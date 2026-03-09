Çã¤¤¥¯¥ëÍìËÌÅ¹¡¢³ØÀ¸¡¦Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¸þ¤±¤ËÃÏ°èÆÃ²½·¿¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¯²½ ～ ¶¹¾®Ï©¤ä¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ê¤·Êª·ï¤¬Â¿¤¤ÃÏ°èÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢ÈÂ½Ð¡¦ººÄê¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×²½ ～
µþÅÔ»ÔËÌ¶è¡¦º¸µþ¶è¡¦»³²Ê¶è¤òÃæ¿´¤ËÉÔÍÑÉÊ½ÐÄ¥Çã¼è¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖÇã¤¤¥¯¥ë ÍìËÌÅ¹¡×¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒRC¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯½Õ¤Î°ú±Û¤·¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¡¦³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö°ú±Û¤·Á°¤ÎÉÔÍÑÉÊÀ°Íý¥µ¥Ýー¥È¡×¤ÎÂÐ±þÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÊªÎ®Èñ¤Î¾å¾º¤ËÈ¼¤¦°ú±Û¤·ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃÏ°èÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿½ÀÆð¤ÊººÄê¡¦ÈÂ½Ð¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ÇØ·Ê¡§³ØÀ¸³¹¡¦µþÅÔ¤Ç¿¼¹ï²½¤¹¤ë°ú±Û¤·ÉéÃ´¤Î²ÝÂê
µþÅÔ»ÔËÌ¶è¤ª¤è¤Óº¸µþ¶è¤ÏÂç³Ø¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëÁ´¹ñ¶þ»Ø¤Î³ØÀ¸³¹¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎãÇ¯3·î¤«¤é4·î¤Ë¤«¤±¤Æ¿ôËü¿Íµ¬ÌÏ¤ÎÃ±¿È°ú±Û¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ºòº£¤ÎÊªÎ®¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¿Í·ïÈñ¤äÇ³ÎÁÈñ¤Î¾å¾º¤Ë¤è¤ê¡¢°ú±Û¤·ÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´Áý¤ò´¶¤¸¤ëÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÆ±¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¡ÖÆ»Éý¤¬¶¹¤¯Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Î¤Ê¤¤ÄãÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µþÅÔÆÃÍ¤Î½»´Ä¶¤¬Â¿¤¯¡¢ºî¶È¸úÎ¨¤ÎÄã²¼¤¬ÄÉ²ÃÎÁ¶â¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Çã¤¤¥¯¥ë ÍìËÌÅ¹¤Ë¤è¤ë¡ÖÃÏ°èÆÃÀ¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²ò·èºö
¡ÖÇã¤¤¥¯¥ë ÍìËÌÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢°ú±Û¤·²ÙÊª¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç±¿Á÷ÈñÍÑ¤½¤Î¤â¤Î¤òÍÞÀ©¤·¡¢¤µ¤é¤ËÇã¼è¶â³Û¤ò¿·À¸³è¤Î»ñ¶â¤Ë½¼¤Æ¤ë¡Ö¹çÍýÅª¤Ê°ú±Û¤·½àÈ÷¡×¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÅÔ¤Î½»´Ä¶¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÈÂ½ÐÂÐ±þ Æ»Éý¤Î¶¹¤¤Ï©ÃÏ¤ä³¬ÃÊºî¶È¤¬É¬Í×¤ÊÊª·ï¤Ç¤â¡¢¥×¥í¤ÎººÄê°÷¤¬Ë¬Ìä¡£Âç¤¤Ê²È¶ñ¤ä²ÈÅÅ¤ÎÈÂ½Ð¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ï°ú±Û¤·ÅöÆü¤Îºî¶ÈÉéÃ´¤ÈÈñÍÑ¤òÆ±»þ¤Ëºï¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ê¥¢ÆÃÍ¤Î¼ûÍ×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¹â²ÁÇã¼è ³ØÀ¸³¹¤Ç¼ûÍ×¤Î¹â¤¤¡ÖÅÅÆ°¼«Å¾¼Ö¡×¤ä¡¢µþÅÔ¤ÎÅß¤ËÉ¬¿Ü¤Î¡ÖÃÈË¼´ï¶ñ¡×¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Å¬ÀµººÄê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ¨»þÀ¡×¤È¡Ö¼ê´Ö¤Î²ò¾Ã¡× °ú±Û¤·Ä¾Á°¤Þ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¤¤²ÈÅÅ¤ä¡¢ºÊñ¡¦È¯Á÷¤¬ÈÑ»¨¤ÊÂçÎÌ¤Î°áÎà¤Ê¤É¤â¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇººÄê¡¦¸½¶â²½¤¬²ÄÇ½¡£¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥êÅù¤Î½ÐÉÊ¼ê´Ö¤ËÂå¤ï¤ëÁªÂò»è¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ »öÎã¡§°ú±Û¤·ÈñÍÑÉéÃ´¤Î·Ú¸º¼ÂÀÓ
ºò¥·ー¥º¥ó¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡¢Âç·¿ÎäÂ¢¸Ë¡¢ÀöÂõµ¡¡¢¼«Å¾¼Ö¤Î3ÅÀ¤ò°ú±Û¤·Á°¤ËÇäµÑ¤·¤¿¥±ー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Çã¼è¶â³Û¤ò°ú±Û¤·Âå¶â¤Ë½¼Åö¡£²ÙÊªÎÌ¤¬¸º¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë±¿ÄÂ¤Î¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¤È¹ç¤ï¤»¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ê¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤òÂçÉý¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿»öÎã¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Çã¤¤¥¯¥ë ÍìËÌÅ¹¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È
³ØÀ¸¡¦Ã±¿È¼Ô¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¡§ Â´¶È¡¦Å¾¶Ð¤ËÈ¼¤¦ÉÔÍÑÉÊ°ì³çººÄê¤ËÆÃ²½¡£
ºÊñÉÔÍ×¡¦ÈÂ½Ð¤ªÇ¤¤»¡§ µþÅÔ¤Î¶¹¤¤³¬ÃÊ¤äÄÌÏ©¤Ç¤â¡¢¥×¥í¤¬°ÂÁ´¤Ë±¿¤Ó½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥á¥ë¥«¥êÈè¤ì¡×¤ò²ò¾Ã¡§ È¯Á÷ºî¶È¤¬Æñ¤·¤¤Âç·¿ÉÊ¤ä¡¢ÂçÎÌ¤Î°áÎà¤â¤½¤Î¾ì¤Ç°ì³ç²ò·è¡£
¡ÚÇã¤¤¥¯¥ë ÍìËÌÅ¹ Å¹ÊÞ³µÍ×¡Û
ÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢¡§ µþÅÔ»ÔËÌ¶è¡¢º¸µþ¶è¡¢»³²Ê¶è
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§ 0120-227-275
URL¡§https://kaikuru.com/area/rakuhoku(https://kaikuru.com/area/rakuhoku)
¡ÚÇã¤¤¥¯¥ëËÜÉô¡Û
±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒRC
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶èÅìÌð¸ý2-18-5 Â¿ËàÄéÄÌ¤ê¥¨¥ß¥Í¥ó¥¹¥³ー¥È1F
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§0120-22-8196
HP¡§https://kaikuru.com
¡Ú¤ªÌòÎ©¤Á¥³¥é¥à¡Û
°ú±Û¤·¤ÎÉÔÍÑÉÊ½èÊ¬¤Ï½ÐÄ¥Çã¼è¡ØÇã¤¤¥¯¥ë¡Ù¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡ª°ú±Û¤·¤ÈÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤ë¥³¥Ä¤äÃí°ÕÅÀ(https://kaikuru.com/column/moving-unwanted)
¡Ú°ú±Û¤·¤ÎÉÔÍÑÉÊ½èÊ¬¡ÛÇã¼è°ÍÍê¤¬¤ª¥È¥¯¡ªÌµÎÁ¡¦ÍÎÁ¤ÎÊýË¡¤äÇäµÑÁê¾ì¤ò²òÀâ(https://kaikuru.com/column/moving_disposing_items)