¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡×Ç§Äê¤Î¤ªÃÎ¤é¤» ～¿·¤¿¤ÊÁÈ¿¥ÂÎÀ©¡¦·ò¹¯´ÉÍý¥¢¥×¥ê¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢4Ç¯Ï¢Â³Ç§Äê～

³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥³¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ËÆ£µ®½Ó¡Ë¤Ïº£ÈÌ¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ª¤è¤ÓÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤ÇÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëË¡¿Í¤òÁªÄê¤¹¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í2026¡ÊÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡Ë¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¤ÎÇ§Äê¤Ï4Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢·Ð±ÄÀïÎ¬¤Ë¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯4·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ¡×»±²¼¤Î¡Ö¼Ò²ñÉô²ñ¡×¤Î¤â¤È¡¢·ò¹¯´ÉÍý¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤ë·ò¹¯¾ðÊó¤Î²Ä»ë²½¤ä¶Ø±ì¿ä¿ÊÅù¡¢·ò¹¯·Ð±Ä³èÆ°¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Î¿ä¿ÊÎÏ¶¯²½¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤Î¿ÊÅ¸¤¬¡¢º£²ó¤ÎÇ§Äê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç¤Ê¼èÁÈ£±.·Ð±ÄÍýÇ°¡¦Êý¿Ë¤ÎºöÄê
¡¦°ÂÁ´·ò¹¯´ðËÜÊý¿Ë¡¢°ÂÁ´·ò¹¯¹ÔÆ°¸¶Â§¤òºöÄê¤·¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë·¸¤ëÊý¿Ë¤òÌÀÊ¸²½
¡¦¥¢¥Ö¥»¥ó¥Æ¥£ー¥¤¥º¥à¡Ê½ýÉÂµÙÌ³Î¨¡ËÅù¤Î·ò¹¯´ØÏ¢»ØÉ¸¤Î³«¼¨¤ò³È½¼
£².ÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤Î¶¯²½
¡¦¡Ö¼Ò²ñÉô²ñ¡×¤ò¿·¤¿¤ËÀßÃÖ¤·¡¢·ò¹¯·Ð±Ä³èÆ°¤Î¿ä¿Ê¤ò¶¯²½
¡¦¼èÄùÌò²ñ¤Ç¤Î¡Ö°ÂÁ´·ò¹¯´ðËÜÊý¿Ë¡×¤Î¿³µÄ¤ä¡¢·Ð±Ä²ñµÄ¤Ø¤ÎÄê´üÊó¹ðÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ
£³.¼Ò°÷¤Î¥Ø¥ë¥¹¥ê¥Æ¥é¥·ー¸þ¾å
¡¦ÃæÉôÅÅÎÏ·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¤¡¢·ò¹¯´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡ÊPep up¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿PHR¡Ê¸Ä¿Í·ò¹¯µÏ¿¡Ë±ÜÍ÷´Ä¶¤òÀ°È÷
¡¦¶Ø±ì¿ä¿Ê¤Ê¤É¡¢¼Ò°÷¤ÎÀ¸³è½¬´·²þÁ±¤Ë»ñ¤¹¤ë³Æ¼ï»Üºö¤Î¿ä¿Ê
¡¦½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯´ØÏ¢²ÝÂê¤Î¸¦½¤¤òÁ´¼Ò°÷¡¢´ÉÍý¿¦¡¢½÷À¼Ò°÷¤½¤ì¤¾¤ì¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü
£´.°é»ù¡¦²ð¸î¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Î³È½¼
¡¦¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ë¶ÐÌ³»þ´Ö¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¶ÐÌ³À©ÅÙ¤òÆ³Æþ
¡¦»Ò¤Î´Ç¸îµÙ²Ë¤È²ÈÂ²¤Î²ð¸îµÙ²Ë¤òÍµë²½
¡ã·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë·¸¤ëÅö¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î¼ç¤Ê¼èÁÈÆâÍÆ¡ähttps://www.es-conjapan.co.jp/esg/health/
¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö³ºÇ§Äê¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤äÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¿Ê¤á¤ë·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¼èÁÈ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÆÃ¤ËÍ¥ÎÉ¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÂç´ë¶È¤äÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤ÎË¡¿Í¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Î´ë¶ÈÅù¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÂçµ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡×¤È¡¢Ãæ¾®µ¬ÌÏ¤Î´ë¶ÈÅù¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÃæ¾®µ¬ÌÏË¡¿ÍÉôÌç¡×¤Î2¤Ä¤ÎÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡×¤òÁªÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö³ºÇ§Äê¤Î¾ÜºÙÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿ÍÇ§Äê»öÌ³¶ÉHP¡ähttps://kenko-keiei.jp/
º£¸å¤â¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤òÃå¼Â¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¹ç¤»¡ä¡¡
