¹ñ¤ÇÇ¯´Ö10,000¼Ò°Ê¾å¤ÎÆ¯¤¤¬¤¤¡Ê¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤òÄ´ºº¤·¡¢°ìÄê¿å½à¤ËÃ£¤·¤¿´ë¶È¤ò¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡×Ç§Äê¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦Åª¤ÊÀìÌçµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¸¦µæ½ê¤¬Great Place To Work(R) Institute¤è¤ê¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼õ¤±¡¢Great Place To Work(R) Institute Japan¡ÊGPTW Japan¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£