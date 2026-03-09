Zenken¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤Ë4Ç¯Ï¢Â³Ç§Äê
Zenken³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎÓ ½çÇ·Î¼¡¢°Ê²¼ Zenken¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬ÁªÄê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤Ë2026Ç¯3·î9ÆüÉÕ¤±¤ÇÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯°Ý»ý¡¦Áý¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢2023Ç¯¤«¤é4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÇ§Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Zenken¤Ç¤Ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È³¤³°¿Íºà¤òÄÌ¤¸¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢¼Ò°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î·ò¹¯¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡Ø¿©»ö¡Ù¡Ø±¿Æ°¡Ù¡Ø¿çÌ²¡Ù¤Î3ÅÀ¤«¤é·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¼Ò°÷¤¬ºÇÂç¸Â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿¦¾ì´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë°ú¤Â³¤¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Zenken¤Î·ò¹¯·Ð±Ä¿ä¿ÊÂÎÀ©
Åö¼Ò¤Ï¼Ò°÷¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤ÇºÇÂç¸Â¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ð±Ä¥È¥Ã¥×(¼ÒÄ¹)¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¿ä¿ÊÃ´Åö¤¬Åý³ç¤·¡¢ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¡¦»º¶È°å¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£2025Ç¯ÅÙ¤Î¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
¡¦¥Áー¥àÂÐ¹³¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¡§
Ìó1¥ö·î´Ö¤Î¥Áー¥àÂÐ¹³¥¦¥©ー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼Ò°÷¤ÎÌó75%¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢²óÅú¼Ô¤ÎÌó68%¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ÇÊâ¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿Æ°½¬´·¤ÎÄêÃå¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Éô½ð¤òÄ¶¤¨¤¿¼Ò°÷Æ±»Î¤Î¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤Î¿ä¿Ê¡§
¶ÈÌ³¤ÎÅÔ¹ç¤äÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤ËÆ¯¤±¤ë¤è¤¦¡¢»þº¹½Ð¶ÐÀ©ÅÙ¡Ê¥¹¥é¥¤¥É¥ïー¥¯¡Ë¤È¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤òÆ³Æþ¡¦¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ¼Ò°÷¤Î40%°Ê¾å¤¬³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ÈÀ¸»ºÀ¤ÎÎ¾Î©¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Zenken¤Î·ò¹¯Áý¿Ê³èÆ°
¡ã¿©»ö¡ä
¡¦¼ÒÆâ¤ÎÊÛÅöÈÎÇä¡§
¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤Ï·ò¹¯¤ÊÂÎ¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£¼Á¤Î¹â¤¤¿©»ö¤ò¼ê·Ú¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆËÉÙ¤ÊÉÊ¤¾¤í¤¨¤ÇÄó¶¡¤·¡¢¼Ò°÷¤Î¿©À¸³è¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¥°¥ê¥³¡§
·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¼Ò°÷¤ÎÀ¼¤«¤é¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ØÄãÅü¼Á¡Ù¡ØÁ´Î³Ê´¡Ù¡ØÄã¥«¥í¥êー¡ÙÅù¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÂ¿¤¯Â·¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¼Ò°÷¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿´Ä¶¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã±¿Æ°¡ä
¡¦¼ÒÆâÉô³èÆ°¡§
Åö¼Ò¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î±¿Æ°Éô¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç±¿Æ°½¬´·¤ÎÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Ò°÷¤â¡¢º£¤äÉô³èÆ°¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ðー¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢³èÈ¯¤Ë³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¤½¤ÎÂ¾¡ä
¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Ö¥ë¤ÎÀßÃÖ¡§
¶ÈÌ³Ãæ¤Ç¤â·ò¹¯¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Åö¼Ò¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Ö¥ë¤Ç¤Î¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤äPCÁàºî¤Ê¤É¡¢¼Ò°÷¤¬Æü¾ïÅª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦³°ÉôÁêÃÌÁë¸ý¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥ó¥ê¡×¡§
Ê¡Íø¸üÀ¸¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò°÷¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤ÎÁêÃÌÁë¸ý¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÝ·ò»Õ¡¢Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã»Î¤Ê¤É¡¢°åÎÅ»ñ³Ê¤ò»ý¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÁêÃÌ¤òµ¤·Ú¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Zenken¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.zenken.co.jp/company/health/
¢£·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ËÂ¨¤·¤¿¼èÁÈ¤äÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¿Ê¤á¤ë·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¼èÁÈ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎË¡¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
·ÐºÑ»º¶È¾Ê ·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html
¡ÚZenken³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ Zenken³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÎÓ ½çÇ·Î¼
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶èËãÉÛÂæ 1-3-1¡¡ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º ¿¹JP¥¿¥ïー22F
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡¡¡§ 1975Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ50Ç¯¡Ë5·î2Æü
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 1978Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ53Ç¯¡Ë7·î14Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§ 439,530Àé±ß¡Ê2025Ç¯6·î30Æü¸½ºß¡Ë
¾å¾ì»Ô¾ì¡¡¡§ Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§7371¡Ë
¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¡§ https://www.zenken.co.jp/