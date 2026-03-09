¥¤ー¥Ù¥¤¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ö2025Ç¯´Ö ±Û¶EC¥ì¥Ýー¥È¡×¤ò¸ø³«
À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡ÖeBay¡Ê¥¤ー¥Ù¥¤¡Ë¡×¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤òÄÌ¤¸¡¢17Ç¯°Ê¾åÆüËÜ¥»¥éー¤Î±Û¶EC¡Ê³¤³°ÈÎÇä¡Ë¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥¤ー¥Ù¥¤¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ︓ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹︓²¬ÅÄ ²íÇ·¡¢°Ê²¼¥¤ー¥Ù¥¤¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯¤ÎÁí³ç¤È2026Ç¯¤ÎÈÎÇäÆ°¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ë±Û¶EC¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£2025Ç¯´ÖÈÎÇäÆ°¸þ¤ÎÁíÉ¾
――À©ÅÙÊÑ¹¹¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¡ÖÅ¾´¹´ü¤Î°ìÇ¯¡×
ÊÆ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë´ØÀÇÀ©ÅÙ¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¡Ö¥Ç¥ß¥Ë¥ß¥¹¡¦¥ëー¥ë¡×¤ÎÅ±ÇÑ¤Ë¤è¤ê¡¢800¥É¥ë°Ê²¼¤Î¾¦ÉÊ¤¬´ØÀÇÌÈ½ü¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤ë¡Ö¥Ç¥ß¥Ë¥ß¥¹¡¦¥ëー¥ë¡×Å±ÇÑÁ°¤Ï¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×¤¬È¯À¸¤·¤¿°ìÊý¡¢Å±ÇÑ¸å¤Ï¡Ö¸å¤«¤é´ØÀÇ¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤ä¡¢ÄÌ´Ø¡¦¼õ¤±¼è¤ê»þ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢¹ØÆþ¤ò¤¿¤á¤é¤¦¥±ー¥¹¤ä¡¢¼è°úÅÓÃæ¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤¬Éâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¥¤ー¥Ù¥¤¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¸þ¤±¼è°ú¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖDDP¡Ê´ØÀÇ¹þ¤ßÇÛÁ÷¡Ë¡Ê¢¨1¡Ë¡×¤ÎÉ¬¿Ü²½¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ØÆþ»þÅÀ¤Ç»ÙÊ§¤¤Áí³Û¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥¤¥äー¤ÎÉÔ°Â¤ò·Ú¸º¤·¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë¼è°ú¤Î´Ä¶À°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――ÆüËÜ¥»¥éー¤Î³¤³°Å¸³«¤ÎÊÑ²½
ÊÆ¹ñÀ©ÅÙÊÑ¹¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÈÎÇä¤ÎÆ°¤¤Ë¤âÌÀ³Î¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¤½£¡¦¹ë½£¡¦¥¢¥¸¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÈóÊÆ¹ñÃÏ°è¤Ø¤ÎÅ¸³«¤¬³ÈÂç¡£ÈÎÏ©¤ÎÂ¿¶Ë²½¤¬¿Ê¤ß¡¢ÆÃÄê»Ô¾ì¤ÎÀ©ÅÙ¥ê¥¹¥¯¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤°ÂÄêÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤¿Å¾´¹´ü¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿2025Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜ¥»¥éー¤¬¸Ø¤ë¡ÖÉÊ¼Á¤ÎÎÉ¤µ¡×¡ÖÀµ³Î¤µ¡×¡Ö¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë°·¤¦Ê¸²½¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¤ß¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¹ñºÝ»Ô¾ì¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¿®Íê¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖeBay ¿¿´æÊÝ¾Ú¥µー¥Ó¥¹¡Ê¢¨2¡Ë¡×¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥»¥éー¤ËÌµÎÁ¤Ç³«Êü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë»Ö¸þ¤Î¶¯¤¤³¤³°»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¥»¥éー¤Î¶¯¤ß¤¬À©ÅÙ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¶¥ÁèÎÏ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 Delivered Duty Paid¤ÎÎ¬¡£´ØÀÇ¡¦ÀÇ¶â¤¬¥»¥éーÂ¦¤Ç½èÍý¤µ¤ì¤ëÇÛÁ÷Êý¼°¡£¥Ð¥¤¥äーÂ¦¤ÎÈñÍÑ»ÙÊ§¤¤¤ÏÉÔÍ×¡£DDPÈ¯Á÷É¬¿Ü²½¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://ebay.co.jp/ddp-info
¢¨2 ¿¿´æÊÝ¾Ú¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.ebay.co.jp/release/20250515/
¢£2025Ç¯´Ö¥«¥Æ¥´¥êー¥é¥ó¥¥ó¥°
¢£2025Ç¯´ÖÇä¤ì¶Ú¾¦ÉÊ
£±.¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¡¿¥¹¥Ýー¥Ä¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É
Á°Ç¯ÈæÌó1.74ÇÜ¤ÈÂç¤¤¯¿Ä¹¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤¬Çä¾å¤ÎÌó70%¤òÆÈÀê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥±¥â¥ó¥«ー¥É¤¬¥«¥Æ¥´¥êーÁ´ÂÎ¤ò¸£°ú¡¢Ãæ¤Ç¤â¡¢4·îÈ¯Çä¤Î¡Ö¥í¥±¥Ã¥ÈÃÄ¤Î±É¸÷¡×¤ä9·îÈ¯Çä¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥§¥ë¥ÎX¡×¤¬ÆÃ¤Ë¹¥Ä´¤Ç¡¢Çä¾å³ÈÂç¤ËÂç¤¤¯´óÍ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤Ç¤ÏMLB´ØÏ¢¾¦ºà¤äÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê´ØÏ¢¤Î¥«ー¥É¤Î¹â³Û¼è°ú¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î³¤³°¼ûÍ×¤Î¶¯¤µ¤¬²þ¤á¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
£².¥«¥á¥é
¥«¥á¥éÁ´ÈÌ¤ÇÁ°Ç¯Èæ40ÇÜ°Ê¾å¤Î·àÅª¤Ê¿¤Ó¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¡Ö»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤µ¡×¤È¡Ö¹â²è¼Á¡×¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡ÖDJI Mini 5 Pro¡×¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¤Û¤«¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¶õ»£¡¦±ÇÁüÀ©ºîÍÑÅÓ¤Ç¤Ï¡ÖDJI Mavic 4 Pro Creator Combo¡×¤Î¿Íµ¤¤¬¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤äÆ°²èÇÛ¿®»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¶õ»£µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤½¤Î¤â¤Î¤¬»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¥«¥Æ¥´¥êー¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£2026Ç¯±Û¶ECÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È
――Â¿¹ñÅ¸³«
eBay¸ø¼°ÈÎÇä¡¦ÇÛÁ÷´ÉÍý¥Äー¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖeBaymag¡Ê¢¨3¡Ë¡×¤Î¿»Æ©¤ä¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢½¾ÍèÊÆ¹ñ¸þ¤±¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¦ºà¤¬¡¢ÆÃ¤Ë±Ñ¹ñ¤ä¹ë½£¤Ç¤ÎÆüËÜ¥»¥éー¤ÎÈÎÇäµ¡²ñ¤¬³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âÀ®Ä¹¤¬¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÀ½¤ÎÃæ¸Å¥«¥á¥é¡¢¹âµéÏÓ»þ·×¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤Ç¤¹¡£±Ñ¹ñ¡¦¹ë½£»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥ê¥æー¥¹¤ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë»Ö¸þ¤¬¹â¤¯¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ø¤Î¿®ÍêÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3 eBaymag¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://ebaymag.com/?locale=ja
――ÆüËÜ¥»¥éー¤ÎDX²½
ÆüËÜ¤Î¥»¥éー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢±Û¶EC±¿±Ä¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡ÊDX¡Ë¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£eBay¸ø¼°ÇÛÁ÷¥µー¥Ó¥¹¡ÖeBay SpeedPAK¡Ê¢¨4¡Ë¡×¤Ï¡¢½Ð²Ù´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎAPIÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÃíÊ¸¾ðÊó¤Î¼«Æ°¼è¤ê¹þ¤ß¤ä¥é¥Ù¥ëÈ¯¹Ô¤Ê¤É¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢ÊªÎ®¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¸úÎ¨²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤ー¥Ù¥¤¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ EC ¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤ò¸øÇ§¥Ñー¥È¥Êー(SSP)¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤·¡¢Ï¢·È¤¹¤ë¡ÖSSP Program¡Ê¢¨5¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¿ä¿Ê¤òÄÌ¤·¡¢±Û¶EC¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÆüËÜ¥»¥éー¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¡¢½ÐÉÊ´ÉÍý¡¢ºß¸Ë´ÉÍý¡¢ÊªÎ®¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¥»¥éー¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤È±Û¶EC±¿±Ä¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨4 eBay SpeedPAK ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.ebay.co.jp/speedpak/detail
¢¨5 SSP Program ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é:https://ebay.co.jp/ssp
ーー¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤Î³È¤¬¤ê
¤½¤Î¾ì¤Ç¸«¤Æ¡¢¸ì¤ê¡¢³Ø¤Ó¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡Èµ÷Î¥¤Î½Ì¤Þ¤ëÇã¤¤Êý¡É¤Ï¡¢¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤ä¥¹¥Ëー¥«ー¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥«¥Æ¥´¥êー¤Ï¡¢ÆüËÜ¥»¥éー¤Î¿®ÍêÀ¤ä¾¦ÉÊ¤Î¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¯¡¢ÁÐÊý¸þ·¿ÈÎÇä¤ÎÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤ÎIP¤òÍ¤¹¤ëÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤âÂç¤¤Ê¾¡µ¡¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨Ê»¤»¤ÆÅºÉÕ¤Î1P³µÍ×ÈÇ¤â¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
