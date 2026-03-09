¥²¥ª¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡×¤ËÇ§Äê
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥²¥ª¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§±óÆ£·ëÂ¢¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¼çºÅ¤¹¤ë·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÅöÀ©ÅÙ¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢2023Ç¯¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡×Ç§Äê¥í¥´¡ä
¢£·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
¡¡¥²¥ª¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¡ÖË¤«¤Ç³Ú¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÊë¤é¤·¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤¬¿´¿È¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë·ò¹¯ÊÝ»ý¡¦Áý¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ»ö¸åÁ¼ÃÖÂÎÀ©¤Î¶¯²½¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹ÂÐºö¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤ÎÅ¬Àµ²½¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢½¾¶È°÷¤ÎÇ½ÎÏ¤ä¥¹¥¥ë¤ò½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥²¥ª¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯ÊÝ»ý¡¦Áý¿Ê¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2022Ç¯¤Ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÀë¸À¡×¤òÀ©Äê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ä¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î½¼¼Â¤Ê¤É¡¢¿´¿È¤Î·ò¹¯³ÎÊÝ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í°ì¿Í¤¬¿´¿È¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¡¢Ä¹¤¯Æ¯¤Â³¤±¤¿¤¤¤È´¶¤¸¡¢Æ¯¤¯°ÕÍß¤ËËþ¤Á¤¿Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£2026Ç¯ÅÙ¤Î¼ç¤Ê½ÅÅÀ»Üºö
¡¦·ò¹¯¿ÇÃÇÈñÍÑÊä½õ¤Î·ÑÂ³
¡¡·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í°ì¿Í¤¬Ä¹¤¯·ò¹¯¤ËÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÉØ¿Í¸¡¿Ç¤ä¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑÊä½õ¤ò·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦µÊ±ìÂÐºö
¡¡µÊ±ìÎ¨¤Î¹â¤µ¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿·ò¹¯Èï³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢µÊ±ì¥¹¥Úー¥¹¤ÎÃÊ³¬Åª¤Ê½Ì¾®¤ª¤è¤ÓÇÑ»ß¡¢¶Ø±ì³°Íè¤Î¼õ¿ÇÈñÍÑÊä½õ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤Î¿ä¿Ê
¡¡À¸³è½¬´·ÉÂ¤Ë¤è¤ëÇ¾¹¼ºÉ¤ä¿´¶Ú¹¼ºÉ¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦Âà¿¦¥ê¥¹¥¯¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¡¢40ºÐ°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ÆÃÄêÊÝ·ò»ØÆ³¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÝ·ò»ØÆ³¥µー¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤·¡¢ÊÝ·ò»Õ¼çÆ³¤Î¤â¤È¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤º¼õ¹Ö¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤Ç1¼¡¿½¤·¹þ¤ß¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¤Ø¤Î¼ê´Ö¤È¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤òÅ°ÄìÅª¤ËÇÓ½ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ ³µÍ×
¡¡·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤äÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¿Ê¤á¤ë·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò´ð¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶È¤Ê¤É¤ÎË¡¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍ¥ÎÉ¤ÊË¡¿Í¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤äµá¿¦¼Ô¡¢´Ø·¸´ë¶È¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤é¡Ö½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëË¡¿Í¡×¤È¤·¤Æ¼Ò²ñÅª¤ËÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html
¢£¥²¥ª¥°¥ëー¥×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£
¡¡¼Î¤Æ¤Ê¤¤À¸³è¤ò±þ±ç¤¹¤ëÁí¹ç¥ê¥æー¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥»¥«¥ó¥É¥¹¥È¥êー¥È¤ä¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤ä¥²ー¥à¤ÎÇäÇã¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥²¥ª¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥²¥ª¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿´Ä¶¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤È¤â¤Ë¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í°ì¿Í¤¬·ò¹¯¤Ç¤¤¤¤¤¤¤ÈÆ¯¤±¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥²¥ª¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¥¤¥È
https://www.geonet.co.jp/csr/