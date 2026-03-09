¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤Ë2Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×¡ÊËÜ¼Ò ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ê¡²¬ÎÉ²ð¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬Äê¤á¤ë·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í 2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Î¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í 2025¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤ËÂ³¤¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤ÎÇ§Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æ±À©ÅÙ¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÀïÎ¬Åª¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤¦´ë¶È¤äÃÄÂÎ¤òÇ§Äê¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬¼çÆ³¤·¡¢ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬Ç§Äê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯·Ð±Ä¿ä¿ÊÂÎÀ©
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¤ò½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä»ñ¸»¤ÈÂª¤¨¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤òÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤¿ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¡¢¿Í»öÉô¤Î·ò¹¯¿ä¿Ê¥°¥ëー¥×¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê·ò¹¯ÊÝ»ý¡¦Áý¿Ê»Üºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
·ò¹¯¿ÇÃÇ¼õ¿ÇÎ¨100¡ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¼õ¸¡Î¨¤â100¡ó¤ò·ÐÇ¯¤ÇÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÂÐ¤·¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯µÚ¤Ó¥¢¥ó¥±ー¥È¤òËèÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾¶È°÷¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ÎÇÄ°®¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷¤¬¿´¤â¿ÈÂÎ¤â·ò¹¯¤Ç¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤ÇµÛ¤¤¾å¤²¤¿¸½¾ì¤ÎÀ¼¤Ï´ë²è¡¦Î©°Æ¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯´ÉÍý¤Î¤¿¤á¤ÎÈñÍÑÊä½õÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/24241/table/917_1_da9547bf3f5cf6ceed80bfe0a04d3f62.jpg?v=202603090951 ]
·ò¹¯·Ð±Ä´ØÏ¢¥Çー¥¿
¾ÜºÙ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://openhouse-group.co.jp/sustainability/social/health-management/
´ë¶È³µÍ×
¡¡¾¦¹æ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥×
¡¡ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¢©100-7020 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ 2-7-2 JP¥¿¥ïー20³¬¡ÊÁí¹ç¼õÉÕ¡Ë¡¦21³¬
¡¡ÁÏ¶È 1997Ç¯ 9·î
¡¡ÂåÉ½¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ Ê¡²¬ ÎÉ²ð
¡¡»ñËÜ¶â 202²¯3,549Ëü±ß
¡¡½¾¶È°÷¿ô¡ÊÏ¢·ë¡Ë6,620Ì¾¡Ê2025Ç¯9·îËö»þÅÀ¡Ë
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥°¥ëー¥× Web ¥µ¥¤¥È URL¡§https://openhouse-group.co.jp/
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹ Web ¥µ¥¤¥È URL¡§https://oh.openhouse-group.com/
