¶äº²¤é¤·¤µÁ´³«¤Î¥³¥Þ¥ó¥É¥Ð¥È¥ëRPG¡Ø¶äº² ¤¹¤Þ¤Û ¤Ð¤È¤ë¤¯¤í¤Ë¤¯¤ë¡ÙÍ·¾ÏÏ¿¡Ö¹ÈºùÊÓ¡×¤ò³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¤Ï¡¢iOS/Android¸þ¤±RPG¡Ø¶äº² ¤¹¤Þ¤Û ¤Ð¤È¤ë¤¯¤í¤Ë¤¯¤ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÆü3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëÍ·¾ÏÏ¿¡Ö¹ÈºùÊÓ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£Í·¾ÏÏ¿¡Ö¹ÈºùÊÓ¡×³«ºÅ¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë～4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë14:59
¡Ø¶äº² ¤¹¤Þ¤Û ¤Ð¤È¤ë¤¯¤í¤Ë¤¯¤ë¡Ù¤Î¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂè2ÃÆ¤Î¡Ö¹ÈºùÊÓ¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£´ü´Ö¸ÂÄê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡ÖÍ·¾ÏÏ¿¥³¥¤¥ó¡×¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÁõÈ÷¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ëÁÇºà¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹ë²ÚÊó½·¤È¸ò´¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£¡ÖSSR[¹Èºù]¹â¿ù¿¸½õ¡×¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã³«ºÅÃæ¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë～4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë14:59
Í·¾ÏÏ¿¡Ö¹ÈºùÊÓ¡×¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡ÖSSR[¹Èºù]¹â¿ù¿¸½õ¡×¤È¡¢¡ÖSS[¹Èºù]¹â¿ù¿¸½õ¤ÎÁõÈ÷¡×¤Î½Ð¸½³ÎÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿³Æ¼ï¥¬¥Á¥ã¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¤â½ç¼¡³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡ãSSR[¹Èºù]¹â¿ù¿¸½õ¡ä
¡¡
¢£¿·À¸³è±þ±ç¡ª¡¡3·î¥»ー¥ë³«ºÅÃæ¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë14:59¤Þ¤Ç
¥²ー¥àÆâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¾¦Å¹¡×¤Ë¤Æ¡¢3·î¤ÎÆÃÊÌ¥»ー¥ë¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¡¢¥¬¥Á¥ã¤Ë»È¤¨¤ë¡Ö¶ä¾½¡×¤¬¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ë¡Ö¿·À¸³è±þ±ç¶ä¾½¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ä¡¢ºÇÂç181Ï¢Ê¬¤Î¥¬¥Á¥ã¤ò²ó¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¥²ー¥àÆâ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡¢¤Þ¤¿¤Ï¾¦Å¹¥Úー¥¸¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¡¡
¢£¡Ø¶äº² ¤¹¤Þ¤Û ¤Ð¤È¤ë¤¯¤í¤Ë¤¯¤ë¡Ù¤È¤Ï
¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Î¡Ö¶äº²¡×¤¬iOS/Android¸þ¤±¥²ー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª¡¡¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¤«¤Ö¤Ä®¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¶ä¤µ¤ó¤ä¤½¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤òÄÉÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¶äº²¡×¤é¤·¤¤¥É¥¿¥Ð¥¿¤ÈÇ®¤¤Àï¤¤¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¡¡
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë³µÍ×¡Û
¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¾Î¡§¶äº² ¤¹¤Þ¤Û ¤Ð¤È¤ë¤¯¤í¤Ë¤¯¤ë
ÂÐ±þOS¡§iOS¡¿Android
App Store URL¡§https://itunes.apple.com/jp/app/id6749658164?mt=8
Google Play URL¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.soulspirits
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë
²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§RPG
¥áー¥«ー¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬
³«È¯¡§³ô¼°²ñ¼ÒNextNinja
´ë²è¡¦À©ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://gintama-battle.jp/
¸ø¼°X¡§https://x.com/gintama_battle
Ãøºî¸¢É½µ¡§
(C)¶õÃÎ±Ñ½©¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¦ÅÅÄÌ¡¦BNP¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹
(C) SEGA / NextNinja
¡¡
¡¡
¢£µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£