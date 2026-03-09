JALUX¡¢·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¥Û¥ï¥¤¥È500¤ËÇ§Äê
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒJALUX¡Ê¥¸¥ã¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÏÀ¾ ÉÒ¾Ï¡¢°Ê²¼¡ÖJALUX¡×¡Ë¤Ï 2026Ç¯3·î9Æü¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026 ¥Û¥ï¥¤¥È500¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢ÊÝ¸±¼Ô¡Ê·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¿Ê¤á¤ë·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎË¡¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£
¡¡JALUX ¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä»ñ¸»¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÈÂª¤¨¡¢·ò¹¯°Ý»ý¡¦Áý¿Ê³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÑ¶ËÅª¤Ê»Ù±ç¤ÈÁÈ¿¥Åª¤Ê·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖCarely¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯¾ðÊó¤ò°ì¸µ´ÉÍý¡¢¼Ò°÷¼«¿È¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Î¸«¤¨¤ë²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Äê´ü·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¼õ¿ÇÎ¨ 100¡ó¤ò·ÑÂ³¡¢À¸³è½¬´·ÉÂ¡¦¤¬¤ó¡¦¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¡¦µÊ±ìÎ¨¡¦½÷À¤Î·ò¹¯¤Ê¤É¡¢½ÅÅÀ¹àÌÜ¤È·ò¹¯¿ôÃÍÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¤â¸þ¾å¤·¡¢ÎãÇ¯¼Â»Ü¤¹¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î²óÅúÎ¨¤Ï100¡ó¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢¼Ò°÷°ì¿Í°ì¿Í¤È¤½¤Î¤´²ÈÂ²¤¬¿´¿È¤È¤â¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´»²¹Í¡Û
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹
URL¡§https://www.meti.go.jp/press/2025/03/20260309002/20260309002.html
JALUX ·ò¹¯·Ð±Ä¥Úー¥¸
URL¡§https://www.jalux.com/sustainability/health.html
¡¡JALUX ¤Ï¡Ö¹¬¤»¤Å¤¯¤ê¤Î¥Ñー¥È¥Êー～¿Í¤Ë¼Ò²ñ¤Ë´Ä¶¤Ë¡¢¤â¤Ã¤ÈË¤«¤Êµ±¤¤ò～¡×¤Î´ë¶ÈÍýÇ°¤Î²¼¡¢¼Ò°÷°ì¿Í°ì¿Í¤¬¸µµ¤¤Ë¤¤¤¤¤¤¤ÈÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£